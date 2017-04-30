Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29602601/
30 апреля 2017, 17:08 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Формулы-1» Боттас выиграл Гран-при России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при России, который проходил в Сочи.

Девушки держат таблички с номерами мест гонщиков на трассе перед гонкой на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Вторым финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Кими Райкконен. Для Боттаса эта победа стала первой в карьере.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший показал 10-й результат.

Следующий этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Квят: Машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России

Квят: Машина стала работать хорошо только под конец гонки Гран-при России

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» стал работать хорошо только под конец гонки Гран-при России. Об этом ТАСС рассказал российский пилот коллектива Даниил Квят.
Еще 7 новостей  Все новости
30 апреля

Гонщик "Формулы-1" Боттас выиграл Гран-при России

Конная полиция разогнала фанатов "Спартака" и ЦСКА, предотвратив драку

Дмитрий Сычев и Марсель Десайи сыграли в футбол с детьми в парке Кубка конфедераций