Формула-1 отказалась от идеи «гало» для защиты кокпита

«Был изучен ряд более комплексных решений для дополнительной фронтальной защиты и принято решение уделить приоритетное внимание семейству прозрачных «щитов».

ФИА намерена провести тесты этой системы по ходу нынешнего сезона с тем, чтобы начать использовать её в следующем сезоне, — говорится в заявлении федерации.