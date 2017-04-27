Глава «Торо Россо» рассчитывает, что Квят останется в команде и после нынешнего сезона

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Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо». На следующий сезон он был переведен в команду «Ред Булл», однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в «Торо Россо», которая является младшей командой «Ред Булл».

«Даниил очень хороший гонщик, — отметил Тост. — Я бы хотел, чтобы он задержался в нашей команде подольше. У нас в коллективе нет разделения на первого и второго пилотов — и Квят, и Сайнс-младший имеют равный статус».

Говоря об ожиданиях от предстоящего Гран-при России, Тост отметил, что был бы рад увидеть Квята на подиуме. «Попадание в тройку призеров — это задача-максимум, но мы будем рады и финишу в очковой зоне».