Новая Формула: чего ждать от «Гран-при России»

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В 2017 году «Формула-1» пережила одну из самых больших реформ в новейшей истории. Новые болиды чемпионата мира стали агрессивнее, быстрее и один за другим ставят рекорды трасс, на которые приезжают. В предстоящий уик-энд они будут выступать на «Сочи Автодроме». «СЭ» рассказывает, как изменится «Гран-при России» на фоне нового технического регламента.

БОЛЬШЕ АЭРОДИНАМИКИ — ВЫШЕ СКОРОСТИ

Цитата Самым заметным изменением нового сезона являются более агрессивные и аэродинамически эффективные автомобили. За счет увеличенной ширины корпуса и новых антикрыльев болиды 2017 года способны проходить повороты на более высокой скорости.

В контексте FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 этот эффект будет заметен в 180-градусном повороте «Омега», который следует вслед за жестким торможением во втором вираже трассы. Год назад во втором сегменте квалификации Нико Росберг поставил новый рекорд «Сочи Автодрома» — 1.35,337, однако в сезоне-2017 это время наверняка не устоит. За счет более эффективной аэродинамики машины стали на 2 — 3 секунды быстрее.

СОКРАЩЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ ДИСТАНЦИИ — БОЛЬШЕ БОРЬБЫ

Более эффективная аэродинамика привела к тому, что тормозной путь болида на входе в поворот сократился — прижимная сила помогает гасить скорость. Поначалу этот аспект нового регламента вызывал опасения экспертов, многие боялись, что обгонов в «Формуле-1» станет меньше. Их число действительно сократилось, однако в качестве борьбы и зрелищности «Королевские гонки» только выиграли.

Прежде на «Сочи Автодроме» гонщики предпочитали атаковать соперников во втором повороте — с помощью DRS преследователь мог поравняться перед торможением, выйти на внутреннюю траекторию и аккуратно объехать соперника. Атаки в других поворотах становились более рискованными, потому гонщики готовили маневр именно ко второму виражу.

Теперь же любой обгон подразумевает риск — сократившийся тормозной путь требует, чтобы атака была быстрой и выверенной. Обгоны во втором повороте усложнятся, но теперь пилоты наверняка будут смелее атаковать на финальном секторе — в плотной связке поворотов, в которых даже малейшая ошибка заставит гонщика корректировать траекторию и приведет к потере времени.

ШИРОКИЕ ШИНЫ — БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ТАКТИКА

В 2017 году «Формула-1» перешла на новые широкие шины. Эта резина обеспечивает большее пятно контакта с асфальтом, что улучшает сцепление, но вместе с этим шины Pirelli стали более прочными. Раньше одна блокировка на торможении могла испортить комплект и полностью разрушить тактику. Теперь же гонщики могут больше атаковать и почти всю дистанцию едут на пределе.

Цитата В гонках этого сезона превалирует тактика одного пит-стопа, а на «Гран-при России» Pirelli привезет среднюю линейку резины: «медиум», «софт» и «суперсофт». Наиболее жесткий из составов — «медиум» — позволит пройти половину дистанции, и многие выберут тактику одного пит-стопа. Но асфальт в Сочи довольно абразивный, а значит, кто-то может избрать более агрессивную стратегию двух остановок. Таким образом, «Гран-при России» для многих команд станет своего рода тактическим ребусом.

ВЫШЕ СКОРОСТЬ — БОЛЬШЕ РАСХОД ТОПЛИВА

Дополнительным тактическим вызовом для стратегов станет расход топлива. На «Сочи Автодроме» этот показатель один из самых высоких среди всех трасс в календаре «Формулы-1», и не исключено, что кому-то из пилотов в какой-то момент придется перейти в режим экономии горючего.

Повышенный расход топлива в этом году объясняется тем, что гонщики способны позже отпускать газ на входе в поворот и раньше разгоняться на выходе. Это, а также выросшее вслед за прижимной силой аэродинамическое сопротивление машин увеличивает объемы выгораемого топлива. В первых гонках сложностей с этим у команд не возникло, но «Гран-при России» бросит им новый вызов.

ЕЩЕ МЕНЬШЕ МОТОРОВ

В 2017 году каждый пилот имеет право на четыре силовые установки на сезон — в прошлом году у гонщиков было по пять моторов. Превышение этого лимита приведет к штрафам на стартовой решетке, и пусть к «Гран-при России» еще никто не подошел к использованию крайнего двигателя, необходимость беречь технику также сыграет роль.

В первую очередь это может коснуться «Макларена», который испытывает серьезные проблемы с двигателями Honda, но и в других командах, где периодически возникали сбои, как, например, в «Мерседесе» в прошлом году, постараются принять меры.