Даниил Квят: Последние 20 кругов были фантастическими

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— В самом начале была небольшая пробуксовка, там была прямая, и мы потеряли время, — прокомментировал гонку Квят. — А ключевым моментом стало то, что мы немного рано решили заехать на пит-стоп.

Это было непростым решением. На трассе мы оказались между Кевином Магнуссеном и Лэнсом Строллом. У Кевина был штраф, поэтому единственной возможностью опередить его был заезд в боксы на одном круге с «Хаасом». И мы действительно опередили его.

Последняя часть гонки, 20 кругов были просто фантастическими — машина летела. Это было впервые в этом уик-энде. Круги были потрясающими. Хорошо бы понять, что заставило машину так двигаться и использовать это в дальнейшем.

«ТОРО РОССО» ДОПУСТИЛА ТАКТИЧЕСКУЮ ОШИБКУ

— Сразу после гонки вы сказали, что команда выбрала неверную тактику.

— Я был так расстроен и в своих первых комментариях сказал, что команда выбрала неверную тактику. Впоследствии мы с инженерами все обсудили, и по-прежнему считаем, что это было ошибкой, но ее было очень трудно избежать.

Никто не ожидал, что «Мерседес» и «Феррари» будут оставаться на трассе настолько долго. В итоге они догоняли и из-за синих флагов я потерял где-то шесть-семь секунд, а может, даже больше.

— В гонке не было ни одного обгона…

— Правда? Это удивительно, потому что трасса в Сочи очень «обгонная». Думаю, дело в том, что износ шин велик и тяжело следовать друг за другом. Сегодня каждый раз, когда пропускал вперед «Феррари» или «Мерседес», я мог находиться в двух поворотах за ними, а затем скорость терялась с ними.

— Как работали шины сегодня?

— Было очень жарко, поэтому важно было за ними следить, чтобы не перегреть. Но когда они стабилизировались в рабочем окне, машина начала очень хорошо держать темп.

МЫ БЫЛИ ДАЖЕ БЫСТРЕЕ ХЭМИЛТОНА

— Был хотя бы теоретический шанс подняться выше?

— Возможно, если бы в первом круге был впереди Карлоса, то да. А в остальном было очень тяжело. По большому счету все решил старт. Как я уже сказал, концовка была отличной. Мы были одной из самых быстрых машин на трассе в нашей категории, скажем так, «Формула-1,5». Впрочем, мы были, кажется, даже быстрее Хэмилтона.

— То, что концовка гонки была хорошей, внушает оптимизм?

— У нас есть скорость, и это радует. В гонке машина вела себя лучше, чем в других сессиях. Но трасса в Сочи настолько специфичная, что делать по ней выводы просто невозможно.

— Теперь какое-то время еще побудете в России?

— Да, проведу в Москве несколько дней. Но график все равно очень плотный.