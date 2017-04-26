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26 апреля 2017, 10:26 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Марио Изола: В Сочи ждем от большинства команд одного пит-стопа

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола считает, что в Сочи команды предпочтут использовать в гонке стратегию одного пит-стопа.

Гоночный директор <span class=error>Пирелли</span> <span class=error>Марио</span> <span class=error>Изола</span> считает что в Сочи команды предпочтут использовать в гонке <span class=error>стра</span><span class=stop>теги</span>ю одного <nobr>пит-стопа.</nobr> Увеличить
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Он отметил также, что впервые в сезоне им будет предложен комплект шин «ультрасофт».

— «Гран-при России» пройдет после серии тестов в Бахрейне, поэтому будет интересно посмотреть, какие уроки команды извлекли из испытаний и первых трех гонок, — цитирует F1i Изолу. — Трасса в Сочи не абразивна, поэтому мы должны увидеть гонку с одним пит-стопом от большинства команд. Впервые предложим «ультрасофт», проанализируем работу этого типа резины с новым поколением машин.
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