Taking in the view. Our first shots of @danielricciardo debuting the Aeroscreen at the #RussianGP. FP1: Daniel P6, 1:39.650 - Dany P8, 1:40.218. FP2: Daniel P5, 1:39.084 - Dany P7, 1:39.193 #? #Aeroscreen #RedBullRacing #danielricciardo #F1

A post shared by Red Bull Racing (@redbullracing) on Apr 29, 2016 at 1:53am PDT