Райкконен стал лучшим в первой практике ГП России «Ф-1», Квят — 11-й
СОЧИ, 28 апр —
Р-Спорт. Финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на четвертом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
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В пятницу на трассе «Сочи Автодром» Райкконен проехал один из своих кругов за 1 минуту 36,074 секунды. Вторым и третьим стали пилоты «Мерседеса» — финн Вальттери Боттас (+0,045) и британец Льюис Хэмилтон (+0,607) соответственно.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,422) показал 11-й результат, опередив своего партнера по команде испанца Карлоса
Еще один россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Рено»,
Вторая практика на
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