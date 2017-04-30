Даниил Квят: Последние 20 кругов были фантастическими
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, ставший 12-м в «Гран-при России», оценил неудачный старт, успешную концовку гонку и сравненил свой болид с машинами «Мерседеса» и «Феррари».
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Видимо, что-то случилось...
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— В самом начале была небольшая пробуксовка, там была прямая, и мы потеряли время, — прокомментировал гонку Квят. — А ключевым моментом стало то, что мы немного рано решили заехать на
Это было непростым решением. На трассе мы оказались между Кевином Магнуссеном и Лэнсом Строллом. У Кевина был штраф, поэтому единственной возможностью опередить его был заезд в боксы на одном круге с «Хаасом». И мы действительно опередили его.
Последняя часть гонки, 20 кругов были просто фантастическими — машина летела. Это было впервые в этом
«ТОРО РОССО» ДОПУСТИЛА ТАКТИЧЕСКУЮ ОШИБКУ
— Сразу после гонки вы сказали, что команда выбрала неверную тактику.
— Я был так расстроен и в своих первых комментариях сказал, что команда выбрала неверную тактику. Впоследствии мы с инженерами все обсудили, и
Никто не ожидал, что «Мерседес» и «Феррари» будут оставаться на трассе настолько долго. В итоге они догоняли и
— В гонке не было ни одного обгона…
— Правда? Это удивительно, потому что трасса в Сочи очень «обгонная». Думаю, дело в том, что износ шин велик и тяжело следовать друг за другом. Сегодня каждый раз, когда пропускал вперед «Феррари» или «Мерседес», я мог находиться в двух поворотах за ними, а затем скорость терялась с ними.
— Как работали шины сегодня?
— Было очень жарко, поэтому важно было за ними следить, чтобы не перегреть. Но когда они стабилизировались в рабочем окне, машина начала очень хорошо держать темп.
МЫ БЫЛИ ДАЖЕ БЫСТРЕЕ ХЭМИЛТОНА
— Был хотя бы теоретический шанс подняться выше?
— Возможно, если бы в первом круге был впереди Карлоса, то да. А в остальном было очень тяжело. По большому счету все решил старт. Как я уже сказал, концовка была отличной. Мы были одной из самых быстрых машин на трассе в нашей категории, скажем так, «Формула-1,5». Впрочем, мы были, кажется, даже быстрее Хэмилтона.
— То, что концовка гонки была хорошей, внушает оптимизм?
— У нас есть скорость, и это радует. В гонке машина вела себя лучше, чем в других сессиях. Но трасса в Сочи настолько специфичная, что делать по ней выводы просто невозможно.
— Теперь
— Да, проведу в Москве несколько дней. Но график все равно очень плотный.
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