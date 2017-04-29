«Феррари» в первом ряду. У Гран-при России появился новый фаворит

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Согласно всем предстартовым прогнозам, главным фаворитом Гран-при России эксперты называли «Мерседес». Тем не менее, с самого начала уик-энда инициативу захватила «Феррари» и по итогам квалификации красные машины заняли весь первый ряд стартовой решётки — впервые с 2008 года. «Серебряные стрелы» отчаянно сражались со «Скудерией», но Валттери Боттас остался в одной десятой секунды позади, а Льюис Хэмилтон занял лишь четвёртое место, проиграв почти шесть десятых. Ну, а Себастьян Феттель, тем временем, празднует 47-й поул в карьере.

Теперь главный вопрос: удержит ли «Феррари» своё преимущество в гонке? Обзор стартовой решётки Гран-при России — в материале «Чемпионата».

«Феррари» становится главным фаворитом

В итоговых протоколах квалификации первая тройка уместилась в одну десятую — между Себастьяном Феттелем и Валттери Боттасом оказалось всего 95 тысячных. Пилоты «Феррари» немного уступали «Мерседесам» на первом секторе, зато отыгрывали на третьем, который и стал залогом успеха «Скудерии».

«Первая попытка в финальном сегменте получилась не очень аккуратной, зато удалось выдать максимум во второй, — рассказывает Феттель. — Первые три гонки и эта квалификация показывают, что мы сильно начали сезон». «Ощущения в этот уик-энд гораздо лучше, — добавил Кими Райкконен. — Эта квалификация понравилась мне больше других, но считаю, что у нас было всё, чтобы быть впереди. Но первый ряд — неплохой результат для команды».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTb-w-ujoFM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? @lewishamilton #Mercedes #Benz #MercedesAMG #F1 #Formula1 #SilverArrows #RussianGP #Sochi #LewisHamilton ? x Wilhelm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-28T17:20:41+00:00">Апр 28 2017 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мерседес», ещё накануне проигрывавший «Феррари» по полсекунды с круга, в субботу смог приблизиться к итальянцам, но этого оказалось недостаточно. На «Сочи Автодроме» немецким машинам не удаётся заставить резину работать — именно проблемы с шинами на финальном секторе стоили Хэмилтону полусекунды. Боттасу удалось лучше прогреть резину, и поэтому финн второй раз подряд опережает более опытного напарника. «Всё решится в воскресенье, — напоминает Валттери. — В Сочи не так плохо стартовать со второго ряда, ведь здесь очень длинный разгон до первого торможения».

Не сдаётся и Хэмилтон, правда, настроения Льюиса пока куда более пораженческие. «У нас будет настоящая гонка. Жаль, что сегодня я не был в своей лучшей форме — обычно я гораздо быстрее. Но я всё ещё в обойме и надеюсь отыграться. Правда, мой темп на длинных отрезках в пятницу тоже был так себе», — говорит британец.

Если верить анализу длинных серий кругов в свободных заездах, преимущество «Феррари» относительно «Мерседеса» может составлять до полутора секунд с круга. Но эти скорости команды демонстрировали до внесения окончательных изменений в настройки, а в ночь на субботу «Серебряным стрелам» удалось немного прибавить. Тем не менее, новым фаворитом Гран-при России становится «Скудерия».

«Уильямс» хочет подвинуть «Ред Булл»

В Сочи соперников у «Феррари» и «Мерседеса» пока нет. Даже «Ред Булл» отстаёт от грандов слишком далеко: квалифицировавшийся пятым Даниэль Риккардо проиграл лидерам 1,8 секунды. «Мы знали, что не поднимемся выше пятого места и своим результатом я доволен, — отмечает австралиец. — Это не самая приятная новость, но год назад мы проиграли здесь 1,7 секунды и всё равно взяли по ходу сезона два поула. Так что я сохраняю оптимизм и принимаю сегодняшний результат».

«Ред Булл», таким образом, стал «лучшим из остальных» и в гонке австрийской команде вместо борьбы за подиум предстоит отбиваться от «Уильямса», чей мотор мощнее «Рено». Главной надеждой «Уильямса» по-прежнему остаётся Фелипе Масса. Он стартует шестым — между Риккардо и Ферстаппеном. «Приятно, что мы боремся с командой, которая в первых гонках была сильнее нас, — отмечает Фелипе. — В пятницу наш темп на длинных отрезках был даже выше, чем у них, так что, я думаю, мы сможем побороться».

С восьмой позиции в гонке стартует Нико Хюлькенберг. Немец был не очень доволен балансом машины и посетовал, что новинки не дают ощутимого преимущества. Однако, по словам инженеров «Рено», новое переднее крыло должно сыграть роль в гонке — предполагается, что оно снизит нагрузку на передние шины и избавит машину от недостаточной поворачиваемости.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTeIJXqFB1w/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good performance by @schecoperez - another Q3 qualification for him! P9 on the grid for tomorrow's race. #russiangp #pinkpanthers #formula1 #f1 #forceindia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sahara Force India F1 (@forceindiaf1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-29T13:21:08+00:00">Апр 29 2017 в 6:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Позади Хюлькенберга расположился Серхио Перес — и это уже третий раз подряд, когда Нико опережает своего бывшего напарника в квалификации. С «Чеко» пятый ряд стартовой решётки разделит его напарник Эстебан Окон. В России 20-летний француз впервые в карьере вышел в Q3. С одиннадцатой позиции гонку начнёт ещё один новичок чемпионата — Лэнс Стролл.

Для «Торо Россо» квалификация в Сочи прошла не лучшим образом. Даниил Квят во всех сегментах уступил Карлосу Сайнсу, но будет стартовать впереди напарника — двенадцатым. Дело в том, что испанец отбывает штраф в три позиции за столкновение со Строллом в прошлой гонке и завтра стартует только 14-м — позади Квята и Магнуссена.

«Макларен» — первый среди аустайдеров

Фернандо Алонсо продолжает свою героическую борьбу с «Макларен-Хондой». Испанец вновь вышел во второй сегмент, однако скорости побороться с кем-то в Q2 у него уже не было. «Я провёл квалификацию идеально. Круг в Q1 был очень хорош — повторить его было бы трудно, — говорит Алонсо. — Во втором сегменте я допустил пару ошибок, но в первом я опередил напарника на 0,7 секунды, так что я всё ещё на пике формы».

В первом сегменте Алонсо прошёл круг за 1:36,353, но это время не позволило бы Фернандо подняться выше 15-й строчки в Q2. Впрочем, 15-е место для «Макларена» — уже неплохо, ведь Стоффель Вандорн будет стартовать последним. Ещё в пятницу судьи выписали бельгийцу штраф в 15 позиций за использование пятой силовой установки.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.9% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTeHLOWlpdw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Low riding in Russia. ?? #McLarenHonda #RussianGP #F1 #FA14</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от McLaren-Honda (@mclaren) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-29T13:12:39+00:00">Апр 29 2017 в 6:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Алонсо разделит восьмой ряд стартового поля с Джолионом Палмером. Британец получил новое шасси, но в квалификации это ему не помогло — под занавес первого сегмента Джолион вылетел в четвёртом повороте и разбил автомобиль. Палмер четырежды уступил Хюлькенбергу в четырёх квалификациях сезона.

На девятом ряду расположатся два «Заубера»: Паскаль Верляйн снова быстрее Маркуса Эрикссона. Подопечные Мониши Кальтенборн могли и вовсе оказаться последними — ниже в протоколах оказался лишь Ромен Грожан, у которого продолжаются проблемы с тормозами. Правда, за счёт штрафа Вандорна француз поднялся на одну строчку выше.