Алонсо: Шанс на победу на «Инди» гораздо важнее любой позиции в Монако
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что променял
Гран-при Монако на «500 миль Индианаполиса» потому, что там у него больше шансов на успех.
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«Я весь сезон готовлюсь к гонке в Монако потому, что с нашей техникой мы должны быть боеспособны там. Их пересечение с «Инди» — неприятность, но в целом выиграть я могу гораздо больше, чем проиграть.
В Монако, если ты в топ-5 или даже топ-3, это нормально, удовлетворительный результат. Но хороший шанс выиграть легендарную гонку гораздо важнее любой позиции в Монако, — приводит слова Алонсо Autosport.
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