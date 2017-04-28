Сироткин: Новшества в «Формуле-1» изменят гонки в лучшую сторону

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С февраля 2017 года стало известно, что пилот программы SMP Racing россиянин Сергей Сироткин будет резервным пилотом команды «Рено» «Формулы 1». Сироткин будет приезжать на все Гран-при сезона-2017 и примет участие в нескольких пятничных практиках.

В «Формуле-1» Сергей мог дебютировать еще в 2014 году в составе «Заубера», однако из-за ряда технических проблем союз россиянина со швейцарской командой не сложился. Сироткин не отчаялся и, став участником российской программы развития автоспорта, отправился покорять молодежные серии. Два следующих сезона доказали, что Сергей не рента-драйвер, а один из лучших молодых гонщиков мира. В 2015 году по программе развития российского автоспорта SMP Racing он дебютировал в главном чемпионате молодых пилотов — GP2, и по его итогам оказался в тройке лучших, а в 2016 году повторил этот результат.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Сергей Сироткин рассказал о технических изменениях в «Формуле-1», любимой трассе и шансах стать основным пилотом «Рено».

— Перед началом нынешнего сезона в регламенте «Формулы-1» произошли серьезные изменения — от перехода на широкие шины до аэродинамики, позволяющей увеличить скорость на прохождении поворотов со 170 до 210 км/ч. Как вы относитесь к этим изменениям?

— Мне кажется, что изменения произошли в лучшую сторону. Новыми болидами, конечно, тяжелее управлять, так как малейшая ошибка на быстрых поворотах приводит к потере контроля и большим потерям времени. Но, с другой стороны, увеличение скорости при прохождении медленных, средних и быстрых поворотов увеличивает интерес к гонкам. Любой гонщик мечтает ездить на максимальных скоростях. В этом сезоне мы получили эту возможность.

— Согласны с мнением, что нынешний сезон будет самым интересным и непредсказуемым за всю новейшую историю «Ф-1»?

— Все зависит от степени вовлеченности человека в наш спорт. Обгонов в этом сезоне стало меньше, поэтому многие болельщики могут сказать, что гонки стали менее зрелищными. Однако если раньше было очень много искусственных обгонов за счет DRS (системы, снижающей лобовое сопротивление. — «Известия»), где пилот не прикладывал много сил для этого, то сейчас обгон будет иметь гораздо большую цену. Пусть их будет меньше, но все они будут настоящими и с определенным риском. Поэтому если человек досконально разбирается в «Формуле-1», то ему действительно будет очень интересно.

— По мнению экспертов, нововведения в регламент значительно ужесточат требования к выносливости и физической подготовке пилотов. Уже почувствовали это на себе?

— Действительно об этом ходит много разговоров. Мне трудно сравнивать, я пока не проезжал полноценное гоночное Гран-при, но, возможно, эксперты преувеличивают. На тестовых заездах в Бахрейне мне показалось, что никаких изменений в плане нагрузки на мышцы не произошло. Я преодолел большое количество кругов, но практически не устал физически. Более того, в новом болиде R.S.17 очень удобное сиденье, с хорошей поддержкой. Это серьезно сбавляет нагрузку.

— Что вам надо сделать, чтобы получить роль основного пилота на следующий сезон? Был ли об этом разговор с руководством?

— Пока рано об этом говорить. Моя задача сейчас показывать свой уровень и еще больше укрепить свою репутацию в команде. Тогда у меня появится шанс и все поймут, что выстроенная цепочка была правильной.

— Вы чему-то научились у партнеров по команде Нико Хюлькенберга и Джолиона Палмера?

— Я бы не стал выделять только двух своих партнеров. Я пытаюсь перенять лучшие качества также и у других гонщиков «Формулы-1». Наблюдаю, как кто ведет себя на трассе и за ее пределами, как выстраивает отношения с командой, как команда реагирует на требования пилота. Есть много вещей, которые я пытаюсь перенимать. Также я смотрю на слабые места, ошибки пилотов. Надеюсь, что это позволит мне не повторять чужие промахи.

— Близко ли вы общаетесь с Даниилом Квятом? Дает ли он вам какие-то советы?

— С нашим графиком очень трудно с кем-то общаться. Мы редко видимся с Даниилом. Однако если получается, то мы обязательно общаемся.

— На ваш взгляд, чего не хватает пока нашему единственному основному пилоту в «Формуле-1» для стабильного выступления?

— Автоспорт и тем более «Формула-1» — очень трудная дисциплина, тут много подводных камней. Порой даже основной пилот может не знать всего, что происходит в его команде. Поэтому я не берусь судить о том, что происходит в «Торо Россо». Скажу лишь, что Квят — очень хороший, сильный, опытный гонщик. Рано или поздно что-то поменяется и у него будут стабильные результаты. Своим отношением к делу он заслуживает этого.

— Вы могли дебютировать в Ф-1 еще три года назад. Можете рассказать, почему сорвалась сделка с «Заубером»?

— Я не был конечным звеном этой сделки. Вроде мы обо всем договорились, я был готов выполнять всё, что от меня хотели. Однако по каким-то причинам люди, которые начинали разговор об этой сделке, приняли другое решение. Сейчас сложно давать какие-то оценки, много воды утекло, а я стал частью программы SMP Racing и пилотом другой команды.

— Поддержку вам оказывает SMP Racing. Эта сотрудничество предполагает только финансовую помощь?

— Конечно, нет. Это полноценная и разносторонняя программа развития автоспорта в России — это и тренировки, и теория, и переговоры на самых разных уровнях о наших выступлениях в международных чемпионатах, это и проведение различных национальных соревнований, и постройка российских гоночных автомобилей, и образовательная деятельность… Я даже боюсь что-то упустить, но программа очень масштабная, и она не ограничивается помощью по организации выступления гонщиков в том или ином чемпионате.

— Руководитель SMP Racing Борис Ротенберг полноценно участвует в развитии программы?

— Борис Романович — идейный вдохновитель, основатель и руководитель программы SMP Racing. Именно он придумал этот проект, собрал вокруг себя команду профессионалов и за пять лет сделал столько, сколько, наверное, не было сделано для автомобильного спорта за всё предыдущее время. Участвует ли он сам в развитии? Безусловно. Борис Романович знает каждого гонщика лично, общается со всеми, часто его можно видеть на гонках в качестве болельщика, а иногда даже и за рулем гоночного автомобиля на треке.

— У вас есть любимая трасса в «Ф-1»?

— Наверное, это Гран-при Монако. Сейчас складывается такая тенденция, что даже такие исторические трассы, как Спа, Монца и Сильверстоун становятся очень современными. Обрастают нововведениями ФИА: обширные зоны безопасности, паребрики на которые ты не можешь заезжать… В этом чувствуется искусственность. В Монако же трасса практически не изменилась. Там нельзя поменять покрытие или расширить трассу, так как она пролегает по улицам города. Это самобытно и очень интересно.

— А есть ли у вас кумир в автоспорте?