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«Мы показывали неплохие результаты в этом сезоне, но у нас были и вторые места. Мы здесь, чтобы улучшить результаты.

Какие изменения в этом сезоне? Машина стала шире, увеличилась прижимная сила. Количество двигателей на сезон сократилось с пяти до четырех. Это требует более надежных моторов. Любой автолюбитель понимает, что чем выше пробег, тем сложнее удерживать мощность. Но, благодаря, в том числе, и компании «Петронас» нам удается поддерживать моторы на высоком уровне.

Между командами и спонсорами могут быть разные отношения. Но это не тот случай. Я, в том числе, являюсь и консультантом в «Петронас». Бывает, я посещаю центры, в которых готовят масло.

Три часа после приземления мы ехали из аэропорта в центр Москвы. Пробки в России, и, в частности, столице, это просто ужас", — передает слова гонщика корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Льюис Хэмилтон получил в подарок балалайку. Ждем новых песен! <a href="https://t.co/9K6LypYWHE">pic.twitter.com/9K6LypYWHE</a></p>— Лесик Константин (@kostyalesik) <a href="https://twitter.com/kostyalesik/status/857644520967741440">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>