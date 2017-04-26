«Сочи Автодром» подарил Квяту два торта
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Гран-при России Формулы-1 Сергей Воробьёв от имени «Сочи Автодрома» вручил два торта пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту.
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Российский этап «Королевских гонок» пройдёт с 28 по 30 апреля. Квят трижды выступал на этапе в Сочи, и его лучшим результатом стало пятое место в 2015 году. В прошлом сезоне Даниил дважды въехал в «Феррари» Себастьяна Феттеля на первом круге гонки, после чего был переведён в «Торо Россо» из «Ред Булл». Именем российского гонщика названа одна из трибун «Сочи Автодрома».
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