За четыре дня Гран-при России посетило 150 тысяч зрителей
Организаторы российского этапа Формулы-1 на «Сочи Автодроме» обнародовали данные по посещаемости
Гран-при.
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«В день гонки пилотов “Королевских гонок” поддерживали около 60 тысяч зрителей, а всего за четыре дня гостями самой современной трассы Европы стали 150 тысяч фанатов Формулы-1», — гласит заявление
Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, опередивший двух представителей «Феррари» Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Льюис Хэмилтон на втором «Мерседесе» финишировал четвёртым.
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