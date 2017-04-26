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26 апреля 2017, 0:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Мы с Сайнсом никогда не были друзьями

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих отношениях с напарником Карлосом Сайнсом-младшим.

«На самом деле мы с Карлосом никогда не были друзьями. Мы хорошо общаемся и относимся друг к другу с уважением, с пониманием. Но на трассе мы боремся до конца, колесо в колесо. Каждый хочет опередить друг друга. Пока не дошло до какой-то точки, чтобы можно было сказать, что у нас проблемы. Надеюсь, такого не будет. Но всё возможно. Мы боремся, и нам нравится бороться. Надеюсь, мы не переступим черту.

Каждый эпизод между нами рассматривается командой индивидуально. В том эпизоде, когда он меня пропустил… Моё преимущество было существенным, мы боролись с Серхио Пересом за 7-е место, и команда попросила его пропустить меня, чтобы я не стёр шины в борьбе. Но это было только один раз, в Австралии, — приводит слова Квята «Спорт FM».
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