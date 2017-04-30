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30 апреля 2017, 19:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

За четыре дня Гран-при России посетило 150 тысяч зрителей

Организаторы российского этапа Формулы-1 на «Сочи Автодроме» обнародовали данные по посещаемости Гран-при.

Девушки держат таблички с номерами мест гонщиков на трассе перед гонкой на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1. Увеличить
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© РИА "Новости"

«В день гонки пилотов “Королевских гонок” поддерживали около 60 тысяч зрителей, а всего за четыре дня гостями самой современной трассы Европы стали 150 тысяч фанатов Формулы-1», — гласит заявление пресс-службы «Сочи Автодрома».

Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, опередивший двух представителей «Феррари» Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Льюис Хэмилтон на втором «Мерседесе» финишировал четвёртым.
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