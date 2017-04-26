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Уже завтра, 27 апреля, Олимпийский парк в Сочи откроет ворота для тысяч болельщиков, приехавших на Гран-при России Формулы-1 и начнётся главный гоночный уик-энд страны. Это уже четвёртый приезд «Больших призов» в Россию, и болельщиков, как всегда, помимо заездов ждёт насыщенная концертная и развлекательная программа, а также шанс приобрести эксклюзивную продукцию команд и пилотов.

Для тех, кто не знает, чем заняться в Сочи в эти выходные, — гид по Гран-при России от «Чемпионата».

Четверг: день болельщиков

Хотя первые заезды в рамках этапа Формулы-1 пройдут только в пятницу, гоночный уик-энд Гран-при России начинается в четверг. С этого дня для болельщиков работает F1 Village, где можно попробовать свои силы на симуляторе или приобрести сувенир. В F1 Village в четверг также пройдут первые автограф-сессии — 27 апреля к болельщикам выйдут все гранды, включая «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес». Мероприятие начнётся в 15:50 с выхода гонщиков «Форс Индия», а заключительная сессия с участием Даниила Квята и Карлоса Сайнса стартует в 17:30.

Вместе с этим в четверг владельцы билетов на четыре дня могут попасть на прогулку по пит-лейн. Зрителей начнут пропускать в 15:15, а сама прогулка будет длиться до 19:15. На ней болельщики смогут увидеть как команды готовятся к первым заездам, а механики собирают автомобили.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.292231812577064% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BEOAhEnhCPk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Стало известно расписание автограф-сессий FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2016. Теперь к каждому пилоту будет отдельная очередь! Подробная информация и полное расписание - на сайте Сочи Автодрома. We are glad to present you an autograph session schedule of the 2016 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX! Please pay attention that there will be a separate queue to each driver! More information and full schedule - at Sochi Autodrom website.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX (@sochiautodrom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-15T11:15:42+00:00">Апр 15 2016 в 4:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пятница: день первых стартов

В пятницу на «Сочи Автодроме» начнутся первые заезды пилотов. Две сессии по полтора часа в каждой — это ключевой момент для подбора настроек и подготовки стратегии на уик-энд. В связи с существенными переменами в техническом регламенте, гонщикам фактически придётся изучать трассу заново.

В этот день болельщики также смогут посмотреть свободные заезды MitJet 2L Arctic Cup — тренировки полупрофессионального первенства, проходящего на «миджетах» — довольно бюджетных, но мощных кузовных прототипов.

Цитата Расписание на четверг:

15:15 — 19:15 — прогулка по пит-лейн

15:50 — 17:45 — автограф-сессии пилотов Формулы-1



Расписание на пятницу:

11:00 — первая тренировка Формулы-1

15:00 — вторая тренировка Формулы-1

17:00 — свободные заезды Mitjet 2L Arctic Cup

Суббота: квалификация и концерт «Любэ»

Главным событием субботы станет квалификация, по результатом которой гонщики выстроятся на стартовой решётке воскресной гонки. Три сегмента часовой сессии предварит третий сеанс свободных заездов, открывающийся в 12:00. Начало квалификации — в 15:00. Через полчаса после неё на «Сочи Автодром» выйдут «миджеты» — в 16:30 стартует первая гонка этапа Arctic Cup.

Ну, а вечером на Олимпийской площади состоится первый концерт уик-энда — на сцену выйдет группа «Любэ». Для ветеранов российского фолк-рока во главе с Николаем Расторгуевым это будет первое выступление в рамках Гран-при.

Цитата Расписание на субботу:



11:00 — квалификация Mitjet 2L Arctic Cup

12:00 — третья тренировка Формулы-1

15:00 — квалификация Формулы-1

16:30 — первая гонка Mitjet 2L Arctic Cup



Вечером концерт группы «Любэ».

Воскресенье: кульминация уик-энда

Кульминация уик-энда — четвёртый в истории Гран-при России Формулы-1 — стартует в воскресенье в 15:00, но жизнь в Олимпийском парке начнёт бурлить с самого утра, поскольку уже в 10:20 в F1 Village начнётся автограф-сессия гонщиков «Рено». После них на сцену поднимутся представители «Хааса», а в 11:05 сувениры болельщикам подпишут пилоты «Заубера». Предстартовые церемонии начнутся с презентации стартовой решётки в 13:45. Болиды же начнут выстраиваться в ожидании старта в 14:30, а в 14:46 начнётся исполнение национального гимна.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRK-m-vjoOW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Откуда лучше всего смотреть гонку? Какие гоночные события будут происходить на том или ином участке трассы? Этими вопросами задается каждый болельщик. Чтобы помочь зрителям с выбором оптимального места на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017, мы запускаем еженедельный Гид по трибунам на нашем сайте www.sochiautodrom.ru! #RussianGP #F1Sochi #sochiautodrom #grandprix #f1 #formula1#formulaone What is the best place to watch the race? What racing actions will take place on a particular section of the track? These are the main questions for any fan. To help the spectators choose the perfect seat for the 2017 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, we are starting a weekly grandstand guide at our web site www.sochiautodrom.ru!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX (@sochiautodrom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-03T09:49:26+00:00">Мар 3 2017 в 1:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дистанция гонки составляет 53 круга. Чтобы их пройти, в прошлые годы пилотам требовалось около полутора часов. Но это не значит, что после финиша на трассе делать нечего: уик-энд завершится грандиозным Europa Plus Fest. На сцену выйдут LOBODA, Егор Крид, Юлианна Караулова и Елена Темникова, а также группы «Градусы» и «Пицца». Под занавес шоу зрителей ждут диджейские сеты Swanky Tunes, Anton Bruner и Slider & Magnit.

Цитата Расписание на воскресенье:



​​​​​​​10:20 — 11:20 — автограф-сессии пилотов Формулы-1

12:00 — вторая гонка Mitjet 2L Arctic Cup

13:30 — парад пилотов Формулы-1

13:45 — презентация стартовой решётки

14:46 — исполнение национального гимна

15:00 — Гран-при России Формулы-1



Вечером Europa Plus Fest.

О скуке можно забыть

Если у в перерывах между заездами и мероприятиями в F1 Village у вас останется время на осмотр достопримечательностей, то в Сочи скучать не придётся. Например, путь от станции Олимпийского парка до центра города на электричке занимает всего полчаса.

Сочи известен многочисленными природными заповедниками и парками. Одним из самых известных является Дендрарий, располагающийся близ Курортного проспекта. Здесь вы встретите уникальное собрание субтропической флоры и фауны. Оказавшись в центре города, не забудьте прогуляться по набережной Морского вокзала и посетить развлекательный парк «Ривьера».