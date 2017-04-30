За четыре дня Гран-при России посетило 150 тысяч зрителей

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«В день гонки пилотов “Королевских гонок” поддерживали около 60 тысяч зрителей, а всего за четыре дня гостями самой современной трассы Европы стали 150 тысяч фанатов Формулы-1», — гласит заявление пресс-службы «Сочи Автодрома».

Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, опередивший двух представителей «Феррари» Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Льюис Хэмилтон на втором «Мерседесе» финишировал четвёртым.