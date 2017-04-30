Алонсо сошел с Гран-при России уже на разогревочном круге
МОСКВА, 30 апр —
Р-Спорт. Испанский пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сошел с Гран-при России уже на разогревочном круге, сообщается в микроблоге «Формулы-1» в Twitter.
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«Фернандо Алонсо остановился и покинул болид. Он не выступит в гонке», — говорится в сообщении.
На первом же круге гонки французский пилот «Хаас» Ромен Грожан и британец Джолион Палмер из «Рено» не смогли продолжить выступление после столкновения.
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