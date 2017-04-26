Новая Формула: чего ждать от «Гран-при России»
В пятницу в Сочи стартует гоночная программа российского этапа чемпионата мира, который пройдет в четвертый раз в истории.
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В 2017 году «Формула-1» пережила одну из самых больших реформ в новейшей истории. Новые болиды чемпионата мира стали агрессивнее, быстрее и один за другим ставят рекорды трасс, на которые приезжают. В предстоящий
БОЛЬШЕ АЭРОДИНАМИКИ — ВЫШЕ СКОРОСТИ
В контексте FORMULA 1 ВТБ
СОКРАЩЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ ДИСТАНЦИИ — БОЛЬШЕ БОРЬБЫ
Более эффективная аэродинамика привела к тому, что тормозной путь болида на входе в поворот сократился — прижимная сила помогает гасить скорость. Поначалу этот аспект нового регламента вызывал опасения экспертов, многие боялись, что обгонов в «Формуле-1» станет меньше. Их число действительно сократилось, однако в качестве борьбы и зрелищности «Королевские гонки» только выиграли.
Прежде на «Сочи Автодроме» гонщики предпочитали атаковать соперников во втором повороте — с помощью DRS преследователь мог поравняться перед торможением, выйти на внутреннюю траекторию и аккуратно объехать соперника. Атаки в других поворотах становились более рискованными, потому гонщики готовили маневр именно ко второму виражу.
Теперь же любой обгон подразумевает риск — сократившийся тормозной путь требует, чтобы атака была быстрой и выверенной. Обгоны во втором повороте усложнятся, но теперь пилоты наверняка будут смелее атаковать на финальном секторе — в плотной связке поворотов, в которых даже малейшая ошибка заставит гонщика корректировать траекторию и приведет к потере времени.
ШИРОКИЕ ШИНЫ — БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ТАКТИКА
В 2017 году «Формула-1» перешла на новые широкие шины. Эта резина обеспечивает большее пятно контакта с асфальтом, что улучшает сцепление, но вместе с этим шины Pirelli стали более прочными. Раньше одна блокировка на торможении могла испортить комплект и полностью разрушить тактику. Теперь же гонщики могут больше атаковать и почти всю дистанцию едут на пределе.
ВЫШЕ СКОРОСТЬ — БОЛЬШЕ РАСХОД ТОПЛИВА
Дополнительным тактическим вызовом для стратегов станет расход топлива. На «Сочи Автодроме» этот показатель один из самых высоких среди всех трасс в календаре «Формулы-1», и не исключено, что
Повышенный расход топлива в этом году объясняется тем, что гонщики способны позже отпускать газ на входе в поворот и раньше разгоняться на выходе. Это, а также выросшее вслед за прижимной силой аэродинамическое сопротивление машин увеличивает объемы выгораемого топлива. В первых гонках сложностей с этим у команд не возникло, но «Гран-при России» бросит им новый вызов.
ЕЩЕ МЕНЬШЕ МОТОРОВ
В 2017 году каждый пилот имеет право на четыре силовые установки на сезон — в прошлом году у гонщиков было по пять моторов. Превышение этого лимита приведет к штрафам на стартовой решетке, и пусть к «Гран-при России» еще никто не подошел к использованию крайнего двигателя, необходимость беречь технику также сыграет роль.
В первую очередь это может коснуться «Макларена», который испытывает серьезные проблемы с двигателями Honda, но и в других командах, где периодически возникали сбои, как, например, в «Мерседесе» в прошлом году, постараются принять меры.
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