Квят: Машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России
СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» стал работать хорошо только под конец гонки
Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал российский пилот коллектива Даниил Квят.
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Квят финишировал в гонке
«Последние круги были очень хорошие, — отметил Квят. — Под конец гонки удалось проехать очень неплохо. Надо понять, почему машина начала работать хорошо лишь в заключительной части Гран-при».
На вопрос, какую оценку он себе поставил бы за проведенную гонку, Квят ответил: «Пятерку».
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