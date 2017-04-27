В Сочи от Квята ждут «прыжка выше головы»
Чтобы удержаться в «королевских гонках», российский пилот должен показать выдающийся результат.
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Новый сезон-2017/18 в «Формуле-1» ознаменовался введением ряда изменений — болиды стали шире, увеличился размер переднего антикрыла, а заднее стало ниже. Позади три этапа «королевских гонок», и сейчас можно увидеть первые результаты нововведений. Пилоты уже признаются, что управлять болидами стало сложнее, а шанс допустить ошибку увеличился в разы. От гонщиков требуется отличная физическая подготовка — нагрузки на водителей значительно выросли. По мнению зарубежных экспертов, нынешний сезон может оказаться последним в «королевских гонках» для россиянина Даниила Квята — уже в следующем году его может сменить француз Пьер Гасли.
Перевод из главной команды Red Bull в младшую Toro Rosso не мог не отразиться на психологическом состоянии единственного представителя России в «Формуле-1»: вторая часть сезона оказалась для него достаточно смазанной. В межсезонье Даниил много времени проводил с семьей и близкими, что, по его признанию, помогло отвлечься и со свежими силами подойти к новому сезону.
Однако первые три гонки завершились для Квята неудачно — он набрал лишь два очка и сейчас занимает 13-е место из 16 возможных, отставая от своего напарника по команде Карлоса
Причиной столь низкого результата могла стать техническая неисправность болида — на
— В нынешнем сезоне Квят прекрасно выполняет свою работу, — поделилась своим мнением с «Известиями» бывший менеджер первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко. — В первой гонке он оказался на девятом месте и набрал очки, хотя мог финишировать и выше — его «передержали» в боксах. А во втором и третьем
По мнению первого тренера Даниила Квята Павла Гуськова, и сейчас продолжающего сотрудничество со спортсменом, сегодня рано делать
— Прошло всего три гонки, — заявил «Известиям» Павел Гуськов. — Преждевременно делать
В текущем сезоне Даниил Квят провел три гонки, в которых дважды добрался до финиша и набрал два очка. Очередной этап
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