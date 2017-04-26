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26 апреля 2017, 16:20 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Сочи — гулять! Гид по Гран-при России Формулы-1

Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 — гид для болельщиков.

В Сочи — гулять! Гид по Гран-при России Формулы-1 - Фото Увеличить
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Уже завтра, 27 апреля, Олимпийский парк в Сочи откроет ворота для тысяч болельщиков, приехавших на Гран-при России Формулы-1 и начнётся главный гоночный уик-энд страны. Это уже четвёртый приезд «Больших призов» в Россию, и болельщиков, как всегда, помимо заездов ждёт насыщенная концертная и развлекательная программа, а также шанс приобрести эксклюзивную продукцию команд и пилотов.

Для тех, кто не знает, чем заняться в Сочи в эти выходные, — гид по Гран-при России от «Чемпионата».

Четверг: день болельщиков

Хотя первые заезды в рамках этапа Формулы-1 пройдут только в пятницу, гоночный уик-энд Гран-при России начинается в четверг. С этого дня для болельщиков работает F1 Village, где можно попробовать свои силы на симуляторе или приобрести сувенир. В F1 Village в четверг также пройдут первые автограф-сессии — 27 апреля к болельщикам выйдут все гранды, включая «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес». Мероприятие начнётся в 15:50 с выхода гонщиков «Форс Индия», а заключительная сессия с участием Даниила Квята и Карлоса Сайнса стартует в 17:30.

Вместе с этим в четверг владельцы билетов на четыре дня могут попасть на прогулку по пит-лейн. Зрителей начнут пропускать в 15:15, а сама прогулка будет длиться до 19:15. На ней болельщики смогут увидеть как команды готовятся к первым заездам, а механики собирают автомобили.

Пятница: день первых стартов

В пятницу на «Сочи Автодроме» начнутся первые заезды пилотов. Две сессии по полтора часа в каждой — это ключевой момент для подбора настроек и подготовки стратегии на уик-энд. В связи с существенными переменами в техническом регламенте, гонщикам фактически придётся изучать трассу заново.

В этот день болельщики также смогут посмотреть свободные заезды MitJet 2L Arctic Cup — тренировки полупрофессионального первенства, проходящего на «миджетах» — довольно бюджетных, но мощных кузовных прототипов.

Суббота: квалификация и концерт «Любэ»

Главным событием субботы станет квалификация, по результатом которой гонщики выстроятся на стартовой решётке воскресной гонки. Три сегмента часовой сессии предварит третий сеанс свободных заездов, открывающийся в 12:00. Начало квалификации — в 15:00. Через полчаса после неё на «Сочи Автодром» выйдут «миджеты» — в 16:30 стартует первая гонка этапа Arctic Cup.

Ну, а вечером на Олимпийской площади состоится первый концерт уик-энда — на сцену выйдет группа «Любэ». Для ветеранов российского фолк-рока во главе с Николаем Расторгуевым это будет первое выступление в рамках Гран-при.

Воскресенье: кульминация уик-энда

Кульминация уик-энда — четвёртый в истории Гран-при России Формулы-1 — стартует в воскресенье в 15:00, но жизнь в Олимпийском парке начнёт бурлить с самого утра, поскольку уже в 10:20 в F1 Village начнётся автограф-сессия гонщиков «Рено». После них на сцену поднимутся представители «Хааса», а в 11:05 сувениры болельщикам подпишут пилоты «Заубера». Предстартовые церемонии начнутся с презентации стартовой решётки в 13:45. Болиды же начнут выстраиваться в ожидании старта в 14:30, а в 14:46 начнётся исполнение национального гимна.

Дистанция гонки составляет 53 круга. Чтобы их пройти, в прошлые годы пилотам требовалось около полутора часов. Но это не значит, что после финиша на трассе делать нечего: уик-энд завершится грандиозным Europa Plus Fest. На сцену выйдут LOBODA, Егор Крид, Юлианна Караулова и Елена Темникова, а также группы «Градусы» и «Пицца». Под занавес шоу зрителей ждут диджейские сеты Swanky Tunes, Anton Bruner и Slider & Magnit.

О скуке можно забыть

Если у в перерывах между заездами и мероприятиями в F1 Village у вас останется время на осмотр достопримечательностей, то в Сочи скучать не придётся. Например, путь от станции Олимпийского парка до центра города на электричке занимает всего полчаса.

Сочи известен многочисленными природными заповедниками и парками. Одним из самых известных является Дендрарий, располагающийся близ Курортного проспекта. Здесь вы встретите уникальное собрание субтропической флоры и фауны. Оказавшись в центре города, не забудьте прогуляться по набережной Морского вокзала и посетить развлекательный парк «Ривьера».

Кроме того, в непосредственной близи к Олимпийскому парку расположен развлекательный «Сочи Парк», ну, а для тех, кто не может без автомобилей, в здании Главной трибуны будет доступен музей автомобилей, где собраны уникальные экземпляры, включая бывшие сейфти-кары различных соревнований, и современные спорткары.
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