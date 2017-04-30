Гонщик «Формулы-1» Боттас выиграл Гран-при России
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем гонки
Гран-при России, который проходил в Сочи.
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Вторым финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Кими Райкконен. Для Боттаса эта победа стала первой в карьере.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос
Следующий этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.
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