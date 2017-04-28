Пилот «Рено» Сироткин на ГП Испании «Ф-1» вновь примет участие в первой практике
СОЧИ, 28 апр —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «Рено» Сергей Сироткин заявил агентству «Р-Спорт», что вновь сядет за руль болида в «Формуле-1» в первых свободных заездах уже на Гран-при Испании.
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«Уже официально, что поеду первую практику на
Проблемы с коробкой передач не позволили Сироткину завершить первую практику в рамках
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