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25 апреля 2017, 1:46 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Даниил Квят признался, что ему всегда страшно управлять болидом «Формулы-1»

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что ему всегда страшно ехать за рулем болида «Формулы-1».

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> признался что ему всегда страшно ехать за рулем болида Формулы-1. Увеличить
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Текущий сезон является для Квята четвертым в «Формуле-1». Ранее в «Королевских гонках» россиянин, которому 26 апреля исполнится 23 года, также выступал за команду «Ред Булл».

«Страшно всегда (ехать в болиде), это часть нашей профессии, но нужно преодолевать это. Я сам до сих пор себя спрашиваю себя: “Как?”. Но нужно все равно садиться и просто ехать. Это работа. Работа, за которую платят», — сказал Квят в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Четвертый этап нынешнего чемпионата в «Формуле-1» пройдет 27—30 апреля в Сочи. «Трасса в Сочи отличная, она прекрасна, лучшая в мире», — заявил гонщик.
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