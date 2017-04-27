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27 апреля 2017, 19:05 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Гонщик «Феррари» Феттель заявил, что было бы здорово не потерять очки на ГП России

СОЧИ, 27 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что было бы здорово не потерять очки на Гран-при России в Сочи, но не стоит загадывать наперед.

Немецкий пилот команды <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> заявил что было бы здорово не потерять очки на <nobr>Гран-при </nobr>России в Сочи но не стоит загадывать наперед. Увеличить
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Четвертый этап нынешнего сезона чемпионата мира «Формулы-1» пройдет 28—30 апреля в Сочи. Феттель после победы на Гран-при Бахрейна вышел в единоличные лидеры общего зачета пилотов сезона-2017, набрав 68 очков.

«Было бы здорово не потерять очки здесь (в Сочи), это четвертая гонка, стараюсь не загадывать наперед. Этот год вообще получается необычным, многие команды развиваются, нужно выжимать из себя максимум. У нас был хороший старт, мы очень рады, но пока мы еще ничего не добились», — сказал Феттель журналистам.

«На трассе в Сочи в прошлом сезоне машина неплохо прошла некоторые повороты. Мы должны быть сильнее в этом году. Погода выглядит неплохо, но есть мелкие детали, которые контролировать сложно. Наша стратегия заключается в том, что чем меньше пит-стопов, тем лучше. Мы понимаем, насколько они тормозят нас в гонке», — добавил Феттель.
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