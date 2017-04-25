Алонсо: Шанс на победу на «Инди» гораздо важнее любой позиции в Монако

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«Я весь сезон готовлюсь к гонке в Монако потому, что с нашей техникой мы должны быть боеспособны там. Их пересечение с «Инди» — неприятность, но в целом выиграть я могу гораздо больше, чем проиграть.

В Монако, если ты в топ-5 или даже топ-3, это нормально, удовлетворительный результат. Но хороший шанс выиграть легендарную гонку гораздо важнее любой позиции в Монако, — приводит слова Алонсо Autosport.