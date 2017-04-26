Даниил Квят: Дружбы с другими пилотами нет, и быть не может

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Свой 23-й день рождения Даниил Квят начал на льду. Рано утром в компании сборной России по керлингу он сыграл один энд. Бросок российский пилот отрабатывал под руководством скипа Анны Сидоровой, а свип — в тандеме с Маргаритой Фоминой. На вопрос, часто ли приходится в домашних условиях орудовать щеткой, Даниил ответил: «Да, но только зубной». Не каждый готов в свой день рождения быть нарасхват, но Квята в этот день ждала презентация книги о его пути в «Формулу-1», пара десятков интервью на разных языках — за пять минут он успел бегло поболтать на английском, русском и испанском, а также сделал сотни фотографий с поклонниками.

— Так получилось, что день рождения для меня, как правило, день абсолютно рядовой — я бы даже сказал, рабочий, — с улыбкой заметил гонщик. — Где я его только не проводил: и в поезде, и в самолете, и на гонках. 26 апреля — разгар сезона, поэтому рассчитывать на выходной не приходится. И все же приятно, что люди помнят, поздравляют. Это как-то греет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Даниил Квят + Маргарита Фомина = отличный результат <a href="https://t.co/hntlW1lS4d">pic.twitter.com/hntlW1lS4d</a></p>— Maria Markova (@mariammarkova) <a href="https://twitter.com/mariammarkova/status/857149357438717954">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С ВОЗРАСТОМ СТАНОВЛЮСЬ ОПЫТНЕЕ

— Говорят, что чем популярнее человек становится, чем большего успеха добивается, тем больше у него поздравлений с днем рождения. Вы такую тенденцию подмечаете?

— Конечно, с появлением соцсетей поздравления теперь можно получить из любой точки света. Мне пишут болельщики, любители «Формулы-1» и просто незнакомые люди на моих страницах. Близкие друзья и родственники чаще все-таки звонят или присылают сообщения на телефон.

— Вы сами в себе какие-то изменения видите?

— Наверное, лучше всего это заметно со стороны… Я точно становлюсь опытнее и в спорте, и в жизни. Чаще всего замечаю это по своим реакциям: понимаю, что на ту же ситуацию реагирую теперь по-другому. А еще в общении с другими людьми — понимаю, что уже есть какой-то опыт, которым могу поделиться с кем-то.

— В свет выходит посвященная вам книга. В столь молодом возрасте это должно быть лестно.

— Знаете, к этой книге не совсем правильное отношение. Все думают, что это не то мемуары, не то какой-то блокбастер о моей карьере. Просто в России было не так много гонщиков из «Формулы-1». И было бы интересно людям узнать изнутри историю о том, как я попал в «Королевские гонки». О самой карьере в серии в произведении нет ни слова. Мне понравилась сама идея — рассказать о пути в «Формулу-1», но моих слов там гораздо меньше, чем слов людей, которые непосредственно приложили руку к результату: механиков, инженеров, тренеров.

— А что было самым сложным на этом пути?

— Каждый шаг был непростым. Тяжелее всего принять, что мест в «Формуле» всего 20, а желающих попасть в эту счастливую двадцатку — тысячи, если не сотни тысяч. И вот ты здесь, а получается, что вся работа только начинается, потому что моя цель-то в итоге быть первым.

— В вашей карьере в «Формуле-1» тоже есть свои взлеты и падения.

— Все развивается хорошо. Вы назвали мой возраст молодым, а за это время у меня много чего уже было, и будет еще больше. Пока мне кажется, что все идет в правильном направлении.

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО В ИСТОРИИ С «РЕД БУЛЛОМ»

— Многие считают, что прошлогодний «Гран-при России» стал поворотным моментом в вашей истории с «Ред Булл». Вы сами спустя время как думаете?

— Мало кто точно знает, что было сделано и что сказано. И все выводы в основном основываются на догадках. Для меня это уже просто воспоминания. Не более того.

— Тем не менее, вы сами их воскресили, вспомнив историю с Себастьяном Феттелем…

— Считайте, что это было сделано специально для журналистов. Больше к сказанному ранее я не добавлю ни слова.

— А в целом у вас хорошие отношения с коллегами по серии?

— У меня хорошие отношения с теми, с кем я считаю нужным их поддерживать.

— А друзья есть?

— Нет. В нашем виде спорта не бывает дружбы, если говорить о других пилотах. Это индивидуальный вид спорта. Бывает спортивная дружба: с инженерами, механиками. Мы проводим очень много времени вместе. Я восхищаюсь этими людьми на самом деле: они остаются в тени, несмотря на то, что проделывают колоссальный объем работы. Я восхищаюсь их терпению, усидчивости, вниманию к деталям. Они день и ночь следят за машиной, знают буквально каждый ее миллиметр.

Я — ПЕРФЕКЦИОНИСТ

— Вы в работе требовательный человек?

— С одной стороны, я в каком-то смысле свободный художник. Я даю людям возможность работать так, как они хотят. С другой, есть технические моменты, которые для меня важны, и я прошу уделять внимание и стараюсь следить за этим.

— В Бахрейне вы сами решили остаться на серию тестов. Вы перфекционист?

— Да. Но в данном случае дело не в этом. Мы в итоге проехали большую дистанцию, чем весь этап «Гран-при». За эти 62 круга нам удалось с инженерами многое понять. Мы попробовали те настройки, которые нам до этого не удавалось попробовать. На такой ранней стадии чемпионата каждый круг — на вес золота.

— Как в целом оцените начало сезона?

— Для меня было здорово закончить «Гран-при Австралии» в очковой зоне, что до этого не удавалось. Даже, собственно, стартовать не удавалось. У нас сразу же была хорошая скорость, с чем раньше тоже были проблемы в прошлые сезоны. В Китае были технические проблемы. Но главное — мы можем бороться за очки.

— Назовите три ключевых характеристики трассы в Сочи.

— Длинный, затяжной поворот — это единственная такая точка во всем календаре. Торможение на 13-м повороте под мостом — там очень неудобно тормозить. И, естественно, моя трибуна.

— Вы все трассы знаете так хорошо?

— На самом деле российская — наименее изученная из всех. Мы сюда приезжаем только раз в год.

— Остальные, стало быть, изучены наизусть: ночью разбудят — расскажете?

— Практически. В Барселоне вообще знаем, наверное, каждую кочку.