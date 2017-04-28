Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж

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У ведущего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за плечами уже три успешных выступления на Гран-при России. В Сочи он дважды становился победителем этапа — в 2014 и 2015 годах, а в 2016-м уступил только партнёру по команде Нико Росбергу. О своих впечатлениях от пребывания в спортивном и курортном городе, а также о собственных амбициях британец поведал на пресс-конференции, а затем в совместном интервью журналистам ведущих специализированных изданий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Привиет", "как дила" и "харашо" в исполнении Льюиса. Уверенный спикер! <a href="https://t.co/HZHzOnwtja">pic.twitter.com/HZHzOnwtja</a></p>— Galina Kozlova (@notatragedy) <a href="https://twitter.com/notatragedy/status/857713057493069824">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Я счастлив быть здесь, в Сочи всегда прекрасная погода. Только вчера был в Москве. Было тепло, но потом погода ухудшилась. Вы знаете, когда я был маленьким, по телевизору Россию представляли как страну, где всегда «-40» на термометре. Но потом я побывал тут — и всё нормально. Что, у вас ещё и медведи ходят? Какие, бурые? (Смеётся.).

— Чего вы ждёте от предстоящей гонки?

— Всегда хочется большего, предыдущие гонки были не настолько успешными — были и вторые места. Хочется это исправить.

— Какие гонки вам больше нравятся — с простой стратегией, как в Сочи, или те, в которых нужно продумать действия или даже где-то рискнуть?

— Я не фанат гонок с одним пит-стопом, они не очень увлекательные. Но мне нравятся гонки, как в Китае: нужно преодолеть множество препятствий, дождь, решить много проблем. Простая гонка с одним пит-стопом и 20 кругов — это не для меня. Это не весело. Хотел бы участвовать в таких гонках, на которых люди не засыпают.

— Что изменилось в правилах чемпионата для вас и вашей команды?

— Каждые 3−5 лет правила меняются, меняются требования к моторам. Если было 5 двигателей, то теперь 4. Болид стал шире, больше стали шины. Примерно на 20 процентов увеличилась прижимная сила. Мотор мы должны использовать в течение всего сезона. Чем больше пробег автомобиля, тем меньше мощности. Но с новой технологией нашего партнёра, компании «Петронас», у нас есть результаты. Даже после шестой гонки нет потери мощности.

— Расскажите подробнее о вашем партнёрстве с «Петронасом». Какую роль в этом сотрудничестве играете вы?

— Оно открыло мне глаза на многие вещи. Мы идём с этой компанией к одной цели. Мы не сможем выиграть этот чемпионат без «Петронаса». Я технический консультант. Моя задача — испытать болид на пределе его возможностей и помочь специалистам «Петронаса», работающим в нашей лаборатории. В этом году мотор чрезвычайно сильно нагревается, и технология Cooltech помогает избавить мотор от перегрева. А вот «Феррари» в этом сезоне уже понёсла потери — у них осталось 3 двигателя вместо 4.

Технологии «Петронаса» актуальны и для жизни. Например, в России жуткие пробки, особенно в Москве. Я сегодня простоял в пробке часа три — представьте, как в таких условиях перегреваются двигатели!

— Вы большой фанат автоспорта. Назовите любимую фразу Айртона Сенны — и почему именно она? — задаёт вопрос журналист, представляющий издание «Пятое колесо».

— Что вообще означает «Пятое колесо»? А-а, «запаска»! (Смеётся.) Это я обычно становлюсь «пятым колесом» в компании, где все приходят парочками. Девушки-то у меня нет.

А что касается Сенны — честно, точно не помню… Прежде всего мне близко из его высказываний — «гонка у меня в крови». Второе — про расстояние между машинами. Если есть расстояние, то надо его пытаться преодолеть, иначе ты не гонщик.

— Стоит ли Ф-1 расширять присутствие в социальных сетях, как это было на предсезонных тестах?

— С этого года произошли небольшие послабления. Правда, была история — мне пришлось удалить видео, когда я сделал репост. При этом мне не скомандовали, а именно попросили. Сейчас нет никаких жёстких требований, и новые владельцы делают всё для популяризации Ф-1.

…Наступил небольшой перерыв в беседе, и один из присутствовавших журналистов вручил пилоту ценный подарок — балалайку. «На гитаре я играю — правда, там струн побольше, а тут всего три», — отреагировал Хэмилтон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У Льюиса пополнение в коллекции музыкальных инструментов:) <a href="https://t.co/xQyYktyIfb">pic.twitter.com/xQyYktyIfb</a></p>— Galina Kozlova (@notatragedy) <a href="https://twitter.com/notatragedy/status/857644356714598400">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— На чём вы любите передвигаться в свободное время как водитель?

