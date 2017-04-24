Рекорд круга и смелые атаки: чего мы ждём от Гран-при России — 2017
Новый рекорд «Сочи Автодрома», высочайшие скорости и очередное сражение «Мерседеса» и «Феррари» — предвкушаем
Гран-при России — 2017.
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На фоне нового технического регламента Формула-1 изменилась до неузнаваемости, а это значит, что и
«Мерседес» — фаворит квалификации
Годы доминирования «Мерседеса» остались в прошлом — теперь с «Серебряными стрелами» готова сражаться «Феррари». Между двумя грандами продолжается битва малых преимуществ, но «Мерседес» наверняка останется быстрейшим на одном круге и будет главным претендентом на победу в квалификации.
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас на двоих пока выиграли все поулы текущего сезона, а «Сочи Автодром» — одна из самых требовательных к мощности мотора трасс. На счету «Серебряных стрел» также все три квалификации
Тактическая борьба — хороший шанс «Феррари»
Если на стороне «Мерседеса» остаётся преимущество в чистой скорости, то «Феррари» явно лучше работает с резиной, что открывает «Скудерии» больше возможностей в гонке. Но в Сочи в эту тактическую дуэль добавится ещё один элемент: расход топлива.
Одним из побочных эффектов от введения нового регламента стал заметно увеличившийся расход горючего. Машины проезжают повороты на более высокой скорости, за счёт большей прижимной силы гонщики позже отпускают газ на выходе и раньше открывают дроссель на выходе из поворота. А на «Сочи Автодроме» и в прошлые годы расход горючего был одним из самых высоких в календаре.
В трёх первых гонках сезона расход топлива не играл решающей роли, но на
Второй поворот станет ещё опаснее
Первое торможение по ходу «Сочи Автодрома» пилоты делают перед вторым поворотом — первый представляет собой небольшой излом, который гонщики проходят на полном газу. Именно здесь, на входе во второй поворот, происходят самые драматичные события на старте гонки. В 2014-м ошибка здесь стоила Нико Росбергу возможной победы, а год назад столкновение Квята с Феттелем едва не положило конец карьере россиянина.
В этом году тормозной путь будет ещё меньше, а выросший за год «прижим» наверняка спровоцирует
Больше обгонов в заключительной секции
Обгоны стали сложнее, однако теперь, чтобы опередить соперника, гонщик должен продемонстрировать всё своё мастерство. Теперь не достаточно дождаться зоны DRS и проехать мимо другой машины — атака должна быть резкой и молниеносной.
В прежние годы самым удобным для обгона местом было торможение во второй поворот — на стартовой прямой более быстрая машина могла поравняться с автомобилем впереди и проехать мимо по внутренней траектории. Теперь же вариантов для атаки гораздо больше, поскольку все они будут весьма рискованными.
В то время как удержаться вплотную за соперником на входе во второй поворот станет сложнее, заключительная секция трассы, состоящая из серии 90-градусных виражей, окажется тем местом, где гонщик получит шанс раскачать оборону соперника и провести атаку. Зрелищной борьбы на «Сочи Автодроме» в этом году станет больше, а острые и неожиданные манёвры могут появиться в любой точке трассы.
Ещё больше нагрузок
Затяжной 180-градусный поворот «Омега», обрамляющий собой площадь Олимпийского парка, является визитной карточкой «Сочи Автодрома». Асфальт в этом месте уложен с отрицательным уклоном, что лишь добавляет гонщику работы. Однако теперь поворот станет ещё сложнее — увеличившиеся нагрузки на шею станут дополнительным вызовом для пилотов.
О том, что новые болиды Формулы-1 стали намного требовательнее к физической подготовке гонщиков, говорят с самой первой гонки. В основном имеется в виду нагрузки на шею пилота в поворотах, и именно «Сочи Автодром» в этом смысле задаёт верхнюю планку.
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