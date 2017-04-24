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24 апреля 2017, 1:25 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Берни Экклстоун: Хэмилтон станет чемпионом

Бывший глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим прогнозом на сезон 2017 года. Он считает, что чемпионом станет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Бывший глава менеджмента Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун поделился своим прогнозом на сезон 2017 года. Он считает что чемпионом станет пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон. Увеличить
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«Льюис станет чемпионом мира. Я был бы счастлив, если бы титул выиграл Себастьян Феттель, потому что он мой хороший друг. Однако текущая ситуация изменится. Льюис Хэмилтон — невероятно талантливый гонщик. В этом году он выступает более расслаблено, наслаждаясь своими выступлениями в Ф-1.

Дело в том, что в последние годы он всегда считал, что команда его не поддерживает, потому что по другую сторону гаража находился немецкий пилот в немецком коллективе. Конечно, его предположения были абсолютной ерундой. Но сейчас эта навязчивая мысль его покинула, и давление исчезло, — цитирует Экклстоуна Autosport.

Напомним, в прошлом сезоне Хэмилтон занял второе место, уступив своему экс-партнеру по команде Нико Росбергу.
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