Квят, Райкконен и Боттас примут участие в пресс-конференции Гран-при России
ФИА представила расписание
пресс-конференций Гран-при России. В четверг на вопросы будут отвечать пилоты Даниил Квят («Торо Россо»), Валттери Боттас («Мерседес»), Ромен Грожан («Хаас»), Кими Райкконен («Феррари»), Даниэль Риккардо («Ред Булл») и Паскаль Верляйн («Заубер»).
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