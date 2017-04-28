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В пятницу на трассе «Сочи Автодром» Райкконен проехал один из своих кругов за 1 минуту 36,074 секунды. Вторым и третьим стали пилоты «Мерседеса» — финн Вальттери Боттас (+0,045) и британец Льюис Хэмилтон (+0,607) соответственно.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,422) показал 11-й результат, опередив своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего (+2,902), у которого 14-е время.

Еще один россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Рено», из-за проблем с двигателем не смог показать быстрого круга и завершил сессию в самом ее начале, оставшись 20-м без зачетного времени.