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28 апреля 2017, 18:28 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Рено» Сироткин на ГП Испании «Ф-1» вновь примет участие в первой практике

СОЧИ, 28 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «Рено» Сергей Сироткин заявил агентству «Р-Спорт», что вновь сядет за руль болида в «Формуле-1» в первых свободных заездах уже на Гран-при Испании.

Российский пилот Рено Сергей <span class=error>Сироткин</span> заявил агентству Р-Спорт что вновь сядет за руль болида в Формуле-1 в первых свободных заездах уже на <nobr>Гран-при </nobr>Испании. Увеличить
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Гран-при Испании пройдет с 12 по 14 мая. Воспитанник программы SMP Racing Сироткин стал тестовым пилотом «Рено» в «Формуле-1» в апреле 2016 года, а в феврале текущего года россиянин был представлен в качестве резервного пилота на презентации нового болида команды. Впервые в нынешнем сезоне «Королевских гонок» Сироткин принял участие на Гран-при России — в первой пятничной сессии свободных заездов в Сочи.

«Уже официально, что поеду первую практику на Гран-при Испании. До этого приму участие в тестах», — заявил Сироткин.

Проблемы с коробкой передач не позволили Сироткину завершить первую практику в рамках Гран-при России.
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