Обратный отсчет: неделя до «Гран-при России»

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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН.

Больше всего болельщиков на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 традиционно ожидается из Москвы — на долю столицы приходится около 30 процентов продаж от общего числа реализованных в России билетов. Вслед за Москвой расположилась Северная столица — Санкт-Петербург, а на третьем месте — Краснодар.

«Королевские гонки» по-прежнему очень популярны в Ростове-на-Дону. Этот город на протяжении всей истории российского этапа «Формулы-1» держится в пятерке лидеров. Приятным сюрпризом для организаторов стала активность воронежских болельщиков, занимающих пятое место по числу купленных билетов.

Если же говорить о зарубежных продажах, то здесь первенство принадлежит Украине. Чуть меньше билетов приобрели жители Белоруссии — эта страна удерживает пока вторую строчку, а на третьей позиции расположилась Великобритания. Подданные королевы из года в год остаются одними из самых активных европейцев, путешествующих на «Гран-при» «Формулы-1», и 2017 год не станет исключением. Кроме того, на «Сочи Автодром» приедут и жители Финляндии, Казахстана, Армении, Германии, Франции и других государств.

«ФОРМУЛА-1»: СПОРТ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Гонки «Формулы-1» за счет своей зрелищности в первую очередь привлекают молодое поколение: половину билетов приобрели болельщики от 25 до 34 лет. Но популярность «Королевской серии» среди людей более старшего возраста стабильно растет. В 2017 году более четверти купленных билетов пришлось на категорию от 35 до 44 лет.

Это говорит о том, что публика «Больших призов» составляет наиболее активную часть населения. На данный момент в кассах «Сочи Автодрома» остается все меньше билетов, постепенно заполняются и гостиницы в Имеретинской низменности, откуда удобнее всего добираться до трассы.

Но если забронировать номер в отеле на дни гонки все еще можно по весьма демократичным ценам — от 3500 рублей в сутки, то авиабилетов на рейсы до Сочи остается все меньше. Так, для москвичей еще остаются доступны билеты стоимостью менее десяти тысяч рублей, но кассы авиакомпаний стремительно пустеют. И это неудивительно — никто не хочет пропустить FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА «СОЧИ АВТОДРОМЕ»

Пока зрители определяются со своими планами, для «Сочи Автодрома» наступила самая горячая пора. На прошлой неделе на трассу прибыли авиагрузы команд «Формулы-1» из Бахрейна, где прошел «Гран-при Бахрейна». Контейнеры со спортивным оборудованием уже размещены в боксах. Паддок приобрел новые черты — на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для «Гран-при»: главная кухня паддока, обеспечивающая кейтеринг для гостей Paddock Club, склады для нужд команд, склад шин Pirelli и боксы гонок поддержки.

Преобразилась и сама гоночная трасса: на стартовой решетке нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18-го поворота — традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы 2-го поворота: теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности — «лежачие полицейские» — общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить маневры пилотов, которые в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой используют зону вылета на этом участке для получения преимущества.

Еще раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям Международной федерации автоспорта (FIA), продиктованным возросшими скоростями болидов, на «Сочи Автодроме» усилили систему защитных барьеров TecPro во 2-м, 4-м и 13-м поворотах. Также на трассе уже начали свою работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний.