Хэмилтон заявил, что гонщикам «Мерседеса» в этом сезоне нужно объединить усилия
СОЧИ, 27 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что гонщикам команды «Мерседес» в текущем сезоне нужно объединить усилия, а не бороться ради личных результатов.
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Четвертый этап нынешнего сезона чемпионата мира «Формулы-1» пройдет
«Мы должны быть уверены, что добиваемся максимальных очков для команды. Мы хотим, чтобы команда побеждала, поэтому сейчас нам нужно объединить усилия, пожалуй, как никогда ранее. Никогда не известно, в какой гонке я могу уступить Вальттери. Когда ты борешься внутри коллектива, руководство команды принимает решение по выбору пилота ради лучшего результата», — сказал Хэмилтон журналистам.
После трех этапов чемпионата мира действующий обладатель Кубка конструкторов «Мерседес» занимает второе место, уступая «Феррари» 3 очка.
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