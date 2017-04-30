Мутко: Гран-при России «Формулы-1» прошел на высоком организационном уровне
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» был проведен на высоком организационном уровне. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Этап “Формулы-1” прошел на высоком организационном уровне, все было здорово. Пообщался со спортсменами — они очень довольны и обстановкой, и организацией, и трассой. Все прекрасно», — сказал Мутко.
По традиции призеров гонки поздравил президент РФ Владимир Путин. Этап «Формулы-1» проводится в Сочи с 2014 года.
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