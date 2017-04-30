Один против «Скудерии»: Боттас победил «Феррари» на Гран-при России
Валттери Боттас в одиночку победил всю «Феррари» и оформил свой первый триумф в Формуле-1, а Алонсо не доехал даже до старта. Квят — 12-й.
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Формула-1.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08, 743.
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,617.
3. Кими Райкконен («Феррари») +11,000.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36,320.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416.
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788.
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35,004.
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:36,188.
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг.
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг.
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг.
15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.
16. Паскаль Верляйн («Заубер») + 1 круг.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.
Джолион Палмер («Рено») — не финишировал.
Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.
Фернандо Алонсо («Макларен») — не стартовал.
Двойной старт
После серии поломок в Бахрейне казалось, что дела «Макларена» хуже идти уже не могут и дальше будет
Со второй попытки гонка
В первом повороте Боттас выскочил
Даниэль Риккардо полностью провалил старт. Австралиец пропустил не только напарника, но и «Уильямс» Фелипе Массы и откатился на седьмую позицию. На восьмое и девятое места вышли Серхио Перес и Эстебан Окон, а Нико Хюлькенберг откатился на десятую строчку. Не повезло на старте и Даниилу Квяту — он потерял одну позицию и откатился на 13-ю позицию.
Тем временем, в глубине пелотона произошли сразу две коллизии. Сначала Ромен Грожан развернул Джолиона Палмера, после чего неуправляемая «Рено» вынесла с трассы «Хаас» француза. На трассу выехал автомобиль безопасности.
На рестарте никаких перестановок не произошло, все пилоты сохранили позиции, но ненадолго. «Задние тормоза в огне», — передал по радио Даниэль Риккардо.
Вскоре его «Ред Булл» совсем потерял темп и по пути на
«Феррари» ставит на «суперсофт»
Оказавшись впереди Валттери Боттас начал один за другим штамповать быстрейшие сектора и после дюжины кругов опережал Себастьяна Феттеля на четыре секунды. Шедший третьим Кими Райкконен отстал от напарника на те же чтерые секунды. А вот Льюис Хэмилтон догнать «Феррари» никак не мог. Британец жаловался на нестабильную работу мотора и постепенно отставал от Кими. Расположившиеся позади них Ферстаппен, Масса и Перес, но группе лидеров они проигрывали уже более десяти секунд.
На 16-м круге Феттель попытался перехватить инициативу, отобрав у Боттаса быстрейший круг, но финн в ответ взвинтил темп и сохранил разрыв. К этому моменту попытался активизироваться Льюис Хэмилтон, но подобраться к Райкконену на дистанцию атаки он не смог.
К 20-му кругу первые пилоты поехали на плановые
Валттери Боттас отправился на
День Боттаса
После перехода на «суперсофт» темп Феттеля оказался выше скорости Боттаса, но немец отыгрывал по
Феттель стабильно шёл быстрее лидера гонки, но подтянуться к нему ближе чем на полторы секунды никак не мог. У «Мерседеса» уже не было преимущества на первом секторе, но и Себ уже не отыгрывал столько времени на втором. Лидерам также приходилось обгонять круговых, и когда пришла очередь Сайнса их пропускать, Боттас немного укрепил отрыв — до двух секунд.
Феттель снова помчался в погоню, лидеры обменивались рекордными секторами, разрыв опять упал до полутора секунд, на 48-м круге Себ и вовсе прорвался в зону DRS позади лидера, но добиться большего он не смог. Немец так и не подобрался к Валттери на дистанцию атаки и тот благополучно одержал первую победу в карьере. Боттас стал 107-м пилотом, выигравшим гонку Формулы-1. Феттель и Райкконен заняли второе и третье места, а державшийся всю дистанцию в тени Хэмилтон закончил гонку четвёртым. Пятёрку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен.
Серхио Перес и Эстебан Окон завоевали шестое и седьмое места — это пока лучший
В общем зачёте
В Кубке конструкторов «Мерседес» вернул себе первую позицию — у «Серебряных стрел» 136 очков против 135 у «Феррари». В остальном положение в турнирной таблице не изменилось: на третьем месте «Ред Булл», далее идут «Форс Индия» и «Уильямс», а на шестой строчке обосновалась «Торо Россо».
Следующий этап —
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