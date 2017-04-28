Гонщик «Формулы-1» Феттель попробует прервать гегемонию «Мерседеса» на Гран-при России
СОЧИ, 28 апреля. /ТАСС/. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2017 года —
Гран-при России — стартует в пятницу в Сочи двумя свободными практиками.
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Главным претендентом на это будет немец Себастьян Феттель из «Феррари». После трех этапов нынешнего сезона четырехкратный чемпион мира лидирует в общем зачете, опережая на 7 очков Хэмилтона. Эти двое с первого
Не слишком удачно в нынешнем сезоне дела складываются у единственного российского гонщика в «королевских гонках» Даниила Квята из «Торо Россо». После финиша в очковой зоне в Австралии последовали техническая поломка в Китае и гоночный инцидент на старте
История проведения
История попыток провести
Трассу предполагалось проложить в Москве в районе Воробьевых гор. Уже был готов проект, и, казалось, ничто не может помешать историческому событию. Однако в ноябре 1982 года Брежнев скончался, а пришедшим ему на смену эта затея не казалась такой привлекательной. В итоге страна осталась без «королевских гонок».
После этого подобные проекты возникали огромное количество раз. Как правило, главным камнем преткновения в этом вопросе были финансовые проблемы.
И все же праздник для российских болельщиков автоспорта настал. И случилось это во многом благодаря проведению в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Инфраструктуру и спортивные объекты, созданные к главному старту планеты, нужно было
Расписание и статистика
Первые два
Победителем первого в истории
Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая — в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).
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