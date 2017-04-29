Квят: в Сочи машина не совсем в той форме, в какой хотелось бы

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— Даниил, Карлос рассказал нам, что квалификация началась хорошо, но во втором сегменте шины перестали работать нормально. У вас была похожая ситуация?

— Было трудно управлять машиной — на протяжении всей квалификации. Мы так и не могли заставить автомобиль хорошо работать, чтобы был хороший баланс, хорошее сцепление. По сравнению с пятницей прогресс есть, но все равно чего-то сегодня не хватало. Машина не была в рабочем окне. Надеюсь, что это разовая ситуация, просто связанная с особенностями трассы. Похоже, нам просто не подходит эта трасса. Что ж, все равно нужно извлекать уроки, смотреть, что можно для себя уяснить.

Кроме того, в третьей практике на моей машине возникла механическая проблема, что немного раздражало. Такое бывает, это часть нашего спорта. Мои инженеры проделали хорошую работу, чтобы всё устранить к квалификации. В принципе, я доволен своей ездой. Не думаю, что можно было проехать намного быстрее — может, на десятую-полторы. И это все равно не позволило бы пройти в третий сегмент.

— Вы начали квалификацию с новыми тормозами. Речь об этой проблеме?

— Нет, другая проблема. Она спрятана внутри машины, связана с управлением машиной. Я не хочу слишком сильно вдаваться в детали. А замена тормозов была запланирована.

— Вы не смогли улучшить на последнем быстром круге, когда, по идее, состояние трассы лучше. Что не получилось?

— У меня первый круг получился лучше. В тот момент баланс машины оказался лучше, чем на заключительном круге.

— В квалификации у вас 13-й результат. Вы суеверный человек?

— Вообще не суеверный.

— Какова ваша цель на воскресенье? Очки?

— Гонка длинная, нужно сохранять спокойствие. Надеюсь, по её ходу будет много событий, а мы будем оставаться в борьбе и сражаться за очки. Всё возможно, мы будем стараться.

— Идёт ли речь о тактике с одним пит-стопом?

— Думаю, у всех ситуация будет на грани. Нам нужно проанализировать данные с длинных серий на пятничных тренировках и всё подсчитать. Но условия в пятницу и субботу могут различаться. При нынешней деградации шин дело может ограничиться одним пит-стопом. Думаю, будет один или два.

— Очень многое решит первый круг и второй поворот?

— Я так не думаю. В течение гонки всё может измениться. И я не могу с уверенностью говорить, что будет только один пит-стоп.

— Ожидаете ли вы, что гоночный темп будет лучше квалификационного?

— Тяжело сказать. Посмотрим. На этой трассе много чего может происходить, по-разному себя ведёт машина.

— Как думаете, насколько сильно прибавляют в квалификации «Форс Индия» и «Уильямс» за счёт специальных квалификационных режимов мотора?

— Лично я особо не изучал — это больше к команде. Исторически на этой трассе моторы важнее всего, в этом плане ничего не изменилось в нынешнем году. Впрочем, не хочу сказать, что дело только в моторе: машина не совсем в той форме, в какой хотелось бы. Нам необходимо это изучить. Тут очень важен хороший баланс.

— Обратили внимание, как сильно сморится в квалификациях заводская команда «Рено»?

— Да. Думаю, в Австралии у Нико была немного беспорядочная квалификация, но после этого он всякий раз попадал в десятку. Однако в гонке скорость «Рено» ниже. Вероятно, они пока не могут полностью использовать имеющийся темп.

— Можно ли сказать, что вы с нетерпением ждёте Барселоны и обновлений машины? Возможно, новинки в том числе помогут с управлением?

— На самом деле, на более традиционных трассах вроде Китая и Бахрейна проблем с управлением не было. Надеюсь, сейчас у нас разовая проблема. Думаю, там ситуация должна оказаться лучше. И, конечно, я верю в наши новинки, но обновления будут у всех команд. Нужно постараться заставить работать наши новинки так быстро, как это возможно.

В первых трёх гонках машина постоянно позволяла бороться за третий сегмент и за очки. Темп в поворотах был, «Рено» тоже сделал шаг большой вперёд в квалификациях. Надеюсь, в Испании мы сделаем большой шаг вперёд. Но в это верят и все остальные.