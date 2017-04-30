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30 апреля 2017, 18:36 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Квят заявил, что на итогах Гран-при России лучше поставить крест и начать заново

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, показавший 12-е время по итогам Гран-при России «Формулы-1», заявил, что трасса в Сочи слишком специфическая, поэтому на результате лучше поставить крест и начать все заново.

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> показавший 12-е время по итогам <nobr>Гран-при </nobr>России Формулы-1 заявил что трасса в Сочи слишком специфическая поэтому на результате лучше поставить крест и начать все заново. Увеличить
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© РИА "Новости"

В воскресенье Квят по итогам гонки в Сочи занял 12-е место, проиграв одержавшему победу финну Вальттери Боттасу из «Мерседеса» более круга. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 10-м также с отставанием в круг.

«На старте была небольшая пробуксовка, а стартовая длинная, поэтому потеряли время. Сегодня каждый раз, когда пропускал вперед “Мерседес” или “Феррари”, буквально пару поворотов мог находиться за ними, а затем аэродинамика терялась, удержать было невозможно. Если бы первый круг я был впереди Карлоса, то мог бы быть выше в итоге. Сегодня старт все решил. Мы поздно сегодня нашли скорость, в последние 20 кругов, а этого оказалось недостаточно. Это слишком специфическая трасса, чтобы отсюда что-то увозить, лучше просто поставить крест и начать все заново в Барселоне», — заявил Квят журналистам.

Следующий этап чемпионата пройдет в Испании 12—14 мая.
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