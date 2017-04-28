Пилот «Рено» Сироткин на ГП Испании «Ф-1» вновь примет участие в первой практике

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Гран-при Испании пройдет с 12 по 14 мая. Воспитанник программы SMP Racing Сироткин стал тестовым пилотом «Рено» в «Формуле-1» в апреле 2016 года, а в феврале текущего года россиянин был представлен в качестве резервного пилота на презентации нового болида команды. Впервые в нынешнем сезоне «Королевских гонок» Сироткин принял участие на Гран-при России — в первой пятничной сессии свободных заездов в Сочи.

«Уже официально, что поеду первую практику на Гран-при Испании. До этого приму участие в тестах», — заявил Сироткин.