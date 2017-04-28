Пилот «Макларена» Вандорн потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при России «Ф-1»
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Бельгийский пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Стоффель Вандорн потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при России в Сочи из-за смены силовой установки, сообщается на официальном сайте «королевских гонок».
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В пятницу японская компания «Хонда», поставщик двигателей для машин «Макларена», решила полностью заменить силовую установку болида Вандорна после проблем, возникших в ходе первой свободной практики. У Вандорна это уже пятая замена силовой установки в сезоне, таким образом, он превысил лимит в четыре силовые установки на один чемпионат, что повлекло санкции в виде штрафа на стартовой решетке.
Гонка четвертого этапа чемпионата «Формулы-1»
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