Российские болельщики подарили Массе самовар и матрёшку

Во время общения с поклонниками бразилец получил несколько подарков, о чём он сам рассказал. В частности, Массе презентовали миниатюрный самовар, расписанный под гжель, а также матрёшку с собственным изображением.

«Рад быть здесь, в Сочи, вместе с отличными российскими болельщиками», — написал Масса в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Happy to be here in Sochi with great Russian fans ?? ?????? <a href="https://t.co/aOSHGHAZO6">pic.twitter.com/aOSHGHAZO6</a></p>— Felipe Massa (@MassaFelipe19) <a href="https://twitter.com/MassaFelipe19/status/857614550484627457">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>