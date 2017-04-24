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На фоне нового технического регламента Формула-1 изменилась до неузнаваемости, а это значит, что и Гран-при России в этом году будет немного другим. Чего мы ждём от четвёртого визита «Королевских гонок» на «Сочи Автодром» 28—30 апреля — в обзоре «Чемпионата».

«Мерседес» — фаворит квалификации

Годы доминирования «Мерседеса» остались в прошлом — теперь с «Серебряными стрелами» готова сражаться «Феррари». Между двумя грандами продолжается битва малых преимуществ, но «Мерседес» наверняка останется быстрейшим на одном круге и будет главным претендентом на победу в квалификации.

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас на двоих пока выиграли все поулы текущего сезона, а «Сочи Автодром» — одна из самых требовательных к мощности мотора трасс. На счету «Серебряных стрел» также все три квалификации Гран-при России и победоносное шествие немецких машин наверняка продолжится. «Феррари» и «Ред Булл» сделают всё возможное, чтобы осложнить жизнь действующим чемпионам, но не факт, что этого будет достаточно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTDsti2Daam/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мир скорости, опасности и совершенства! Мир королевских автогонок! Все это ждет тебя в Сочи c 27 по 30 апреля! Успей занять лучшие места! С 27 по 30 апреля! #RussianGP #F1Sochi #sochiautodrom #grandprix #f1 #formula1#formulaone The world of speed, danger and perfection! The world of the Formula 1 races! All that awaits you in Sochi from 27 to 30 of April! Get the best seats while you still can!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX (@sochiautodrom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-19T07:01:09+00:00">Апр 19 2017 в 12:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тактическая борьба — хороший шанс «Феррари»

Если на стороне «Мерседеса» остаётся преимущество в чистой скорости, то «Феррари» явно лучше работает с резиной, что открывает «Скудерии» больше возможностей в гонке. Но в Сочи в эту тактическую дуэль добавится ещё один элемент: расход топлива.

Одним из побочных эффектов от введения нового регламента стал заметно увеличившийся расход горючего. Машины проезжают повороты на более высокой скорости, за счёт большей прижимной силы гонщики позже отпускают газ на выходе и раньше открывают дроссель на выходе из поворота. А на «Сочи Автодроме» и в прошлые годы расход горючего был одним из самых высоких в календаре.

В трёх первых гонках сезона расход топлива не играл решающей роли, но на Гран-при России мы вновь можем услышать активные призывы к экономии топлива, а тактика окажется важной как никогда.

Второй поворот станет ещё опаснее

Первое торможение по ходу «Сочи Автодрома» пилоты делают перед вторым поворотом — первый представляет собой небольшой излом, который гонщики проходят на полном газу. Именно здесь, на входе во второй поворот, происходят самые драматичные события на старте гонки. В 2014-м ошибка здесь стоила Нико Росбергу возможной победы, а год назад столкновение Квята с Феттелем едва не положило конец карьере россиянина.

В этом году тормозной путь будет ещё меньше, а выросший за год «прижим» наверняка спровоцирует кого-то из отчаянных голов на агрессивные атаки — как во втором, так и в длинном третьем поворотах. Провести обгон стало намного сложнее и старт — лучший шанс отыграть максимально возможное число позиций.

Больше обгонов в заключительной секции

Обгоны стали сложнее, однако теперь, чтобы опередить соперника, гонщик должен продемонстрировать всё своё мастерство. Теперь не достаточно дождаться зоны DRS и проехать мимо другой машины — атака должна быть резкой и молниеносной.

В прежние годы самым удобным для обгона местом было торможение во второй поворот — на стартовой прямой более быстрая машина могла поравняться с автомобилем впереди и проехать мимо по внутренней траектории. Теперь же вариантов для атаки гораздо больше, поскольку все они будут весьма рискованными.

В то время как удержаться вплотную за соперником на входе во второй поворот станет сложнее, заключительная секция трассы, состоящая из серии 90-градусных виражей, окажется тем местом, где гонщик получит шанс раскачать оборону соперника и провести атаку. Зрелищной борьбы на «Сочи Автодроме» в этом году станет больше, а острые и неожиданные манёвры могут появиться в любой точке трассы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTMBpEejSjw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Основное оборудование и прибывшие машины постепенно размещаются в своих боксах ?? #RussianGP #F1Sochi #sochiautodrom #grandprix #f1 #formula1 #formulaone The teams' racing cars and technical equipment are now being delivered to their respective garages ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX (@sochiautodrom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-22T12:37:58+00:00">Апр 22 2017 в 5:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ещё больше нагрузок

Затяжной 180-градусный поворот «Омега», обрамляющий собой площадь Олимпийского парка, является визитной карточкой «Сочи Автодрома». Асфальт в этом месте уложен с отрицательным уклоном, что лишь добавляет гонщику работы. Однако теперь поворот станет ещё сложнее — увеличившиеся нагрузки на шею станут дополнительным вызовом для пилотов.