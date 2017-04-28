Пилот «Макларена» Вандорн потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при России «Ф-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу японская компания «Хонда», поставщик двигателей для машин «Макларена», решила полностью заменить силовую установку болида Вандорна после проблем, возникших в ходе первой свободной практики. У Вандорна это уже пятая замена силовой установки в сезоне, таким образом, он превысил лимит в четыре силовые установки на один чемпионат, что повлекло санкции в виде штрафа на стартовой решетке.