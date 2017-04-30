Впервые первый. Боттас продолжил гегемонию «Мерседеса» на «Гран-при России»

На четвертом этапе чемпионата мира в классе «Формула-1» и главном для России, как и на трех предыдущих, на первых ролях были «Феррари» и «Мерседес», только с одной небольшой поправкой. На сей раз гонка не оказалась дуэлью Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона — немец до последнего боролся за победу с Боттасом, тогда как действующий вице-чемпион мира безуспешно старался достать Кими Райкконена.

ЛЕТУЧИЙ ФИНН

Едва ли не главные события всего уик-энда произошли непосредственно перед стартом и на первом круге гонки. Для начала, еще на прогревочном круге, у многострадального Фернандо Алонсо возникли проблемы с мотором, и испанец не добрался даже до стартовой прямой. После этого старт отложили, и гонщикам предложили проехать еще один круг вне зачета — его отняли от общей дистанции.

Неизвестно, повлияло ли это на борьбу на старте, где часто решается очень многое. Но в итоге никому из «Феррари», занимавших первую линию, не удалось удержаться в лидерах — из-за спин у них выскочил Боттас. Почти сразу же после этого на трассе появились желтые флаги и пейс-кар. Это Себастьян Грожан на «Хаасе» и Джолеон Палмер на «Рено» не поделили асфальт во втором повороте, по очереди врезались друг в друга и закончили выступления на «Сочи Автодроме», едва начав.

Вырвавшись на первое место, Боттас зря времени не терял. Он отштамповал несколько быстрейших кругов, и вскоре был впереди Феттеля на три секунды, а Райкконена — почти на семь. Еще в четырех секундах сзади шел Хэмилтон. поскольку трасса в Сочи не слишком требовательна к резине, было ясно, что даже все выехавшие на нее на ультрасофте выберут тактику с одним пит-стопом. И этот момент должен был стать ключевым.

К середине гонки темп Боттаса стал падать, он потерял пару секунд преимущества и первым из группы лидеров ушел в боксы на 28-м круге. На трассу он вернулся четвертым, но ненадолго — через два круга на пит-стоп отправился Райкконен, через три — Хэмилтон. При этом механики «Феррари» в этом случае сработали оперативнее. Если британец до остановки приближался к Айсмену, то после — оказался в 11 секундах позади. «Почему так много?!» — негодует по радио британец. Команда отвечает, что он попал в трафик и потерял на этом время.

Феттель же тянет до последнего, благо сохраняет хороший темп. Наконец, на 34-м круге он появляется на пит-лейн. Болельщики замерли — это был едва ли не решающий эпизод российского Гран-при. После небольшой заминки немец выехал на трассу… позади Боттаса на те же четыре секунды, что и прежде.

Интрига умерла? Не тут-то было! Еще через пару кругов финн допускает ошибку в повороте, блокирует левое переднее колесо и едва не вылетает с трассы. Боттас удержал машину, но теперь он вынужден беречь резину, пострадавшую в этом инциденте. Феттель на более свежей резине начинает приближаться, и вскоре уже маячит у конкурента в зеркалах. Последние круги поклонники и «Серебряных стрел», и «Феррари» провели как на иголках. Но Боттас сумел сохранить холодную голову и оставить Себа вторым. Есть первая победа в карьере!

НЕ ДЕНЬ «РЕД БУЛЛА»

Пьедестал в Сочи — финский на две трети. Райкконен, на которого некоторые уже махнули рукой, спокойно отстоял третье место без шансов для Хэмилтона. Впрочем, на пьедестале Кими особо счастливым не выглядел.

А вот у кого совершенно нет повода для радости, так это гонщики, персонал и болельщики «Ред Булла». Нынешний старт в Сочи получился для «быков» просто кошмарным. Даниэль Риккьярдо, который в квалификации показал пятый результат, неплохо стартовал, но еще на прогревочном круге было заметно, что его машина подозрительно дымится. И в гонке, когда дым довольно быстро стал черным, австралиец неторопливо доехал до боксов, да так там и остался. Проблема в тормозах — оставшемуся на трассе Максу Ферстаппену вскоре торопливо советуют как можно меньше нагружать задние.

