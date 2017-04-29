Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при России
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в ходе третьей свободной практики
Гран-при России.
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Феттель прошел свой лучший круг за 1 минуту 34,001 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,337), третий — пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас (+0,363). Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-й результат (+2,845).
Позднее в субботу пройдет квалификация. Гонка
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