Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
Льюис Хэмилтон накануне этапа в Сочи получил в дар балалайку и рассказал много интересного о мифах про Россию, соцсетях и роли в компаниях.
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У ведущего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за плечами уже три успешных выступления на
— Я счастлив быть здесь, в Сочи всегда прекрасная погода. Только вчера был в Москве. Было тепло, но потом погода ухудшилась. Вы знаете, когда я был маленьким, по телевизору Россию представляли как страну, где всегда «-40» на термометре. Но потом я побывал тут — и всё нормально. Что, у вас ещё и медведи ходят? Какие, бурые? (Смеётся.).
— Чего вы ждёте от предстоящей гонки?
— Всегда хочется большего, предыдущие гонки были не настолько успешными — были и вторые места. Хочется это исправить.
— Какие гонки вам больше нравятся — с простой стратегией, как в Сочи, или те, в которых нужно продумать действия или даже
— Я не фанат гонок с одним
— Что изменилось в правилах чемпионата для вас и вашей команды?
— Каждые 3−5 лет правила меняются, меняются требования к моторам. Если было 5 двигателей, то теперь 4. Болид стал шире, больше стали шины. Примерно на 20 процентов увеличилась прижимная сила. Мотор мы должны использовать в течение всего сезона. Чем больше пробег автомобиля, тем меньше мощности. Но с новой технологией нашего партнёра, компании «Петронас», у нас есть результаты. Даже после шестой гонки нет потери мощности.
— Расскажите подробнее о вашем партнёрстве с «Петронасом». Какую роль в этом сотрудничестве играете вы?
— Оно открыло мне глаза на многие вещи. Мы идём с этой компанией к одной цели. Мы не сможем выиграть этот чемпионат без «Петронаса». Я технический консультант. Моя задача — испытать болид на пределе его возможностей и помочь специалистам «Петронаса», работающим в нашей лаборатории. В этом году мотор чрезвычайно сильно нагревается, и технология Cooltech помогает избавить мотор от перегрева. А вот «Феррари» в этом сезоне уже понёсла потери — у них осталось 3 двигателя вместо 4.
Технологии «Петронаса» актуальны и для жизни. Например, в России жуткие пробки, особенно в Москве. Я сегодня простоял в пробке часа три — представьте, как в таких условиях перегреваются двигатели!
— Вы большой фанат автоспорта. Назовите любимую фразу Айртона Сенны — и почему именно она? — задаёт вопрос журналист, представляющий издание «Пятое колесо».
— Что вообще означает «Пятое колесо»?
А что касается Сенны — честно, точно не помню… Прежде всего мне близко из его высказываний — «гонка у меня в крови». Второе — про расстояние между машинами. Если есть расстояние, то надо его пытаться преодолеть, иначе ты не гонщик.
— Стоит ли Ф-1 расширять присутствие в социальных сетях, как это было на предсезонных тестах?
— С этого года произошли небольшие послабления. Правда, была история — мне пришлось удалить видео, когда я сделал репост. При этом мне не скомандовали, а именно попросили. Сейчас нет никаких жёстких требований, и новые владельцы делают всё для популяризации Ф-1.
…Наступил небольшой перерыв в беседе, и один из присутствовавших журналистов вручил пилоту ценный подарок — балалайку. «На гитаре я играю — правда, там струн побольше, а тут всего три», — отреагировал Хэмилтон.
— На чём вы любите передвигаться в свободное время как водитель?
— Мне нравятся и мотоциклы, и авто. Хотел даже построить свою карьеру как мотогонщик, но Формула 1 — это
— Валттери Боттас на утренней
— С каждой гонкой будет только сложнее — будет возрастать конкуренция. Он очень талантлив. Приятно, что у нас в команде есть свежая кровь. Между нами нет напряжения — только общая цель. Эти отношения начались с большого уважения, и у нас есть взаимопонимание.
— Какие минусы и плюсы Сочи вы для себя отметили, приезжая в четвёртый раз в этот город?
— Сложно сказать про город — обычно мы проводим время только на трассе. Но я видел горы и море — очень хотелось попасть туда, но не мог. Очень жаль! Но мне кажется, что это очень красивое место. Я впервые приехал в Россию в 2007 году — был в
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— Пока ничего смешного… У нас в России всё гладко. К тому же это не такой уж далёкий путь от дома — всего три часа полёта. Вчера вечером мы гуляли вокруг Кремля, это просто потрясающе. Прогулялись по мосту. Раньше у нас уже были выставочные заезды в Москве, но было бы круто погонять вокруг Кремля.
— Что бы изменили в трассе Сочи, будь у вас возможность?
— Она очень плоская. Я бы сделал её более холмистой. Также я обратил внимание, что здесь собирается не так много болельщиков, как хотелось бы. Их нужно собирать, в будущем их должно быть в 10 раз больше. Именно болельщики создают атмосферу.
— У вас есть любимая эра в Формуле-1?
— Мне ближе олдскул. Я люблю старые здания, как в Москве. У такой архитектуры есть душа. То же касается и трассы: у старых трасс, как в Будапеште, в Сильверстоуне, в Спа есть свой характер. Надеюсь, в будущем я буду иметь отношение к архитектуре трасс — помогу построить новую трассу, которая будет соответствовать духу той классики.
— Назовите одно правило в Ф-1, которое вы бы хотели убрать.
— Не убрать, а поменять. Я бы добавил больше звука к двигателям! И разрешил бы использовать ручную коробку передач. В повседневной жизни я тоже предпочитаю машины на ручной коробке.
— Вы предпочитаете битвы среди пилотов внутри команды или с чужими?
— Это разные вещи. Борьба внутри команды
— Как вы относитесь к строгим правилам, в рамках которых вам может «прилететь» за любую мелочь?
— Каждую пятницу пилоты собираются и обсуждают, что им нравится или не нравится. Это постоянный процесс, который не стоит на месте. Если установить жёсткие рамки, так или иначе
— Как вы расслабляетесь перед стартом гонки? Суеверны ли вы?
— Есть определённые вещи, но я вам не скажу, чтобы себя не подставлять! (Смеётся.) Я люблю музыку, смотреть кино, проводить время с друзьями. Я всегда в движении, люблю действовать спонтанно, люблю позитивных людей вокруг. Не приемлю, когда вокруг грустные люди. Но бывают вечера, когда я предпочитаю просто послушать музыку:
Сейчас я учусь играть на фортепиано. А теперь у меня ещё есть и балалайка. Так что будет
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