Гонщик «Феррари» Феттель заявил, что было бы здорово не потерять очки на ГП России

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Четвертый этап нынешнего сезона чемпионата мира «Формулы-1» пройдет 28—30 апреля в Сочи. Феттель после победы на Гран-при Бахрейна вышел в единоличные лидеры общего зачета пилотов сезона-2017, набрав 68 очков.

«Было бы здорово не потерять очки здесь (в Сочи), это четвертая гонка, стараюсь не загадывать наперед. Этот год вообще получается необычным, многие команды развиваются, нужно выжимать из себя максимум. У нас был хороший старт, мы очень рады, но пока мы еще ничего не добились», — сказал Феттель журналистам.