Квят заявил, что на итогах Гран-при России лучше поставить крест и начать заново

В воскресенье Квят по итогам гонки в Сочи занял 12-е место, проиграв одержавшему победу финну Вальттери Боттасу из «Мерседеса» более круга. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 10-м также с отставанием в круг.

«На старте была небольшая пробуксовка, а стартовая длинная, поэтому потеряли время. Сегодня каждый раз, когда пропускал вперед “Мерседес” или “Феррари”, буквально пару поворотов мог находиться за ними, а затем аэродинамика терялась, удержать было невозможно. Если бы первый круг я был впереди Карлоса, то мог бы быть выше в итоге. Сегодня старт все решил. Мы поздно сегодня нашли скорость, в последние 20 кругов, а этого оказалось недостаточно. Это слишком специфическая трасса, чтобы отсюда что-то увозить, лучше просто поставить крест и начать все заново в Барселоне», — заявил Квят журналистам.