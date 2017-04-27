Хэмилтон заявил, что гонщикам «Мерседеса» в этом сезоне нужно объединить усилия

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Четвертый этап нынешнего сезона чемпионата мира «Формулы-1» пройдет 28—30 апреля в Сочи. Ранее другой пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас заявил, что готов пожертвовать личными результатами на благо команды, если вдруг на Гран-при России ему придется пропустить своего напарника Хэмилтона вперед.

«Мы должны быть уверены, что добиваемся максимальных очков для команды. Мы хотим, чтобы команда побеждала, поэтому сейчас нам нужно объединить усилия, пожалуй, как никогда ранее. Никогда не известно, в какой гонке я могу уступить Вальттери. Когда ты борешься внутри коллектива, руководство команды принимает решение по выбору пилота ради лучшего результата», — сказал Хэмилтон журналистам.

После трех этапов чемпионата мира действующий обладатель Кубка конструкторов «Мерседес» занимает второе место, уступая «Феррари» 3 очка.