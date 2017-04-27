Глава «Торо Россо» рассчитывает, что Квят останется в команде и после нынешнего сезона
СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководитель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Франц Тост рассчитывает, что российский пилот Даниил Квят продолжит выступать за его коллектив и после окончания нынешнего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.
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Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо». На следующий сезон он был переведен в команду «Ред Булл», однако после неудачного выступления на
«Даниил очень хороший гонщик, — отметил Тост. — Я бы хотел, чтобы он задержался в нашей команде подольше. У нас в коллективе нет разделения на первого и второго пилотов — и Квят, и
Говоря об ожиданиях от предстоящего
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