«Манёвр Сайнса был непрофессиональным». Маркелов — о Гран-при Китая
Гонщик Russian Time Артём Маркелов будет разбирать на «Чемпионате» самые интересные моменты каждого
Гран-при Ф-1. Начинаем с Шанхая.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Автоспортивный раздел «Чемпионата» запускает новую рубрику. Российский гонщик серии GP2 Артём Маркелов, выступающий за команду Russian Time, после каждого
1. «Мерседес» и «Феррари» — кто
Я думаю, что «Мерседес» на данный момент достаточно сильная команда, как и «Феррари». Так что сильнейшего не выберу. У «Феррари» есть огромные шансы выиграть Кубок конструкторов, но проблемы Райкконена могут им помешать. С Кими явно
2. Сможет ли Боттас стать достойным соперником Хэмилтону? Поул в Бахрейне — случайность или предвестник будущих побед?
После машины «Уильямса» Боттасу нужно время для того, чтобы привыкнуть к такой пушке, как «Мерседес»! У него есть большие шансы быть даже впереди Льюиса Хэмилтона — квалификация на
3. Чего ждать поклонникам «Макларена»?
Болельщикам «Макларена» уже несколько лет приходится непросто. Хочется надеяться, что команда их не растеряет, даже если будет продолжать так же выступать ещё несколько лет. Безусловно, им нужно принимать решение по силовой установке. Мы не знаем, какие сейчас перспективы по улучшению мотора «Хонды», равно как и подробностей контракта между командой и японским мотористом. Поэтому трудно судить, будут ли улучшения в этом году. Но лучшего гонщика им уже приходится отпускать на «Инди-500», и это во время
4. Справедливо ли судьи наказали Карлоса Сайнса за столкновение с Лэнсом Строллом?
Что касается Карлоса, то я считаю, что это был непрофессиональный манёвр с его стороны. Пилот Формулы-1 уже не должен иметь подобных ошибок! Это не первый его сезон в Формуле-1 и допустить такую ошибку глупо. Так что со стюардами я согласен.
5.
Джолион — хороший пилот. Так что я не считаю, что этот «Лже-Наср» по делу призывает «Рено» отказываться от его услуг. Хотя, возможно, этот взломщик правда считает, что место Палмера должен занять настоящий Наср.
6. Верляйн пропустил гонку неделю назад, а теперь стал 11-м. По факту немец напрасно пропустил Китай?
Я гонялся с Паскалем ещё в Формуле «Адак Мастерс». Он достаточно хладнокровный и тактичный пилот! Ему пора уже показывать результат и не делать таких ошибок, как на Гонке чемпионов: он ведь мог потерять
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter