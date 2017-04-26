Букмекеры считают фаворитом Гран-при России Формулы-1 Льюиса Хэмилтона

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Аналитики всемирно известной конторы William Hill считают наиболее вероятным победителем гонки британца Льюиса Хэмилтона из немецкой Mercedes, шансы на победу которого оцениваются в 1,91 к 1.

У Себастьяна Феттеля (Германия, итальянская Ferrari) — коэффициент на победу 2,75 к 1, у Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — коэффициент 6,50 к 1.

Наименее вероятна, по мнению букмекеров, победа Маркуса Эрикссона (Швеция, Sauber) — 2001 к 1.