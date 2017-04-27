«Оставьте всё как есть!» Пилоты Ф-1 — против новой системы защиты головы
Поможет ли система защиты кокпита «Щит» уберечь здоровье гонщиков Формулы-1 и стоит ли жертвовать внешним видом машин? Пилоты — против.
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На данный момент «щита» никто, кроме гонщиков, не видел. В ФИА решили сначала посоветоваться об этой системе с пилотами, затем обсудить её с инженерами, а уже после этого выносить идею на публику. Таким образом, пока достоверно изучить систему «Щит» невозможно — есть только предварительные наброски. Так или иначе, «Чемпионат» пообщался с гонщиками и выяснил их мнение по поводу инициативы ФИА.
«Щит» да «Гало»
Разговоры о защите кокпита в Формуле-1 идут уже давно, но после гибели Жюля Бьянки и трагедии Джастина Уилсона в IndyCar введение подобных систем обсуждается буквально каждый день. В прошлом году самыми известными концепциями стали «гало» от ФИА и «аэроэкран» от «Ред Булл» — последний даже испытывали на «Сочи Автодроме». Но теперь обе системы сняты с повестки дня, а вместо них появился «щит».
По слухам, «щит» представляет собой некий экран, который расположен на носовом обтекателе и частично прикрывает собой кокпит. При этом сам кокпит остаётся открытым, поскольку экран не соединён с защитными системами кокпита, а «щит» становится своего рода ветровым стеклом, который может «отбить» небольшие посторонние предметы.
Мнения о системе «Гало» у пилотов разделились.
«Может стать даже хуже»
«Я не был фанатом “гало”, и я не фанат “щита”, — говорит Ромен Грожан. — Понимаю, что безопасность — это главный приоритет, но я хочу, чтобы машины Формулы-1 выглядели именно как машины Формулы-1». Мнение француза разделяют многие другие пилоты. Например, Даниил Квят заявил, что против любых дополнительных систем защиты кокпита: «Я уже говорил об этом и не собираюсь менять свою точку зрения. Думаю, с безопасностью в Формуле-1 всё нормально. По моему мнению, “щит” ещё хуже “гало”, потому что будет затруднять видимость. Я абсолютно против».
Главной претензией к «щиту» на данный момент является то, что в определённых условиях он будет затруднять видимость — на нём будет скапливаться влага во время дождя, а в сухую погоду будут липнуть кусочки отработанной резины, отваливающиеся от шин буквально в каждом повороте. «Я не поддерживаю этот вариант, — говорит Кевин Магнуссен. — В плохую погоду ездить с ним будет непросто, а в дождь безопасность и вовсе может стать даже хуже».
Гонщики также отмечают, что «щит» идёт вразрез с традициями Формулы-1, в которой кокпит всегда был открыт. Даже дебютант Лэнс Стролл не готов отказываться от этого ради возможного повышения безопасности. «Я поддерживаю стремление ФИА к безопасности. Но Формула-1 есть Формула-1, тут нужен баланс безопасности и традиций. Думаю, зрители
Бескомпромиссен в своей позиции и Макс Ферстаппен: «Мне “щит” не нравится. Формула-1 всегда была видом спорта с открытыми кокпитами. Да, в прошлом, к сожалению, происходили инциденты, но и с “щитом” вы не сможете их избежать. От колеса “щит” не спасёт. Мне он не нравится, выглядит не здорово. Сейчас я наслаждаюсь внешним видом машины. И мне не нравятся, как выглядит и “гало”, и “щит”. Оставьте всё как есть!».
«Болельщикам “щит” понравится больше»
Фелипе Масса является одним из наиболее опытных действующих пилотов, у него на счету свыше 250
«Самое важное — безопасность. Улучшение безопасности — цель, которую мы преследуем в Формуле-1, — говорит Масса. — Определённо “гало” лучше с точки зрения безопасности, но федерация продолжает работать над улучшением “щита”. В любом случае я за улучшение безопасности. Если вы спросите меня, что я выберу между “гало” и “щитом”, то “щит” на машине выглядит красивее. Но в плане безопасности он хуже. И всё же с ним станет безопаснее, чем сейчас. Нужно пробовать, тестировать и работать дальше».
Продолжая сравнения «щита» и «гало», отметим, что, с точки зрения болельщиков, главной претензией к «гало» был непрезентабельный внешний вид, который сравнивали с трусами и сланцами. Масса считает, что «щит» выглядит лучше.
«Без сомнений, болельщикам “щит” понравится больше, чем “гало”. Как я уже сказал, мне внешне “щит” тоже нравится больше, — продолжает бразилец. — Но мы говорим про безопасность. Если в будущем
В работе над материалом принимал участие Евгений Кустов.
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