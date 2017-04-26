Книга о пути Квята в «Формулу-1» презентована в Сочи

Автором книги стал журналист Олег Карпов, пишущий об автогонках. В книге рассказывается о молодежной гоночной карьере 23-летнего российского пилота: от начала занятий картингом до подписания контракта с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо». Рассказ основывается на многочисленных интервью, которые автор взял у окружавших в то время Квята людей: от его отца и первых российских картинговых тренеров до механиков и руководителей команд международных гоночных чемпионатов.

Также в книге присутствует рассказ самого пилота о его карьерных успехах и неудачах. Кроме того, представлены соперники Квята по молодежным гонкам, в том числе Стоффель Вандорн и Карлос Сайнс-младший, который сейчас является напарником россиянина по «Торо Россо».

Квят начал карьеру в 2005 году с картинга. В гонки с открытыми колесами он перешел в 2010 году. В течение четырех лет он выступал в различных молодежных сериях, в частности в «Формуле БМВ», «Формуле Рено 2.0», европейской «Формуле-3», GP3. С 2014 года выступает в «Формуле-1».