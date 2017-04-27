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27 апреля 2017, 19:04 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Экклстоун заявил, что организация Гран-при России «Ф-1» на привычно высоком уровне

СОЧИ, 27 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Бывший владелец прав на «Формулу-1» Берни Экклстоун заявил, что организация Гран-при России в Сочи находится на привычно высоком уровне.

Бывший владелец прав на Формулу-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун заявил что организация <nobr>Гран-при </nobr>России в Сочи находится на привычно высоком уровне. Увеличить
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Четвертый этап нынешнего чемпионата в «Формуле-1» пройдёт 28—30 апреля в Сочи. Экклстоун зимой покинул пост исполнительного директора «Королевских гонок» после продажи прав на «Формулу-1» компании Liberty Media.

«В Сочи все как обычно здорово в плане организации. Хотя, конечно, мы не можем предсказать победителя и того, кто проиграет, заранее», — сказал Экклстоун журналистам.
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