Даниил Квят: Дружбы с другими пилотами нет, и быть не может
Накануне «Гран-при» в Сочи российский пилот «Торо Россо» в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о праздновании дня рождения, перфекционизме и отношениях с коллегами по цеху.
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Свой 23-й день рождения Даниил Квят начал на льду. Рано утром в компании сборной России по керлингу он сыграл один энд. Бросок российский пилот отрабатывал под руководством скипа Анны Сидоровой, а свип — в тандеме с Маргаритой Фоминой. На вопрос, часто ли приходится в домашних условиях орудовать щеткой, Даниил ответил: «Да, но только зубной». Не каждый готов в свой день рождения быть нарасхват, но Квята в этот день ждала презентация книги о его пути в «Формулу-1», пара десятков интервью на разных языках — за пять минут он успел бегло поболтать на английском, русском и испанском, а также сделал сотни фотографий с поклонниками.
— Так получилось, что день рождения для меня, как правило, день абсолютно рядовой — я бы даже сказал, рабочий, — с улыбкой заметил гонщик. — Где я его только не проводил: и в поезде, и в самолете, и на гонках. 26 апреля — разгар сезона, поэтому рассчитывать на выходной не приходится. И все же приятно, что люди помнят, поздравляют. Это
С ВОЗРАСТОМ СТАНОВЛЮСЬ ОПЫТНЕЕ
— Говорят, что чем популярнее человек становится, чем большего успеха добивается, тем больше у него поздравлений с днем рождения. Вы такую тенденцию подмечаете?
— Конечно, с появлением соцсетей поздравления теперь можно получить из любой точки света. Мне пишут болельщики, любители «Формулы-1» и просто незнакомые люди на моих страницах. Близкие друзья и родственники чаще
— Вы сами в себе
— Наверное, лучше всего это заметно со стороны… Я точно становлюсь опытнее и в спорте, и в жизни. Чаще всего замечаю это по своим реакциям: понимаю, что на ту же ситуацию реагирую теперь
— В свет выходит посвященная вам книга. В столь молодом возрасте это должно быть лестно.
— Знаете, к этой книге не совсем правильное отношение. Все думают, что это не то мемуары, не то
— А что было самым сложным на этом пути?
— Каждый шаг был непростым. Тяжелее всего принять, что мест в «Формуле» всего 20, а желающих попасть в эту счастливую двадцатку — тысячи, если не сотни тысяч. И вот ты здесь, а получается, что вся работа только начинается, потому что моя
— В вашей карьере в «Формуле-1» тоже есть свои взлеты и падения.
— Все развивается хорошо. Вы назвали мой возраст молодым, а за это время у меня много чего уже было, и будет еще больше. Пока мне кажется, что все идет в правильном направлении.
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО В ИСТОРИИ С «РЕД БУЛЛОМ»
— Многие считают, что прошлогодний «Гран-при России» стал поворотным моментом в вашей истории с «Ред Булл». Вы сами спустя время как думаете?
— Мало кто точно знает, что было сделано и что сказано. И все выводы в основном основываются на догадках. Для меня это уже просто воспоминания. Не более того.
— Тем не менее, вы сами их воскресили, вспомнив историю с Себастьяном Феттелем…
— Считайте, что это было сделано специально для журналистов. Больше к сказанному ранее я не добавлю ни слова.
— А в целом у вас хорошие отношения с коллегами по серии?
— У меня хорошие отношения с теми, с кем я считаю нужным их поддерживать.
— А друзья есть?
— Нет. В нашем виде спорта не бывает дружбы, если говорить о других пилотах. Это индивидуальный вид спорта. Бывает спортивная дружба: с инженерами, механиками. Мы проводим очень много времени вместе. Я восхищаюсь этими людьми на самом деле: они остаются в тени, несмотря на то, что проделывают колоссальный объем работы. Я восхищаюсь их терпению, усидчивости, вниманию к деталям. Они день и ночь следят за машиной, знают буквально каждый ее миллиметр.
Я — ПЕРФЕКЦИОНИСТ
— Вы в работе требовательный человек?
— С одной стороны, я в
— В Бахрейне вы сами решили остаться на серию тестов. Вы перфекционист?
— Да. Но в данном случае дело не в этом. Мы в итоге проехали большую дистанцию, чем весь этап «Гран-при». За эти 62 круга нам удалось с инженерами многое понять. Мы попробовали те настройки, которые нам до этого не удавалось попробовать. На такой ранней стадии чемпионата каждый круг — на вес золота.
— Как в целом оцените начало сезона?
— Для меня было здорово закончить «Гран-при Австралии» в очковой зоне, что до этого не удавалось. Даже, собственно, стартовать не удавалось. У нас сразу же была хорошая скорость, с чем раньше тоже были проблемы в прошлые сезоны. В Китае были технические проблемы. Но главное — мы можем бороться за очки.
— Назовите три ключевых характеристики трассы в Сочи.
— Длинный, затяжной поворот — это единственная такая точка во всем календаре. Торможение на 13-м повороте под мостом — там очень неудобно тормозить. И, естественно, моя трибуна.
— Вы все трассы знаете так хорошо?
— На самом деле российская — наименее изученная из всех. Мы сюда приезжаем только раз в год.
— Остальные, стало быть, изучены наизусть: ночью разбудят — расскажете?
— Практически. В Барселоне вообще знаем, наверное, каждую кочку.
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