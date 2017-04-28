Сироткин: Новшества в «Формуле-1» изменят гонки в лучшую сторону
Резервный пилот команды «Рено» — о нововведениях в техническом регламенте «королевских гонок», партнерах по конюшне и российском представителе «Торо Россо» Данииле Квяте.
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С февраля 2017 года стало известно, что пилот программы SMP Racing россиянин Сергей Сироткин будет резервным пилотом команды «Рено» «Формулы 1». Сироткин будет приезжать на все
В «Формуле-1» Сергей мог дебютировать еще в 2014 году в составе «Заубера», однако
В эксклюзивном интервью «Известиям» Сергей Сироткин рассказал о технических изменениях в «Формуле-1», любимой трассе и шансах стать основным пилотом «Рено».
— Перед началом нынешнего сезона в регламенте «Формулы-1» произошли серьезные изменения — от перехода на широкие шины до аэродинамики, позволяющей увеличить скорость на прохождении поворотов со 170 до 210 км/ч. Как вы относитесь к этим изменениям?
— Мне кажется, что изменения произошли в лучшую сторону. Новыми болидами, конечно, тяжелее управлять, так как малейшая ошибка на быстрых поворотах приводит к потере контроля и большим потерям времени. Но, с другой стороны, увеличение скорости при прохождении медленных, средних и быстрых поворотов увеличивает интерес к гонкам. Любой гонщик мечтает ездить на максимальных скоростях. В этом сезоне мы получили эту возможность.
— Согласны с мнением, что нынешний сезон будет самым интересным и непредсказуемым за всю новейшую историю «Ф-1»?
— Все зависит от степени вовлеченности человека в наш спорт. Обгонов в этом сезоне стало меньше, поэтому многие болельщики могут сказать, что гонки стали менее зрелищными. Однако если раньше было очень много искусственных обгонов за счет DRS (системы, снижающей лобовое сопротивление. — «Известия»), где пилот не прикладывал много сил для этого, то сейчас обгон будет иметь гораздо большую цену. Пусть их будет меньше, но все они будут настоящими и с определенным риском. Поэтому если человек досконально разбирается в «Формуле-1», то ему действительно будет очень интересно.
— По мнению экспертов, нововведения в регламент значительно ужесточат требования к выносливости и физической подготовке пилотов. Уже почувствовали это на себе?
— Действительно об этом ходит много разговоров. Мне трудно сравнивать, я пока не проезжал полноценное гоночное
— Что вам надо сделать, чтобы получить роль основного пилота на следующий сезон? Был ли об этом разговор с руководством?
— Пока рано об этом говорить. Моя задача сейчас показывать свой уровень и еще больше укрепить свою репутацию в команде. Тогда у меня появится шанс и все поймут, что выстроенная цепочка была правильной.
— Вы
— Я бы не стал выделять только двух своих партнеров. Я пытаюсь перенять лучшие качества также и у других гонщиков «Формулы-1». Наблюдаю, как кто ведет себя на трассе и за ее пределами, как выстраивает отношения с командой, как команда реагирует на требования пилота. Есть много вещей, которые я пытаюсь перенимать. Также я смотрю на слабые места, ошибки пилотов. Надеюсь, что это позволит мне не повторять чужие промахи.
— Близко ли вы общаетесь с Даниилом Квятом? Дает ли он вам
— С нашим графиком очень трудно с
— На ваш взгляд, чего не хватает пока нашему единственному основному пилоту в «Формуле-1» для стабильного выступления?
— Автоспорт и тем более «Формула-1» — очень трудная дисциплина, тут много подводных камней. Порой даже основной пилот может не знать всего, что происходит в его команде. Поэтому я не берусь судить о том, что происходит в «Торо Россо». Скажу лишь, что Квят — очень хороший, сильный, опытный гонщик. Рано или поздно
— Вы могли дебютировать в Ф-1 еще три года назад. Можете рассказать, почему сорвалась сделка с «Заубером»?
— Я не был конечным звеном этой сделки. Вроде мы обо всем договорились, я был готов выполнять всё, что от меня хотели. Однако по
— Поддержку вам оказывает SMP Racing. Эта сотрудничество предполагает только финансовую помощь?
— Конечно, нет. Это полноценная и разносторонняя программа развития автоспорта в России — это и тренировки, и теория, и переговоры на самых разных уровнях о наших выступлениях в международных чемпионатах, это и проведение различных национальных соревнований, и постройка российских гоночных автомобилей, и образовательная деятельность… Я даже боюсь
— Руководитель SMP Racing Борис Ротенберг полноценно участвует в развитии программы?
— Борис Романович — идейный вдохновитель, основатель и руководитель программы SMP Racing. Именно он придумал этот проект, собрал вокруг себя команду профессионалов и за пять лет сделал столько, сколько, наверное, не было сделано для автомобильного спорта за всё предыдущее время. Участвует ли он сам в развитии? Безусловно. Борис Романович знает каждого гонщика лично, общается со всеми, часто его можно видеть на гонках в качестве болельщика, а иногда даже и за рулем гоночного автомобиля на треке.
— У вас есть любимая трасса в «Ф-1»?
— Наверное, это
— А есть ли у вас кумир в автоспорте?
— Выделю трех человек.
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