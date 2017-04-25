Даниил Квят признался, что ему всегда страшно управлять болидом «Формулы-1»

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Текущий сезон является для Квята четвертым в «Формуле-1». Ранее в «Королевских гонках» россиянин, которому 26 апреля исполнится 23 года, также выступал за команду «Ред Булл».

«Страшно всегда (ехать в болиде), это часть нашей профессии, но нужно преодолевать это. Я сам до сих пор себя спрашиваю себя: “Как?”. Но нужно все равно садиться и просто ехать. Это работа. Работа, за которую платят», — сказал Квят в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.