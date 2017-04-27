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27 апреля 2017, 19:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Российские болельщики подарили Массе самовар и матрёшку

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса в четверг, 27 апреля, стал одним из участников автограф-сессии для болельщиков, посетивших «Сочи Автодром».

Во время общения с поклонниками бразилец получил несколько подарков, о чём он сам рассказал. В частности, Массе презентовали миниатюрный самовар, расписанный под гжель, а также матрёшку с собственным изображением.

«Рад быть здесь, в Сочи, вместе с отличными российскими болельщиками», — написал Масса в «Твиттере».
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