«Мерседес» блефует? «Феррари» быстрее всех в тренировках Гран-при России

Лучший представитель «Мерседеса» Валттери Боттас проиграл лидерам более шести десятых секунды, а Льюис Хэмилтон и вовсе остался в протоколах лишь четвёртым.

Блефует ли «Мерседес», или «Феррари» на одной из самых требовательных к мотору трасс вырвалась вперёд? «Чемпионат» разбирается в расстановке сил четвёртого этапа сезона.

«В гонке возможно всё»

«Феррари» заняла первые строчки протоколов ещё в первой сессии, но тогда Кими Райкконен опередил Валттери Боттаса на ничтожные четыре сотых секунды, однако ко второй сессии разрыв существенно вырос. Себастьян Феттель проехал круг за 1:34,120, что более чем на секунду быстрее квалификационного рекорда «Сочи Автодрома». В то же время лучшим результатом «Мерседесов» стали 1:34.790 в исполнении всё того же Боттаса. Но куда больше впечатляет преимущество «Скудерии» на длинных отрезках: среднее время SF70H оказалось на полторы секунды быстрее среднего времени «Мерседесов».

В «Феррари», однако, считают, что «Мерседес» ещё не в полной мере раскрыл свои возможности. «В теории эта трасса подходит им. В прошлые годы бывало, что по пятницам не очень быстро смотрелся “Уильямс”, а в этом году так же может делать “Мерседес”, — заявил Себастьян Феттель. — По ходу дня мы не слишком активно меняли настройки, поскольку сначала мне нужно было войти в ритм, днём это удалось. Без сомнений, мы попробуем сразиться за первое место, но на бумаге “Мерседесу” трасса подходит лучше. Однако сегодня они не собрали лучшие круги. Нынешний отрыв — искусственный».

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«Мы никогда не блефуем — в этом просто нет смысла, — утверждает Хэмилтон. — Кажется, на длинных сериях “Феррари” очень-очень быстра. Поэтому нам нужно понять, в чём мы можем прибавить. В гонке возможно всё», — говорит Льюис Хэмилтон.

«Ред Булл» в сражение двух грандов, похоже, вмешаться не сможет. RB13 пока не очень стабильна на длинных отрезках, инженерам также не удаётся разобраться с «ультрасофтом», хотя на других составах, по словам пилотов, машина держится уверенно. «Мы делаем всё, что в наших силах, учитывая скорость машины, но конкретно в этот уик-энд у нас нет завышенных ожиданий. Мы по-прежнему позади “Феррари” и “Мерседеса”, так что наша реалистичная цель — быть впереди всех остальных», — говорит Риккардо.

Вопрос баланса

Лучшими представителями середины пелотона в пятницу стали Фелипе Масса и Нико Хюлькенберг. «Уильямс» и «Рено» пока смотрятся увереннее своих непосредственных соперников, однако и им избежать проблем не удалось. Так, по словам Лэнса Стролла, «Уильямсу» ещё надо разобраться с «ультрасофтом» (у Массы тем не менее все в порядке), а Хюлькенберг остался недоволен балансом и отметил, что новинки работают не так, как ожидали инженеры. «Я пока не знаю, дали ли они хоть какой-то эффект», — сказал Нико.

У «Хааса» возникли проблемы другого рода — на протяжении обеих сессий Ромен Грожан жаловался на тормоза. Американская команда совсем недавно перешла к другому поставщику тормозных суппортов, однако проблем это, по всей видимости, так и не решило. Кевин Магнуссен отметился довольно сильным девятым временем дня, а вот Грожан остался только 14-м. Зато неплохо в свободных заездах смотрелась «Форс Индия». Перес и Окон остались полностью довольны балансом и поведением шин и завершили день с девятым и десятым временем.

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Для «Торо Россо» же Гран-при России снова начинается неудачно — STR12 катастрофически не достаёт скорости. «Сегодня просто не было сцепления! — заявил Квят. — К сожалению, машине очень сильно не хватает скорости, так что нам нужно проанализировать и понять, почему это происходит. Надеюсь, завтра мы сможем улучшить ситуацию». Карлос Сайнс и Даниил Квят в окончательных протоколах заняли 15-е и 17-е место, опередив лишь «Заубер».

Первый штраф «Макларена»

Проблемам «Макларена» не видно ни конца, ни края. В Сочи на машине Стоффеля Вандорна в очередной раз отказала силовая установка и бельгийцу поставили пятый мотор, что автоматически привело к штрафам на стартовой решётке. «Учитывая наши проблемы в начале сезона, это был лишь вопрос времени, когда мы получим первый штраф, — разводит руками Вандорн. — Так что нужно продолжать работать и добиваться максимума в тех условиях, в которых мы находимся».