В Сочи от Квята ждут «прыжка выше головы»

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Новый сезон-2017/18 в «Формуле-1» ознаменовался введением ряда изменений — болиды стали шире, увеличился размер переднего антикрыла, а заднее стало ниже. Позади три этапа «королевских гонок», и сейчас можно увидеть первые результаты нововведений. Пилоты уже признаются, что управлять болидами стало сложнее, а шанс допустить ошибку увеличился в разы. От гонщиков требуется отличная физическая подготовка — нагрузки на водителей значительно выросли. По мнению зарубежных экспертов, нынешний сезон может оказаться последним в «королевских гонках» для россиянина Даниила Квята — уже в следующем году его может сменить француз Пьер Гасли.

Перевод из главной команды Red Bull в младшую Toro Rosso не мог не отразиться на психологическом состоянии единственного представителя России в «Формуле-1»: вторая часть сезона оказалась для него достаточно смазанной. В межсезонье Даниил много времени проводил с семьей и близкими, что, по его признанию, помогло отвлечься и со свежими силами подойти к новому сезону.

Однако первые три гонки завершились для Квята неудачно — он набрал лишь два очка и сейчас занимает 13-е место из 16 возможных, отставая от своего напарника по команде Карлоса Сайнса-младшего на 8 очков.

Причиной столь низкого результата могла стать техническая неисправность болида — на Гран-при Китая Квят сошел с трассы из-за проблем с гидравликой. На Гран-при Бахрейна россиянин крайне неудачно стартовал, вылетел с трассы и оказался на последнем месте, но, как заявил сам гонщик, досадный инцидент был связан с плохим сцеплением с трассой. На гонке-открытии сезона в Австралии машина Квята не подвела, и он финишировал вслед за своим напарником по команде — на девятом месте.

— В нынешнем сезоне Квят прекрасно выполняет свою работу, — поделилась своим мнением с «Известиями» бывший менеджер первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко. — В первой гонке он оказался на девятом месте и набрал очки, хотя мог финишировать и выше — его «передержали» в боксах. А во втором и третьем Гран-при его подвела техника. Хочется отметить, что в этом сезоне никакого «психологического груза», давление которого на Даниила любители автоспорта обсуждали всю вторую половину прошлого сезона, уже не видно. Он здорово выступает и непременно еще покажет хорошие результаты. К тому же команда стала использовать двигатели «Рено», которые, по моему мнению, отлично себя проявили. Впереди Гран-при России, и мне бы очень хотелось, чтобы именно на нем наш спортсмен прыгнул выше головы и показал что-то удивительное! Будем ждать в Сочи маленького чуда от Даниила.

По мнению первого тренера Даниила Квята Павла Гуськова, и сейчас продолжающего сотрудничество со спортсменом, сегодня рано делать какие-то выводы относительно не самого удачного старта сезона.

— Прошло всего три гонки, — заявил «Известиям» Павел Гуськов. — Преждевременно делать какие-то выводы. Даниил делает всё, что от него зависит, и я уверен, что впереди у него еще много победных финишей. В этом году болиды претерпели серьезные изменения, которые отразились и на их поведении на трассе. Квят хорошо управляется со своей машиной — думаю, что в Сочи, перед родной публикой, он постарается показать отличный результат.