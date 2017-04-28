Квят: Гонка Гран-при России будет сложной для «Торо Россо»
СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» в гонке
Гран-при России придется сложнее, чем на предыдущих трех этапах. Такое мнение журналистам высказал российский пилот коллектива Даниил Квят.
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В пятницу Квят в первой практике
«Нам есть, где прибавить, будем работать с инженерами, — сказал Квят. — Завтра во время третьей практики попробуем решить проблемы со скоростью. Нам нужно улучшить баланс машины».
«Если мы правильно сделаем работу, то попадание в третий сегмент квалификации будет возможным. Но нам придется очень сложно. Предстоящий этап будет самым сложным для команды на старте сезона», — добавил российский пилот.
Четвертый этап сезона «Формулы-1» проходит в Сочи с 28 по 30 апреля. В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация. В воскресенье состоится гонка.
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