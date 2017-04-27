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26 апреля у гонщика «Торо Россо» Даниила Квята выдалось напряжённым. В свой 23-й день рождения Квят сначала поиграл в кёрлинг с женской сборной России, а вечером принял участие в презентации посвящённой ему книги «Квят. Путь в Ф-1». После завершения официальной части мероприятия и раздачи автографов именинник нашёл время, чтобы ответить на вопросы «Чемпионата».

«Бахрейн просто нужно оставить позади»

— На предыдущем этапе в Бахрейне у вас не задался первый круг. Разбирались, что пошло не так?

— Там не было ничего особенного: обычный первый круг. Всегда по итогам первого круга кто-то оказывается позади — в тот раз таким пилотом оказался я. Нужно просто оставить это позади.

— Насколько вы довольны скоростью машины в первых Гран-при?

— Я доволен. Мы не ждали ничего конкретного перед сезоном, но машина позволяет нам бороться за попадание в очки, в третий сегмент квалификации — и мы этим довольны. В наших руках этим воспользоваться.

— Насколько команда близка к тому, чтобы победить все проблемы с надёжностью и полностью реализовать потенциал машины?

— Думаю, такое будет происходить у всех команд. Просто нужно делать свою работу и не думать о таких проблемах.

— Подойдёт ли болиду «Торо Россо» трасса в Сочи?

— Нашему автомобилю одинаково подходили все три первые трассы: мы везде показывали одинаковую скорость, так что я не ожидаю, что здесь ситуация сильно изменится.

— Цель — стать лучшим позади трёх топ-команд?

— Естественно, мы хотим быть одними из лучших в середине пелотона. Будем всё для этого делать, как и другие команды. Борьба очень плотная.

— Перед стартом воскресной гонки не появятся негативные воспоминания о старте годичной давности?

— Для меня это уже просто воспоминания, ничего более. Я смотрю на это с улыбкой — вы ведь читали пресс-релиз «Торо Россо» перед этапом.

«Щит ещё хуже, чем «гало»

— На старте этого сезона было много опасений насчёт ситуации с обгонами. На ваш взгляд, как дело обстоит на практике?

— Я считаю, всё хорошо. Не думаю, что есть какие-то проблемы. Да, держаться за соперниками стало сложнее, потоки воздуха сильнее, но всё возможно — при желании и усилии.

— Перед Сочи появилась информация, что ФИА и команды всё-таки откажутся от внедрения «гало» и предпочтут ему пока не совсем понятный щит, который показывали пилотам на одном из брифингов. Что думаете?

— Честно говоря, я против любой дополнительной защиты. Я уже говорил об этом и не собираюсь менять свою точку зрения. Думаю, с безопасностью в Формулы-1 всё нормально.

— Но с эстетической точки зрения это же лучше, чем «гало»?

— По моему мнению, это ещё хуже, потому что будет затруднять видимость. Я абсолютно против.

— Фернандо Алонсо поедет на «Инди-500» вместо Гран-при Монако. А что выбрали бы вы?

— Тяжело сказать. Но на данный момент — естественно Гран-при Монако!

— А если бы в вашем распоряжении был нынешний «Макларен»?

— Безоговорочно, Гран-при Монако. Я гонщик, и я верен своей профессии.

— А Алонсо, получается…

— Я говорю за себя, а не про Алонсо.

«С Ургантом было легко и весело»

— Напоследок вопросы не совсем по гонкам. Даниил, вы всегда очень спокойны и неэмоциональны. И всё же какие ощущения у вас появляются, когда вы видите обложку новой книги, посвящённой вам? Такое нетривиальное событие в жизни.

— Ещё раз подчеркну, что книга не моя, а Олега Карпова, и написана она не для меня, а для людей. Идея — приоткрыть немного занавес над карьерами людей, которые попали в Формулу-1, показать, как они это сделали. В России у нас всего два гонщика Формулы-1, так что, думаю, многим молодым ребятам было бы интересно прочитать. Естественно, нельзя скопировать путь, но некоторые дороги очень похожи.

— И всё же. Вот приедете вы в Москву, зайдёте в книжный магазин и увидите на полку книгу с названием «Квят».

— Это просто книга, вот и всё. Надо сначала увидеть книгу на полке, прежде чем думать об этом. Наверняка ощущения будут хорошие. Но, повторюсь, я не считаю это книгой обо мне: это книга о пути и о борьбе.

— Ясно. Перед Гран-при России вы побывали в эфире шоу «Вечерний Ургант». Какие впечатления?

— Мне очень понравилось. Очень интересное шоу. У Ивана очень непростая профессия: каждый день с кем-то встречаться, находить нить разговора с каждым человеком, изучать его историю. Такая работа достойна уважения. Я представил себя на его месте: думаю, для такой работы нужен редкий талант.

Мне было очень интересно. До съёмок я немного волновался, потому что никогда не участвовал в шоу такого рода. По ходу процесса мне уже стало понятно, что к чему. Мне с Иваном было легко и весело.

— Не анализировали проигрыш Урганту на конкурсе пит-стопов? Шутка, конечно.

— Думаю, это всё-таки было веселье, а не соревнование. Но мне кажется, Иван заранее знал, кто есть кто! Да нет, он честно выиграл. Хорошо сработал! Нам нужны такие люди — которые быстро работают на пит-стопах!

— В этом году вы заметно активизировались в соцсетях. Что сподвигло к этому?

— В прошлом мы уделяли этому недостаточно внимания, поэтому сейчас стали тратить на это больше времени. У меня есть команда, которая отлично делает свою работу.

— Насколько много осталось сообщений именно от вашего имени?

— Много. В «Твиттере» мы подписываем, когда сообщение делаю я, а в «Инстаграме» это не нужно: там все посты мои.

— В этом году все довольно активно обсуждают вашу личную жизнь. Поэтому напоследок такой шутливо-провокационный вопрос. Кого считаете лучшим бразильским пилотом в истории Формулы-1?