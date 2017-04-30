Мутко: Гран-при России «Формулы-1» прошел на высоком организационном уровне

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Гран-при России, который прошел в Сочи, завершился победой финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Второе и третье места заняли пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

«Этап “Формулы-1” прошел на высоком организационном уровне, все было здорово. Пообщался со спортсменами — они очень довольны и обстановкой, и организацией, и трассой. Все прекрасно», — сказал Мутко.

По традиции призеров гонки поздравил президент РФ Владимир Путин. Этап «Формулы-1» проводится в Сочи с 2014 года.