На данный момент «щита» никто, кроме гонщиков, не видел. В ФИА решили сначала посоветоваться об этой системе с пилотами, затем обсудить её с инженерами, а уже после этого выносить идею на публику. Таким образом, пока достоверно изучить систему «Щит» невозможно — есть только предварительные наброски. Так или иначе, «Чемпионат» пообщался с гонщиками и выяснил их мнение по поводу инициативы ФИА.

«Щит» да «Гало»

Разговоры о защите кокпита в Формуле-1 идут уже давно, но после гибели Жюля Бьянки и трагедии Джастина Уилсона в IndyCar введение подобных систем обсуждается буквально каждый день. В прошлом году самыми известными концепциями стали «гало» от ФИА и «аэроэкран» от «Ред Булл» — последний даже испытывали на «Сочи Автодроме». Но теперь обе системы сняты с повестки дня, а вместо них появился «щит».

По слухам, «щит» представляет собой некий экран, который расположен на носовом обтекателе и частично прикрывает собой кокпит. При этом сам кокпит остаётся открытым, поскольку экран не соединён с защитными системами кокпита, а «щит» становится своего рода ветровым стеклом, который может «отбить» небольшие посторонние предметы.

Мнения о системе «Гало» у пилотов разделились. Кто-то поддерживал её введение, поскольку в некоторых случаях она могла бы уберечь гонщика от тяжёлых травм или гибели. Но многие высказывались против, мотивируя это тем, что открытый кокпит — это традиции «Больших призов», а уровень безопасности в современной Формуле-1 и без того достаточно высок. О «щите» у гонщиков более консолидированная позиция — по сути он не нравится никому.

«Может стать даже хуже»

«Я не был фанатом “гало”, и я не фанат “щита”, — говорит Ромен Грожан. — Понимаю, что безопасность — это главный приоритет, но я хочу, чтобы машины Формулы-1 выглядели именно как машины Формулы-1». Мнение француза разделяют многие другие пилоты. Например, Даниил Квят заявил, что против любых дополнительных систем защиты кокпита: «Я уже говорил об этом и не собираюсь менять свою точку зрения. Думаю, с безопасностью в Формуле-1 всё нормально. По моему мнению, “щит” ещё хуже “гало”, потому что будет затруднять видимость. Я абсолютно против».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BCfneEUCNS3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Halo everybody! #ScuderiaFerrari #Ferrari #F1 #PrancingHorse #Redseason #F1testing</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-03T14:20:23+00:00">Mar 3, 2016 at 6:20am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главной претензией к «щиту» на данный момент является то, что в определённых условиях он будет затруднять видимость — на нём будет скапливаться влага во время дождя, а в сухую погоду будут липнуть кусочки отработанной резины, отваливающиеся от шин буквально в каждом повороте. «Я не поддерживаю этот вариант, — говорит Кевин Магнуссен. — В плохую погоду ездить с ним будет непросто, а в дождь безопасность и вовсе может стать даже хуже».

Гонщики также отмечают, что «щит» идёт вразрез с традициями Формулы-1, в которой кокпит всегда был открыт. Даже дебютант Лэнс Стролл не готов отказываться от этого ради возможного повышения безопасности. «Я поддерживаю стремление ФИА к безопасности. Но Формула-1 есть Формула-1, тут нужен баланс безопасности и традиций. Думаю, зрители всё-таки должны видеть наши головы, — говорит канадец, повидавший и спровоцировавший немало опасных аварий в молодёжных сериях. — Вместе с тем спорт должен становиться максимально безопасным — посмотрим, как всё будет. Судя по изображениям, трудно сказать, как всё будет выглядеть. С “гало” я тоже не ездил. Нужно оказаться с этой штукой за рулём, чтобы понять собственные ощущения».

Бескомпромиссен в своей позиции и Макс Ферстаппен: «Мне “щит” не нравится. Формула-1 всегда была видом спорта с открытыми кокпитами. Да, в прошлом, к сожалению, происходили инциденты, но и с “щитом” вы не сможете их избежать. От колеса “щит” не спасёт. Мне он не нравится, выглядит не здорово. Сейчас я наслаждаюсь внешним видом машины. И мне не нравятся, как выглядит и “гало”, и “щит”. Оставьте всё как есть!».

«Болельщикам “щит” понравится больше»

Фелипе Масса является одним из наиболее опытных действующих пилотов, у него на счету свыше 250 Гран-при. Одно из них едва не стоило бразильцу жизни — в 2009 году во время квалификации на «Хунгароринге» пружина от машины Рубенса Баррикелло прилетела в шлем Массы и едва не пробила ему голову. В критическом состоянии Фелипе доставили в больницу, и на несколько месяцев ему пришлось забыть о гонках. После того инцидента в паддоке и начали обсуждения способов защиты кокпита.

«Самое важное — безопасность. Улучшение безопасности — цель, которую мы преследуем в Формуле-1, — говорит Масса. — Определённо “гало” лучше с точки зрения безопасности, но федерация продолжает работать над улучшением “щита”. В любом случае я за улучшение безопасности. Если вы спросите меня, что я выберу между “гало” и “щитом”, то “щит” на машине выглядит красивее. Но в плане безопасности он хуже. И всё же с ним станет безопаснее, чем сейчас. Нужно пробовать, тестировать и работать дальше».

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Продолжая сравнения «щита» и «гало», отметим, что, с точки зрения болельщиков, главной претензией к «гало» был непрезентабельный внешний вид, который сравнивали с трусами и сланцами. Масса считает, что «щит» выглядит лучше.

«Без сомнений, болельщикам “щит” понравится больше, чем “гало”. Как я уже сказал, мне внешне “щит” тоже нравится больше, — продолжает бразилец. — Но мы говорим про безопасность. Если в будущем что-то случится и мы потеряем болельщика, меня или кого-то ещё из-за того, что Формула-1 не будет достаточно безопасна, то это не здорово. Так или иначе я не говорю, что я против “щита”. Возможно, через год-два он по безопасности выйдет на уровень “гало”. Посмотрим. Причём я говорю о безопасности не только в Формуле-1 — все же видели, что случилось в Формуле-4 (имеется в виду недавняя авария Билли Монгера, в которой 17-летний пилот потерял обе ноги. — Прим. “Чемпионата”). Формула-1 должна стать примером для других серий».

В работе над материалом принимал участие Евгений Кустов.