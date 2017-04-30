Квят заявил, что на итогах Гран-при России лучше поставить крест и начать заново
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, показавший 12-е время по итогам
Гран-при России «Формулы-1», заявил, что трасса в Сочи слишком специфическая, поэтому на результате лучше поставить крест и начать все заново.
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В воскресенье Квят по итогам гонки в Сочи занял 12-е место, проиграв одержавшему победу финну Вальттери Боттасу из «Мерседеса» более круга. Партнер Квята по команде испанец Карлос
«На старте была небольшая пробуксовка, а стартовая длинная, поэтому потеряли время. Сегодня каждый раз, когда пропускал вперед “Мерседес” или “Феррари”, буквально пару поворотов мог находиться за ними, а затем аэродинамика терялась, удержать было невозможно. Если бы первый круг я был впереди Карлоса, то мог бы быть выше в итоге. Сегодня старт все решил. Мы поздно сегодня нашли скорость, в последние 20 кругов, а этого оказалось недостаточно. Это слишком специфическая трасса, чтобы отсюда
Следующий этап чемпионата пройдет в Испании
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