— Мне нравятся и мотоциклы, и авто. Хотел даже построить свою карьеру как мотогонщик, но Формула 1 — это что-то невероятное.

— Валттери Боттас на утренней пресс-конференции признался, что вы его лучший напарник за всю карьеру. Чем Боттас лучше Росберга как напарник?

— С каждой гонкой будет только сложнее — будет возрастать конкуренция. Он очень талантлив. Приятно, что у нас в команде есть свежая кровь. Между нами нет напряжения — только общая цель. Эти отношения начались с большого уважения, и у нас есть взаимопонимание.

— Какие минусы и плюсы Сочи вы для себя отметили, приезжая в четвёртый раз в этот город?

— Сложно сказать про город — обычно мы проводим время только на трассе. Но я видел горы и море — очень хотелось попасть туда, но не мог. Очень жаль! Но мне кажется, что это очень красивое место. Я впервые приехал в Россию в 2007 году — был в Санкт-Петербурге. Но мне никогда не удавалось подробно изучить города России. Вот, вчера в Москве побывал, так как был не прямой рейс в Сочи. А тут отличная погода — отличное место для отпуска. В школе мало рассказывали о России — в основном о Второй мировой войне. Но в Сочи не только отличная трасса, но очень гостеприимные люди. Я не знал, что россияне очень весёлые люди — у них отличное чувство юмора. У меня есть подруга из России, она так шутит, что все держатся за животы.

Цитата Вы знаете, когда я был маленьким, по телевизору Россию представляли как страну, где всегда "-40" на термометре. Но потом я побывал тут — и всё нормально.

— Что-то весёлое происходило с вами в Сочи на прошлых гонках?

— Пока ничего смешного… У нас в России всё гладко. К тому же это не такой уж далёкий путь от дома — всего три часа полёта. Вчера вечером мы гуляли вокруг Кремля, это просто потрясающе. Прогулялись по мосту. Раньше у нас уже были выставочные заезды в Москве, но было бы круто погонять вокруг Кремля.

— Что бы изменили в трассе Сочи, будь у вас возможность?

— Она очень плоская. Я бы сделал её более холмистой. Также я обратил внимание, что здесь собирается не так много болельщиков, как хотелось бы. Их нужно собирать, в будущем их должно быть в 10 раз больше. Именно болельщики создают атмосферу.

— У вас есть любимая эра в Формуле-1?

— Мне ближе олдскул. Я люблю старые здания, как в Москве. У такой архитектуры есть душа. То же касается и трассы: у старых трасс, как в Будапеште, в Сильверстоуне, в Спа есть свой характер. Надеюсь, в будущем я буду иметь отношение к архитектуре трасс — помогу построить новую трассу, которая будет соответствовать духу той классики.

— Назовите одно правило в Ф-1, которое вы бы хотели убрать.

— Не убрать, а поменять. Я бы добавил больше звука к двигателям! И разрешил бы использовать ручную коробку передач. В повседневной жизни я тоже предпочитаю машины на ручной коробке.

— Вы предпочитаете битвы среди пилотов внутри команды или с чужими?

— Это разные вещи. Борьба внутри команды по-другому мотивирует. Когда пытаешься использовать свой главный козырь, партнёр это видит. Но в борьбе с пилотом из другой команды большую роль играет командная работа. Борьба с «Феррари» сейчас сильнее, чем когда-либо.

Цитата Я не знал, что россияне очень весёлые люди — у них отличное чувство юмора. У меня есть подруга из России, она так шутит, что все держатся за животы.

— Как вы относитесь к строгим правилам, в рамках которых вам может «прилететь» за любую мелочь?

— Каждую пятницу пилоты собираются и обсуждают, что им нравится или не нравится. Это постоянный процесс, который не стоит на месте. Если установить жёсткие рамки, так или иначе кто-то будет их нарушать. Не во всех случаях применяется одно и то же наказание. Бывает, что соперник нарушает правила, и ему это сходит с рук, но тебя за то же самое нарушение наказывают. Всё зависит от сценария. Считаю, что молодые пилоты тоже должны иметь определённую свободу, должна сохраняться некая гибкость в правилах.

— Как вы расслабляетесь перед стартом гонки? Суеверны ли вы?

— Есть определённые вещи, но я вам не скажу, чтобы себя не подставлять! (Смеётся.) Я люблю музыку, смотреть кино, проводить время с друзьями. Я всегда в движении, люблю действовать спонтанно, люблю позитивных людей вокруг. Не приемлю, когда вокруг грустные люди. Но бывают вечера, когда я предпочитаю просто послушать музыку: поп-музыку, R’n'B. Как раз то, чем я буду заниматься сегодня вечером.