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26 апреля 2017, 21:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят, Райкконен и Боттас примут участие в пресс-конференции Гран-при России

ФИА представила расписание пресс-конференций Гран-при России. В четверг на вопросы будут отвечать пилоты Даниил Квят («Торо Россо»), Валттери Боттас («Мерседес»), Ромен Грожан («Хаас»), Кими Райкконен («Феррари»), Даниэль Риккардо («Ред Булл») и Паскаль Верляйн («Заубер»).

<span class=error>ФИА</span> представила расписание <nobr>пресс-конференций</nobr> <nobr>Гран-при </nobr>России. Увеличить
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В пятницу на пресс-конференцию придут представители команд и производителей Ник Честер («Рено»), Луиджи Фрабони («Феррари»), Юсуке Хасегава («Хонда»), Марио Исола («Пирелли»), Мэтт Моррис («Макларен»), Отмар Зафнауэр («Форс Индия»).
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