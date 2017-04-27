Квят: Старт Сочи-2016 — просто воспоминания, ничего более
Даниил Квят — о старте сезона-2017 Формулы-1, спокойном отношении к событиям прошлого года, книге про себя и недовольстве системой защиты.
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26 апреля у гонщика «Торо Россо» Даниила Квята выдалось напряжённым. В свой 23-й день рождения Квят сначала поиграл в кёрлинг с женской сборной России, а вечером принял участие в презентации посвящённой ему книги «Квят. Путь в Ф-1». После завершения официальной части мероприятия и раздачи автографов именинник нашёл время, чтобы ответить на вопросы «Чемпионата».
«Бахрейн просто нужно оставить позади»
— На предыдущем этапе в Бахрейне у вас не задался первый круг. Разбирались, что пошло не так?
— Там не было ничего особенного: обычный первый круг. Всегда по итогам первого круга
— Насколько вы довольны скоростью машины в первых
— Я доволен. Мы не ждали ничего конкретного перед сезоном, но машина позволяет нам бороться за попадание в очки, в третий сегмент квалификации — и мы этим довольны. В наших руках этим воспользоваться.
— Насколько команда близка к тому, чтобы победить все проблемы с надёжностью и полностью реализовать потенциал машины?
— Думаю, такое будет происходить у всех команд. Просто нужно делать свою работу и не думать о таких проблемах.
— Подойдёт ли болиду «Торо Россо» трасса в Сочи?
— Нашему автомобилю одинаково подходили все три первые трассы: мы везде показывали одинаковую скорость, так что я не ожидаю, что здесь ситуация сильно изменится.
— Цель — стать лучшим позади трёх
— Естественно, мы хотим быть одними из лучших в середине пелотона. Будем всё для этого делать, как и другие команды. Борьба очень плотная.
— Перед стартом воскресной гонки не появятся негативные воспоминания о старте годичной давности?
— Для меня это уже просто воспоминания, ничего более. Я смотрю на это с улыбкой — вы ведь читали
«Щит ещё хуже, чем «гало»
— На старте этого сезона было много опасений насчёт ситуации с обгонами. На ваш взгляд, как дело обстоит на практике?
— Я считаю, всё хорошо. Не думаю, что есть
— Перед Сочи появилась информация, что ФИА и команды
— Честно говоря, я против любой дополнительной защиты. Я уже говорил об этом и не собираюсь менять свою точку зрения. Думаю, с безопасностью в Формулы-1 всё нормально.
— Но с эстетической точки зрения это же лучше, чем «гало»?
— По моему мнению, это ещё хуже, потому что будет затруднять видимость. Я абсолютно против.
— Фернандо Алонсо поедет на «Инди-500» вместо
— Тяжело сказать. Но на данный момент — естественно
— А если бы в вашем распоряжении был нынешний «Макларен»?
— Безоговорочно,
— А Алонсо, получается…
— Я говорю за себя, а не про Алонсо.
«С Ургантом было легко и весело»
— Напоследок вопросы не совсем по гонкам. Даниил, вы всегда очень спокойны и неэмоциональны. И всё же какие ощущения у вас появляются, когда вы видите обложку новой книги, посвящённой вам? Такое нетривиальное событие в жизни.
— Ещё раз подчеркну, что книга не моя, а Олега Карпова, и написана она не для меня, а для людей. Идея — приоткрыть немного занавес над карьерами людей, которые попали в Формулу-1, показать, как они это сделали. В России у нас всего два гонщика Формулы-1, так что, думаю, многим молодым ребятам было бы интересно прочитать. Естественно, нельзя скопировать путь, но некоторые дороги очень похожи.
— И всё же. Вот приедете вы в Москву, зайдёте в книжный магазин и увидите на полку книгу с названием «Квят».
— Это просто книга, вот и всё. Надо сначала увидеть книгу на полке, прежде чем думать об этом. Наверняка ощущения будут хорошие. Но, повторюсь, я не считаю это книгой обо мне: это книга о пути и о борьбе.
— Ясно. Перед
— Мне очень понравилось. Очень интересное шоу. У Ивана очень непростая профессия: каждый день с
Мне было очень интересно. До съёмок я немного волновался, потому что никогда не участвовал в шоу такого рода. По ходу процесса мне уже стало понятно, что к чему. Мне с Иваном было легко и весело.
— Не анализировали проигрыш Урганту на конкурсе
— Думаю, это
— В этом году вы заметно активизировались в соцсетях. Что сподвигло к этому?
— В прошлом мы уделяли этому недостаточно внимания, поэтому сейчас стали тратить на это больше времени. У меня есть команда, которая отлично делает свою работу.
— Насколько много осталось сообщений именно от вашего имени?
— Много. В «Твиттере» мы подписываем, когда сообщение делаю я, а в «Инстаграме» это не нужно: там все посты мои.
— В этом году все довольно активно обсуждают вашу личную жизнь. Поэтому напоследок такой
— У Бразилии богатая история в автоспорте. Если говорить об отце Келли или даже Айртоне, то я не буду никого выделять. Знаю, что они все были великими гонщиками — ставить
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