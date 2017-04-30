Один против «Скудерии»: Боттас победил «Феррари» на Гран-при России

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Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08, 743.

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,617.

3. Кими Райкконен («Феррари») +11,000.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36,320.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416.

6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788.

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35,004.

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:36,188.

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг.

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг.

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг.

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.

16. Паскаль Верляйн («Заубер») + 1 круг.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.

Джолион Палмер («Рено») — не финишировал.

Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.

Фернандо Алонсо («Макларен») — не стартовал.

Двойной старт

После серии поломок в Бахрейне казалось, что дела «Макларена» хуже идти уже не могут и дальше будет какой-никакой прогресс. Уокинг, однако, продолжает удивлять. Фернандо Алонсо, который после очередного выхода в Q2 должен был стартовать 15-м, заглох по ходу прогревочного круга. Чёрно-оранжевый автомобиль остановился у предпоследнего поворота. Гонщик вылез из кокпита и побрёл в боксы смотреть гонку по телевизору. Из-за поломки «Макларена» судьям пришлось дать дополнительный прогревочный круг.

Со второй попытки гонка всё-таки стартовала. Феттель и Райкконен не очень уверенно тронулись со своих позиций — из-за второго прогревочного круга и долгого стояния на решётке перегрелось сцепление. Зато блестяще с третьей позиции сорвался Валттери Боттас. Буквально в мгновение Валттери прошёл Райкконена и пробился в «воздушный мешок» позади Феттеля.

В первом повороте Боттас выскочил из-за спины Себа и поравнялся с ним по внешней траектории, а из второго поворота вышел лидером гонки. Льюис Хэмилтон тоже пытался пройти Райкконена, но в их борьбу вмешался Макс Ферстаппен и места на атаку британцу не осталось. Хэмилтон в итоге сохранил четвёртое место, а Ферстаппен остался пятым.

Даниэль Риккардо полностью провалил старт. Австралиец пропустил не только напарника, но и «Уильямс» Фелипе Массы и откатился на седьмую позицию. На восьмое и девятое места вышли Серхио Перес и Эстебан Окон, а Нико Хюлькенберг откатился на десятую строчку. Не повезло на старте и Даниилу Квяту — он потерял одну позицию и откатился на 13-ю позицию.

Тем временем, в глубине пелотона произошли сразу две коллизии. Сначала Ромен Грожан развернул Джолиона Палмера, после чего неуправляемая «Рено» вынесла с трассы «Хаас» француза. На трассу выехал автомобиль безопасности.

На рестарте никаких перестановок не произошло, все пилоты сохранили позиции, но ненадолго. «Задние тормоза в огне», — передал по радио Даниэль Риккардо.

Вскоре его «Ред Булл» совсем потерял темп и по пути на пит-лейн он пропустил весь пелотон.

«Феррари» ставит на «суперсофт»

Оказавшись впереди Валттери Боттас начал один за другим штамповать быстрейшие сектора и после дюжины кругов опережал Себастьяна Феттеля на четыре секунды. Шедший третьим Кими Райкконен отстал от напарника на те же чтерые секунды. А вот Льюис Хэмилтон догнать «Феррари» никак не мог. Британец жаловался на нестабильную работу мотора и постепенно отставал от Кими. Расположившиеся позади них Ферстаппен, Масса и Перес, но группе лидеров они проигрывали уже более десяти секунд.

На 16-м круге Феттель попытался перехватить инициативу, отобрав у Боттаса быстрейший круг, но финн в ответ взвинтил темп и сохранил разрыв. К этому моменту попытался активизироваться Льюис Хэмилтон, но подобраться к Райкконену на дистанцию атаки он не смог.

К 20-му кругу первые пилоты поехали на плановые пит-стопы. Сначала свежий «ультрасофт» получил Паскаль Верляйн, а после него в боксы поехали Масса, Магнуссен и Квят. Кевин к тому моменту получил штраф в пять секунд за срезку во втором повороте, и за счёт этого Даниил опередил датчанина. Остальные пилоты в боксы не торопились.

Валттери Боттас отправился на пит-лейн ровно на середине дистанции — после 27 кругов. Себастьян Феттель к этому моменту подобрался к финну на дистанцию 2,6 секунды. Возглавив пелотон, Себ оставался на трассе гораздо дольше других и на пит-стоп поехал последним из числа лидеров. Кими Райкконен, уже переобувшийся в «суперсофт», тем временем, шёл на секунду с круга быстрее Боттаса — на более жёсткой резине оба «Мерседеса» явно теряли темп. Феттель в итоге остановился после 34 кругов и на трассу вернулся в пяти секундах позади Боттаса — отставание выросло из-за заминки с передним левым колесом.

День Боттаса

После перехода на «суперсофт» темп Феттеля оказался выше скорости Боттаса, но немец отыгрывал по паре-тройке десятых за круг. Валттери почувствовал давление Себа и допустил ошибку на одном из торможений. К 38 кругу преимущество Валттери сократилось вдвое — до двух с половиной секунд. За десять кругов до финиша от отрыва Боттаса и вовсе осталось лишь полторы секунды.

Феттель стабильно шёл быстрее лидера гонки, но подтянуться к нему ближе чем на полторы секунды никак не мог. У «Мерседеса» уже не было преимущества на первом секторе, но и Себ уже не отыгрывал столько времени на втором. Лидерам также приходилось обгонять круговых, и когда пришла очередь Сайнса их пропускать, Боттас немного укрепил отрыв — до двух секунд.

Феттель снова помчался в погоню, лидеры обменивались рекордными секторами, разрыв опять упал до полутора секунд, на 48-м круге Себ и вовсе прорвался в зону DRS позади лидера, но добиться большего он не смог. Немец так и не подобрался к Валттери на дистанцию атаки и тот благополучно одержал первую победу в карьере. Боттас стал 107-м пилотом, выигравшим гонку Формулы-1. Феттель и Райкконен заняли второе и третье места, а державшийся всю дистанцию в тени Хэмилтон закончил гонку четвёртым. Пятёрку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен.

Серхио Перес и Эстебан Окон завоевали шестое и седьмое места — это пока лучший Гран-при «Форс Индия» в текущем сезоне. Нико Хюлькенберг после сверхдлинного первого отрезка финишировал восьмым, опередив Фелипе Массу и Карлоса Сайнса. Даниил Квят занял 12-е место.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Себастьян Феттель, он на 13 очков опережает Льюиса Хэмилтона и на 23 балла впереди Валттери Боттаса. Далее по-прежнему идут Кими Райкконен, Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, а на седьмую строчку, опередив Фелипе Массу, поднялся Серхио Перес. Даниил Квят сохраняет за собой 14-ю позицию.

В Кубке конструкторов «Мерседес» вернул себе первую позицию — у «Серебряных стрел» 136 очков против 135 у «Феррари». В остальном положение в турнирной таблице не изменилось: на третьем месте «Ред Булл», далее идут «Форс Индия» и «Уильямс», а на шестой строчке обосновалась «Торо Россо».