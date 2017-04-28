Хет-трик для Хэмилтона или для Феттеля

«Гран-при России» пройдет в Сочи в четвертый раз, а три предыдущих неизменно выигрывали пилоты команды «Мерседес». Так получилось, что российский этап чемпионата мира был включен в календарь именно в тот год, когда произошли изменения в техническом регламенте, после которых преимущество немецкой команды над соперниками оказалось подавляющим.

В 2014 и 2015 годах в Сочи выигрывал Льюис Хэмилтон, который наверняка нацелен на «российский» хет-трик. В прошлом году из-за проблем с двигателем он стартовал с десятого места, но опередил всех, кроме Нико Росберга. Немец впервые в карьере именно в России оформил «Большой шлем» в гонке, а по итогам сезона стал чемпионом. Ни победы, ни поул-позиции пилоты «Мерседес» в Сочи еще никому не отдавали.

Примечательно, что даже с уходом из «Королевских гонок» Росберга в составе «серебряных стрел» все равно два пилота, поднимавшихся в Сочи на подиум. Ведь нынешний напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас в дебютном «Гран-при России» финишировал третьим, а также показал лучший круг, выступая за «Уильямс», а в прошлом году и вовсе стартовал с первого ряда. Перед стартом российской гонки в «Мерседесе» мечтают только об одном — чтобы не было никаких технических проблем, как, например, у Хэмилтона во время квалификации в Бахрейне, когда из-за неработающей системы DRS он потерял поул.

МАШИНЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Впрочем, в нынешнем сезоне уже просто отсутствие технических проблем на «Мерседесах» — далеко не гарантия победы. Нынешний болид «Феррари» точно не хуже, и для всей «Формулы-1» борьба пилотов хотя бы двух команд за лидерство намного лучше, чем чемпионские внутрикомандные разборки.

Себастьян Феттель в нынешнем сезоне уже выиграл две гонки — в Австралии и Бахрейне, а для «Феррари» это лучший старт с 2008 года, когда итальянская команда из пяти гонок с начала сезона выиграла четыре. Четырехкратный чемпион мира нацелен на то, чтобы одержать свою третью победу в текущем чемпионате. Правда, Сочи для него — не самая удачная трасса. Он лишь раз в трех прошедших в России гонках поднимался на подиум, став вторым в 2015-м. О том, что было в прошлом году, немец предпочитает не вспоминать, так как именно та гонка стала катализатором самого громкого скандала сезона.

Его напарник Кими Райкконен на «Гран-при России» тоже не блистал, став третьим в 2016-м. В двух предыдущих гонках в Сочи он финишировал в конце первой десятки. Сейчас у «Феррари» амбиции значительно выше того, что было даже год назад. Судя по трем предыдущим сезонам, тот пилот, кто выигрывал в России, затем становился чемпионом мира. Так что у лидеров «Феррари» и «Мерседеса» будет дополнительная мотивация.

МАШИНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

Помимо Феттеля прошлогоднюю гонку предпочитает не вспоминать и Даниил Квят. Российский пилот «Торо Россо» тогда на первом круге дважды подряд врезался в Феттеля, после чего лидер «Феррари» вынужден был завершить борьбу из-за повреждений болида, «поцеловавшего» стену. Та сочинская гонка стоила Квяту места в составе «Ред Булла» и могла стоить карьеры в «Формуле-1».

Даниил проведет предстоящую гонку в составе «Торо Россо», как уже было в 2014-м, в год дебюта Квята и Сочи в «Формуле-1». Тогда он довольно продолжительное время был в десятке, но после команды инженера об изменении режима работы двигателя и необходимости экономить топливо выпал за пределы очковой зоны и финишировал 14-м.

Если сейчас Квят в домашней гонке будет, как и тогда, бороться за десятку и сумеет выдержать эту борьбу, это можно считать отличным результатом. На повторение 2015 года, когда Даниил на «Ред Булле» финишировал пятым, не приходится. Болиды «Торо Россо» потенциально способны быть в десятке, но проблема в том, что на десять зачетных мест претендентов как минимум на четыре больше. Примерно то же самое можно сказать про «Хаас» и «Рено».

Попробует побороться за первые очки в сезоне «Макларен». В трех предыдущих гонках лишь однажды пилот команды увидел перед собой клетчатый флаг — в Австралии Стоффель Вандорн добрался до финиша. В остальных случаях Вандорн и Фернандо Алонсо либо не финишировали, либо вообще не выходили на старт из-за проблем с силовой установкой «Хонда». Но на тестах в Бахрейне, которые состоялись сразу после гонки на «Сахире», к удивлению и «Макларена», и «Хонды», проблем с надежностью не возникло, да и скорость была весьма неплохой. Почему к удивлению? Потому что на тестах болиды были с теми же спецификациями силовой установки, что и с начала сезона.

Нацелены на первый подиум в сезоне Макс Ферстаппен и Дэн Риккьярдо из «Ред Булла», но с учетом формы фаворитом место в тройке им светит только в случае проблем в «Мерседесе» и «Феррари». Однако пилоты австрийской команды очень близко от лидеров, и если те допустят осечку, всегда готовы ею воспользоваться. «Уильямс» и «Форс Индия» наверняка будут бороться за места в десятке, хотя в случае с «Уильямсом» сложно прогнозировать, какие еще неприятности притянет к себе новичок сезона Лэнс Стролл. Ну, а у «Заубера» одна задача — попробовать не стать последними.

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