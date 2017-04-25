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25 апреля 2017, 19:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Шанс на победу на «Инди» гораздо важнее любой позиции в Монако

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что променял Гран-при Монако на «500 миль Индианаполиса» потому, что там у него больше шансов на успех.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> заявил что променял <nobr>Гран-при </nobr>Монако на 500 миль Индианаполиса потому что там у него больше шансов на успех. Увеличить
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«Я весь сезон готовлюсь к гонке в Монако потому, что с нашей техникой мы должны быть боеспособны там. Их пересечение с «Инди» — неприятность, но в целом выиграть я могу гораздо больше, чем проиграть.

В Монако, если ты в топ-5 или даже топ-3, это нормально, удовлетворительный результат. Но хороший шанс выиграть легендарную гонку гораздо важнее любой позиции в Монако, — приводит слова Алонсо Autosport.
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