В итоге голландец хоть и без особых проблем удерживался на пятом месте, подняться выше был никак не способен — к 15-му кругу он отставал от идущего четвертым Хэмилтона уже на 10 секунд, и отставание продолжало расти. В общем, вспомнить после этой поездки в Россию «Ред Буллам» будет особо нечего.

В отличие, например, от Лэнса Стролла. Юный канадец в Сочи впервые в карьере добрался до финиша. Очков за 11-е место, конечно, не положено, но и без того пилоту «Уильямса» есть, что отпраздновать. Стролл провел неплохую гонку, даже несмотря на то, что уже на первом круге потерял машину в борьбе с Нико Хюлькенбергом, и его развернуло.

КВЯТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

А что же главный объект внимания для российских болельщиков, заполнивших трибуны «Сочи Автодрома». Даниил Квят домашний «Гран-при» вряд ли может занести себе в актив. Он начал гонку 12-м, потерял на старте пару позиций, но благодаря инциденту с Палмером и Грожаном сохранил статус-кво. Причем, сохранил до финиша — в не слишком богатой на события гонке россиянин на своей «Торо Россо» не смог отыграть ничего. Впереди Квята оказались и Стролл, и собственный напарник Карлос Сайнс, в отличие от Даниила, финишировавший в очковой зоне. На телеэкранах во время трансляции россиянин мелькнул лишь пару раз, пропуская лидеров на круг.

Резюмируя — новый «Гран-при России» подарил болельщикам напряжение и борьбу, хотя обгонов и контактов на трассе было минимум. Зато интрига была самой что ни на есть настоящей, а итоги — не такими, как можно было ожидать еще в пятницу. В клубе победителей этапов «Ф-1» появился 107-й гонщик — Боттас, и это вкупе с относительной неудачей Хэмилтона делает перспективы борьбы за чемпионский титул менее определенными, а судьба Кубка конструкторов и вовсе теряется в тумане.

Теперь «Большой цирк» отправляется на гастроли по Старому свету. Впереди у обновленных Королевских гонок — этап в Испании всего через две недели.

«ГРАН-ПРИ РОССИИ».

1. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 1:28.08,743. 2. Феттель (Германия, «Феррари») — отставание 0,617. 3. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 11,000. 4. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 36,320. 5. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 1.00,416. 6. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 1.26,788. 7. Окон (Франция, «Форс Индия») — 1.35,004. 8. Хюлькенберг (Германия, «Рено») — 1.36,188. 9. Масса (Бразилия, «Уильямс») — 1 круг. 10. Сайнс (Испания, «Торо Россо») — 1 круг. 11. Стролл (Канада, «Уильямс») — 1 круг. 12. КВЯТ (Россия, «Торо Россо») — 1 круг. 13. Магнуссен (Дания, «Хаас») — 1 круг. 14. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 1 круг. 15. Эрикссон (Швеция, «Заубер») — 1 круг. 16. Верляйн (Германия, «Заубер») -1 круг.



НЕ ФИНИШИРОВАЛИ:

Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл»), Алонсо (Испания, «Макларен»), Палмер (Великобритания, «Рено»), Грожан (Франция, «Хаас»).



ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1. Феттель — 86 очков. 2. Хэмилтон — 73. 3. Боттас — 63. 4. Райкконен — 49. 5. Ферстаппен — 35. 6. Риккьярдо — 22. 7. Перес — 22. 8. Масса — 18. 9. Сайнс — 11. 10. Окон — 9. 11. Хюлькенберг — 6. 12. Грожан — 4. 13. Магнуссен — 4. 14. КВЯТ — 2…



КУБОК КОНСТРУКТОРОВ

1. «Мерседес» — 136 очков. 2. «Феррари» — 135. 3. «Ред Булл» — 57. 4. «Форс Индия» — 31. 5. «Уильямс» — 18. 6. «Торо Россо» — 13. 7. «Хаас» — 8. 8. «Рено» — 6. 9. «Заубер» — 0. 10. «Макларен» — 0.