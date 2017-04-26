В Сочи — гулять! Гид по Гран-при России Формулы-1
Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни
Гран-при России Формулы-1 — гид для болельщиков.
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Уже завтра, 27 апреля, Олимпийский парк в Сочи откроет ворота для тысяч болельщиков, приехавших на
Для тех, кто не знает, чем заняться в Сочи в эти выходные, — гид по
Четверг: день болельщиков
Хотя первые заезды в рамках этапа Формулы-1 пройдут только в пятницу, гоночный
Вместе с этим в четверг владельцы билетов на четыре дня могут попасть на прогулку по
Пятница: день первых стартов
В пятницу на «Сочи Автодроме» начнутся первые заезды пилотов. Две сессии по полтора часа в каждой — это ключевой момент для подбора настроек и подготовки стратегии на
В этот день болельщики также смогут посмотреть свободные заезды MitJet 2L Arctic Cup — тренировки полупрофессионального первенства, проходящего на «миджетах» — довольно бюджетных, но мощных кузовных прототипов.
Суббота: квалификация и концерт «Любэ»
Главным событием субботы станет квалификация, по результатом которой гонщики выстроятся на стартовой решётке воскресной гонки. Три сегмента часовой сессии предварит третий сеанс свободных заездов, открывающийся в 12:00. Начало квалификации — в 15:00. Через полчаса после неё на «Сочи Автодром» выйдут «миджеты» — в 16:30 стартует первая гонка этапа Arctic Cup.
Ну, а вечером на Олимпийской площади состоится первый концерт
Воскресенье: кульминация
Кульминация
Дистанция гонки составляет 53 круга. Чтобы их пройти, в прошлые годы пилотам требовалось около полутора часов. Но это не значит, что после финиша на трассе делать нечего:
О скуке можно забыть
Если у в перерывах между заездами и мероприятиями в F1 Village у вас останется время на осмотр достопримечательностей, то в Сочи скучать не придётся. Например, путь от станции Олимпийского парка до центра города на электричке занимает всего полчаса.
Сочи известен многочисленными природными заповедниками и парками. Одним из самых известных является Дендрарий, располагающийся близ Курортного проспекта. Здесь вы встретите уникальное собрание субтропической флоры и фауны. Оказавшись в центре города, не забудьте прогуляться по набережной Морского вокзала и посетить развлекательный парк «Ривьера».
Кроме того, в непосредственной близи к Олимпийскому парку расположен развлекательный «Сочи Парк», ну, а для тех, кто не может без автомобилей, в здании Главной трибуны будет доступен музей автомобилей, где собраны уникальные экземпляры, включая бывшие
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