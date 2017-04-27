Хэмилтон: Пробки в Москве — это просто ужас
Трехкратный чемпион «Формулы-1», пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в преддверии четвертого этапа королевских гонок в Сочи рассказал, что изменилось в нынешнем сезоне, о партнерстве с «Петронасом» и поделился мнением о столичных пробках.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы показывали неплохие результаты в этом сезоне, но у нас были и вторые места. Мы здесь, чтобы улучшить результаты.
Какие изменения в этом сезоне? Машина стала шире, увеличилась прижимная сила. Количество двигателей на сезон сократилось с пяти до четырех. Это требует более надежных моторов. Любой автолюбитель понимает, что чем выше пробег, тем сложнее удерживать мощность. Но, благодаря, в том числе, и компании «Петронас» нам удается поддерживать моторы на высоком уровне.
Между командами и спонсорами могут быть разные отношения. Но это не тот случай. Я, в том числе, являюсь и консультантом в «Петронас». Бывает, я посещаю центры, в которых готовят масло.
Три часа после приземления мы ехали из аэропорта в центр Москвы. Пробки в России, и, в частности, столице, это просто ужас", — передает слова гонщика корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.
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