Стюарды не нашли виновного в аварии Палмера и Грожана
Стюарды
Гран-при России Формулы-1 не стали штрафовать ни одного из участников столкновения во втором повороте на старте гонки.
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Досрочно завершили борьбу гонщик «Рено» Джолион Палмер и пилот «Хааса» Ромен Грожан. При этом оба гонщика считают виноватым друг друга.
«Стюарды выслушали Ромена Грожана, Джолиона Палмера и представителей команд, изучили видеозаписи и определили, что ни один из гонщиков не был полностью или в существенной степени виноват в произошедшей аварии», — гласит официальное заявление ФИА.
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