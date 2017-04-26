Марио Изола: В Сочи ждем от большинства команд одного пит-стопа
Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола считает, что в Сочи команды предпочтут использовать в гонке стратегию одного
пит-стопа.
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Он отметил также, что впервые в сезоне им будет предложен комплект шин «ультрасофт».
— «Гран-при России» пройдет после серии тестов в Бахрейне, поэтому будет интересно посмотреть, какие уроки команды извлекли из испытаний и первых трех гонок, — цитирует F1i Изолу. — Трасса в Сочи не абразивна, поэтому мы должны увидеть гонку с одним
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