«Феррари» в первом ряду. У Гран-при России появился новый фаворит
«Феррари» громит «Мерседес» на «чужом поле»: вопреки всем прогнозам, «Скудерия» заняла первый ряд стартового поля. Даниил Квят — 12-й.
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Согласно всем предстартовым прогнозам, главным фаворитом
Теперь главный вопрос: удержит ли «Феррари» своё преимущество в гонке? Обзор стартовой решётки
«Феррари» становится главным фаворитом
В итоговых протоколах квалификации первая тройка уместилась в одну десятую — между Себастьяном Феттелем и Валттери Боттасом оказалось всего 95 тысячных. Пилоты «Феррари» немного уступали «Мерседесам» на первом секторе, зато отыгрывали на третьем, который и стал залогом успеха «Скудерии».
«Первая попытка в финальном сегменте получилась не очень аккуратной, зато удалось выдать максимум во второй, — рассказывает Феттель. — Первые три гонки и эта квалификация показывают, что мы сильно начали сезон». «Ощущения в этот
«Мерседес», ещё накануне проигрывавший «Феррари» по полсекунды с круга, в субботу смог приблизиться к итальянцам, но этого оказалось недостаточно. На «Сочи Автодроме» немецким машинам не удаётся заставить резину работать — именно проблемы с шинами на финальном секторе стоили Хэмилтону полусекунды. Боттасу удалось лучше прогреть резину, и поэтому финн второй раз подряд опережает более опытного напарника. «Всё решится в воскресенье, — напоминает Валттери. — В Сочи не так плохо стартовать со второго ряда, ведь здесь очень длинный разгон до первого торможения».
Не сдаётся и Хэмилтон, правда, настроения Льюиса пока куда более пораженческие. «У нас будет настоящая гонка. Жаль, что сегодня я не был в своей лучшей форме — обычно я гораздо быстрее. Но я всё ещё в обойме и надеюсь отыграться. Правда, мой темп на длинных отрезках в пятницу тоже был так себе», — говорит британец.
Если верить анализу длинных серий кругов в свободных заездах, преимущество «Феррари» относительно «Мерседеса» может составлять до полутора секунд с круга. Но эти скорости команды демонстрировали до внесения окончательных изменений в настройки, а в ночь на субботу «Серебряным стрелам» удалось немного прибавить. Тем не менее, новым фаворитом
«Уильямс» хочет подвинуть «Ред Булл»
В Сочи соперников у «Феррари» и «Мерседеса» пока нет. Даже «Ред Булл» отстаёт от грандов слишком далеко: квалифицировавшийся пятым Даниэль Риккардо проиграл лидерам 1,8 секунды. «Мы знали, что не поднимемся выше пятого места и своим результатом я доволен, — отмечает австралиец. — Это не самая приятная новость, но год назад мы проиграли здесь 1,7 секунды и всё равно взяли по ходу сезона два поула. Так что я сохраняю оптимизм и принимаю сегодняшний результат».
«Ред Булл», таким образом, стал «лучшим из остальных» и в гонке австрийской команде вместо борьбы за подиум предстоит отбиваться от «Уильямса», чей мотор мощнее «Рено». Главной надеждой «Уильямса»
С восьмой позиции в гонке стартует Нико Хюлькенберг. Немец был не очень доволен балансом машины и посетовал, что новинки не дают ощутимого преимущества. Однако, по словам инженеров «Рено», новое переднее крыло должно сыграть роль в гонке — предполагается, что оно снизит нагрузку на передние шины и избавит машину от недостаточной поворачиваемости.
Позади Хюлькенберга расположился Серхио Перес — и это уже третий раз подряд, когда Нико опережает своего бывшего напарника в квалификации. С «Чеко» пятый ряд стартовой решётки разделит его напарник Эстебан Окон. В России 20-летний француз впервые в карьере вышел в Q3. С одиннадцатой позиции гонку начнёт ещё один новичок чемпионата — Лэнс Стролл.
Для «Торо Россо» квалификация в Сочи прошла не лучшим образом. Даниил Квят во всех сегментах уступил Карлосу Сайнсу, но будет стартовать впереди напарника — двенадцатым. Дело в том, что испанец отбывает штраф в три позиции за столкновение со Строллом в прошлой гонке и завтра стартует только 14-м — позади Квята и Магнуссена.
«Макларен» — первый среди аустайдеров
Фернандо Алонсо продолжает свою героическую борьбу с «Макларен-Хондой». Испанец вновь вышел во второй сегмент, однако скорости побороться с
В первом сегменте Алонсо прошёл круг за 1:36,353, но это время не позволило бы Фернандо подняться выше 15-й строчки в Q2. Впрочем, 15-е место для «Макларена» — уже неплохо, ведь Стоффель Вандорн будет стартовать последним. Ещё в пятницу судьи выписали бельгийцу штраф в 15 позиций за использование пятой силовой установки.
Алонсо разделит восьмой ряд стартового поля с Джолионом Палмером. Британец получил новое шасси, но в квалификации это ему не помогло — под занавес первого сегмента Джолион вылетел в четвёртом повороте и разбил автомобиль. Палмер четырежды уступил Хюлькенбергу в четырёх квалификациях сезона.
На девятом ряду расположатся два «Заубера»: Паскаль Верляйн снова быстрее Маркуса Эрикссона. Подопечные Мониши Кальтенборн могли и вовсе оказаться последними — ниже в протоколах оказался лишь Ромен Грожан, у которого продолжаются проблемы с тормозами. Правда, за счёт штрафа Вандорна француз поднялся на одну строчку выше.
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