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30 апреля 2017, 17:09 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Квят: Машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» стал работать хорошо только под конец гонки Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал российский пилот коллектива Даниил Квят.

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© РИА "Новости"

Квят финишировал в гонке Гран-при России 12-м.

«Последние круги были очень хорошие, — отметил Квят. — Под конец гонки удалось проехать очень неплохо. Надо понять, почему машина начала работать хорошо лишь в заключительной части Гран-при».

На вопрос, какую оценку он себе поставил бы за проведенную гонку, Квят ответил: «Пятерку».
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