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30 апреля 2017, 18:31 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Мутко: Гран-при России «Формулы-1» прошел на высоком организационном уровне

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» был проведен на высоком организационном уровне. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ пообщался со спортсменами заявив что они остались довольны организацией и обстановкой. Увеличить
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Гран-при России, который прошел в Сочи, завершился победой финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Второе и третье места заняли пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

«Этап “Формулы-1” прошел на высоком организационном уровне, все было здорово. Пообщался со спортсменами — они очень довольны и обстановкой, и организацией, и трассой. Все прекрасно», — сказал Мутко.

По традиции призеров гонки поздравил президент РФ Владимир Путин. Этап «Формулы-1» проводится в Сочи с 2014 года.
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