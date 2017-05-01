Оценки пилотам за Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме»

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Валттери Боттас — 9

Финна — с первой победой! И всё же мы нашли к чему придраться. Тото Вольф после квалификации признал, что Валттери потерял поул из-за собственной ошибки. Да и в гонке Боттас дал надежду Феттелю, когда допустил небольшой вылет ближе к финишу гонки. Так или иначе, молодец.

Себастьян Феттель — 9

Себ упустил эту гонку на старте и не мог поймать нужный ритм на первом отрезке дистанции. Да, к концу гонки отрыв от Боттаса удалось сократить до минимума, но вот времени на атаку уже не осталось.

Серхио Перес — 9

Чеко продолжает выступать стабильно сильно. «Форс Индия» прибавила в квалификации, так что мексиканцу не пришлось совершать чудес в воскресенье: на старте он прошёл Хюлькенберга, а дальше оставалось просто не допускать ошибок.

Карлос Сайнс — 9

«Торо Россо» в Сочи было трудно, но Карлос попал в очки, несмотря на штраф, прицепившийся к нему ещё в Бахрейне. Залог успеха — отличный старт, на котором испанец прошёл Квята. Сход Риккардо, разворот Стролла и штраф Магнуссена вывели Карлоса в очковую зону.

Макс Ферстаппен — 8,5

Голландец проиграл Риккардо в субботу, но всё компенсировал уже на старте. Главным для Макса было оторваться от Массы на первом отрезке гонки — с этим Ферстаппен уверенно справился, а дальше у него была скучная и солидная гонка.

Фелипе Масса — 8

Медленный прокол — вряд ли вина Фелипе. Если бы не эта проблема, пилот «Уильямса» в очередной раз стал бы лучшим не из числа трёх топ-команд. Пока команда из Гроува может рассчитывать только на бразильца.

Кими Райкконен — 7,5

Уже традиционно — чувство недосказанности. Финн вполне мог выиграть квалификацию — не срослось. Затем слабый старт (хорошо ещё, что не пропустил Хэмилтона) и гонка, в которой финн постепенно отставал от напарника. На финише получились солидные 11 секунд.

Эстебан Окон — 7,5

Француз прогрессирует. Он впервые попал в третий сегмент квалификации, где проиграл Пересу всего одну десятую секунды. В гонке Чеко был чуть быстрее, в то время как Эстебан в какой-то момент дал Хюлькенбергу надежду на седьмое место. Но не более того. Пока у «Форс Индия» нет причин горевать о выборе француза на замену немцу.

Нико Хюлькенберг — 7,5

В этом году оценивать Халка не слишком легко: уж очень много у его напарника ошибок и проблем. Это при борьбе с Пересом было легко понять, хорошо провёл немец Гран-при или нет. В данном случае мы поругаем Хюлькенберга за слабый старт, когда он пропустил обе «Форс Индия». Но в целом неплохо.

Кевин Магнуссен — 7

Датчанин вполне мог второй год подряд финишировать в Сочи в очках: если бы не 5-секундный штраф, Кевин вряд ли бы пропустил вперёд Сайнса, хотя это лишь теория. Сам Магнуссен штраф оспаривал, но вряд ли же стюарды вынесли наказание на пустом месте?

Даниил Квят — 6,5

От Даниила на родной земле хотелось большего. В квалификации он проиграл два места Сайнсу, в гонке уступил опять же Карлосу на старте, что и лишило его шансов на попадание в очки. Ну и команда выбрала не самую удачную тактику с ранним пит-стопом.

Стоффель Вандорн — 6,5

По крайней мере, бельгиец доехал до финиша. Однако отставание по скорости от Алонсо пока слишком большое.

Льюис Хэмилтон — 6

Вот так низко у нас оказался Льюис. Что поделать, если в этот уик-энд британец явно был не в своей тарелке? Сначала слабое выступление в квалификации, потом крайне неровная гонка, в которой Хэмилтон к финишу отстал от Боттаса на 36 секунд. «Давненько у меня не было таких проблем», — признался сам Льюис.

Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн — 5,5

«Заубер» смотрелся в Сочи так слабо, что трудно подробно комментировать гонку обоих пилотов команды. Паскаль выиграл квалификацию, Маркус — гонку.

Лэнс Стролл — 4,5

Канадцу никак не удаётся пройти без происшествий первые метры дистанции. Лэнса развернуло, что лишило его серьёзных шансов на первые очки в карьере: после отличного старта он шёл впереди Хюлькенберга, но лишь три поворота. Напомним и про ошибку в квалификации, которая не позволила пройти в Q3.

Джолион Палмер — 4

Уик-энд, который британцу остаётся просто забыть. Механические проблемы утром в субботу продолжились аварией в квалификации, а затем на старте гонки Джолион не поделил дорогу с Грожаном. Мы больше виним в аварии Ромена, но и доля вины пилота «Рено» тоже имеется.

Ромен Грожан — 3

Ужасный Гран-при для представителя «Хааса». Грожан весь уик-энд не мог подружиться с машиной, что разительно отличало его от Магнуссена. Ну, а в гонке Ромен оптимистично полез в атаку на Палмера, за что поделом получил удар в бок.

Даниэль Риккардо — б/о

Сочувствуем Даниэлю: пожар в тормозах лишил его борьбы с Массой за шестую позицию. Дэн хорошо провёл квалификацию, а на старте ему немного не повезло: пришлось тормозить из-за машин спереди, из-за чего он пропустил Макса и Фелипе.

Фернандо Алонсо — б/о

Мотор GP2 на сей раз не довёз испанца даже до стартовой решётки. Скорей бы уже «Инди-500»!