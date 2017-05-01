Оценки пилотам за Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме»
За этап в Сочи никому не дадим максимальный балл, но похвалим победителя и ещё ряд пилотов. Ну, а претензии — к авторам аварий и разворотов.
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Валттери Боттас — 9
Финна — с первой победой! И всё же мы нашли к чему придраться. Тото Вольф после квалификации признал, что Валттери потерял поул
Себастьян Феттель — 9
Себ упустил эту гонку на старте и не мог поймать нужный ритм на первом отрезке дистанции. Да, к концу гонки отрыв от Боттаса удалось сократить до минимума, но вот времени на атаку уже не осталось.
Серхио Перес — 9
Чеко продолжает выступать стабильно сильно. «Форс Индия» прибавила в квалификации, так что мексиканцу не пришлось совершать чудес в воскресенье: на старте он прошёл Хюлькенберга, а дальше оставалось просто не допускать ошибок.
Карлос Сайнс — 9
«Торо Россо» в Сочи было трудно, но Карлос попал в очки, несмотря на штраф, прицепившийся к нему ещё в Бахрейне. Залог успеха — отличный старт, на котором испанец прошёл Квята. Сход Риккардо, разворот Стролла и штраф Магнуссена вывели Карлоса в очковую зону.
Макс Ферстаппен — 8,5
Голландец проиграл Риккардо в субботу, но всё компенсировал уже на старте. Главным для Макса было оторваться от Массы на первом отрезке гонки — с этим Ферстаппен уверенно справился, а дальше у него была скучная и солидная гонка.
Фелипе Масса — 8
Медленный прокол — вряд ли вина Фелипе. Если бы не эта проблема, пилот «Уильямса» в очередной раз стал бы лучшим не из числа трёх
Кими Райкконен — 7,5
Уже традиционно — чувство недосказанности. Финн вполне мог выиграть квалификацию — не срослось. Затем слабый старт (хорошо ещё, что не пропустил Хэмилтона) и гонка, в которой финн постепенно отставал от напарника. На финише получились солидные 11 секунд.
Эстебан Окон — 7,5
Француз прогрессирует. Он впервые попал в третий сегмент квалификации, где проиграл Пересу всего одну десятую секунды. В гонке Чеко был чуть быстрее, в то время как Эстебан в
Нико Хюлькенберг — 7,5
В этом году оценивать Халка не слишком легко: уж очень много у его напарника ошибок и проблем. Это при борьбе с Пересом было легко понять, хорошо провёл немец
Кевин Магнуссен — 7
Датчанин вполне мог второй год подряд финишировать в Сочи в очках: если бы не 5-секундный штраф, Кевин вряд ли бы пропустил вперёд Сайнса, хотя это лишь теория. Сам Магнуссен штраф оспаривал, но вряд ли же стюарды вынесли наказание на пустом месте?
Даниил Квят — 6,5
От Даниила на родной земле хотелось большего. В квалификации он проиграл два места Сайнсу, в гонке уступил опять же Карлосу на старте, что и лишило его шансов на попадание в очки. Ну и команда выбрала не самую удачную тактику с ранним
Стоффель Вандорн — 6,5
По крайней мере, бельгиец доехал до финиша. Однако отставание по скорости от Алонсо пока слишком большое.
Льюис Хэмилтон — 6
Вот так низко у нас оказался Льюис. Что поделать, если в этот
Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн — 5,5
«Заубер» смотрелся в Сочи так слабо, что трудно подробно комментировать гонку обоих пилотов команды. Паскаль выиграл квалификацию, Маркус — гонку.
Лэнс Стролл — 4,5
Канадцу никак не удаётся пройти без происшествий первые метры дистанции. Лэнса развернуло, что лишило его серьёзных шансов на первые очки в карьере: после отличного старта он шёл впереди Хюлькенберга, но лишь три поворота. Напомним и про ошибку в квалификации, которая не позволила пройти в Q3.
Джолион Палмер — 4
Ромен Грожан — 3
Ужасный
Даниэль Риккардо — б/о
Сочувствуем Даниэлю: пожар в тормозах лишил его борьбы с Массой за шестую позицию. Дэн хорошо провёл квалификацию, а на старте ему немного не повезло: пришлось тормозить
Фернандо Алонсо — б/о
Мотор GP2 на сей раз не довёз испанца даже до стартовой решётки. Скорей бы уже «Инди-500»!
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