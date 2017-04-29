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29 апреля 2017, 17:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Похоже, «Торо Россо» просто не подходит трасса в Сочи

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России, в которой показал 13-й результат.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> поделился впечатлениями от квалификации <nobr>Гран-при </nobr>России в которой показал 13-й результат. Увеличить
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«Было трудно управлять машиной, мы так и не могли заставить автомобиль хорошо работать, чего-то сегодня не хватало. Мои инженеры проделали хорошую работу с машиной, и всё-таки нам не хватило скорости, чтобы пройти в третий сегмент. Похоже, нам просто не подходит эта трасса. Что ж, нужно извлекать уроки. Надеюсь, что это разовая ситуация, просто связанная с особенностями трассы. Традиционно здесь очень важна мощность мотора — в этом плане ничего не изменилось.

Очки в гонке? Гонка длинная, надеюсь, по её ходу будет много событий. Всё возможно, мы будем стараться, — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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