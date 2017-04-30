Гонщик «Формулы-1» Боттас выиграл Гран-при России

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» стал работать хорошо только под конец гонки Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал российский пилот коллектива Даниил Квят.