Квят: Машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России

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Квят финишировал в гонке Гран-при России 12-м.

«Последние круги были очень хорошие, — отметил Квят. — Под конец гонки удалось проехать очень неплохо. Надо понять, почему машина начала работать хорошо лишь в заключительной части Гран-при».

На вопрос, какую оценку он себе поставил бы за проведенную гонку, Квят ответил: «Пятерку».