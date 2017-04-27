Экклстоун заявил, что организация Гран-при России «Ф-1» на привычно высоком уровне

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Четвертый этап нынешнего чемпионата в «Формуле-1» пройдёт 28—30 апреля в Сочи. Экклстоун зимой покинул пост исполнительного директора «Королевских гонок» после продажи прав на «Формулу-1» компании Liberty Media.

«В Сочи все как обычно здорово в плане организации. Хотя, конечно, мы не можем предсказать победителя и того, кто проиграет, заранее», — сказал Экклстоун журналистам.