Квят: Похоже, «Торо Россо» просто не подходит трасса в Сочи
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации
Гран-при России, в которой показал 13-й результат.
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Видимо, что-то случилось...
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«Было трудно управлять машиной, мы так и не могли заставить автомобиль хорошо работать,
Очки в гонке? Гонка длинная, надеюсь, по её ходу будет много событий. Всё возможно, мы будем стараться, — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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