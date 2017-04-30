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30 апреля 2017, 19:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Стюарды не нашли виновного в аварии Палмера и Грожана

Стюарды Гран-при России Формулы-1 не стали штрафовать ни одного из участников столкновения во втором повороте на старте гонки.

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© РИА "Новости"

Досрочно завершили борьбу гонщик «Рено» Джолион Палмер и пилот «Хааса» Ромен Грожан. При этом оба гонщика считают виноватым друг друга.

«Стюарды выслушали Ромена Грожана, Джолиона Палмера и представителей команд, изучили видеозаписи и определили, что ни один из гонщиков не был полностью или в существенной степени виноват в произошедшей аварии», — гласит официальное заявление ФИА.
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