Экклстоун заявил, что организация Гран-при России «Ф-1» на привычно высоком уровне
СОЧИ, 27 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Бывший владелец прав на «Формулу-1» Берни Экклстоун заявил, что организация Гран-при России в Сочи находится на привычно высоком уровне.
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Четвертый этап нынешнего чемпионата в «Формуле-1» пройдёт
«В Сочи все как обычно здорово в плане организации. Хотя, конечно, мы не можем предсказать победителя и того, кто проиграет, заранее», — сказал Экклстоун журналистам.
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