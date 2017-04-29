Квят: Похоже, «Торо Россо» просто не подходит трасса в Сочи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Было трудно управлять машиной, мы так и не могли заставить автомобиль хорошо работать, чего-то сегодня не хватало. Мои инженеры проделали хорошую работу с машиной, и всё-таки нам не хватило скорости, чтобы пройти в третий сегмент. Похоже, нам просто не подходит эта трасса. Что ж, нужно извлекать уроки. Надеюсь, что это разовая ситуация, просто связанная с особенностями трассы. Традиционно здесь очень важна мощность мотора — в этом плане ничего не изменилось.

Очки в гонке? Гонка длинная, надеюсь, по её ходу будет много событий. Всё возможно, мы будем стараться, — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.