Гонщик «Феррари» Феттель заявил, что было бы здорово не потерять очки на ГП России
СОЧИ, 27 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что было бы здорово не потерять очки на Гран-при России в Сочи, но не стоит загадывать наперед.
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«Было бы здорово не потерять очки здесь (в Сочи), это четвертая гонка, стараюсь не загадывать наперед. Этот год вообще получается необычным, многие команды развиваются, нужно выжимать из себя максимум. У нас был хороший старт, мы очень рады, но пока мы еще ничего не добились», — сказал Феттель журналистам.
«На трассе в Сочи в прошлом сезоне машина неплохо прошла некоторые повороты. Мы должны быть сильнее в этом году. Погода выглядит неплохо, но есть мелкие детали, которые контролировать сложно. Наша стратегия заключается в том, что чем меньше
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