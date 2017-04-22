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Автоспортивный раздел «Чемпионата» запускает новую рубрику. Российский гонщик серии GP2 Артём Маркелов, выступающий за команду Russian Time, после каждого Гран-при будет отвечать на главные вопросы, связанные с прошедшим этапом. Первый выпуск рубрики посвящён Гран-при Китая, в дальнейшем ждите выхода материала оперативно после гоночного уик-энда!

1. «Мерседес» и «Феррари» — кто всё-таки сильнее?

Я думаю, что «Мерседес» на данный момент достаточно сильная команда, как и «Феррари». Так что сильнейшего не выберу. У «Феррари» есть огромные шансы выиграть Кубок конструкторов, но проблемы Райкконена могут им помешать. С Кими явно что-то происходит: он не может показать такой результат, как его напарник по команде Феттель. Но сейчас только начало сезона. Посмотрим, что нас будет ждать дальше.

2. Сможет ли Боттас стать достойным соперником Хэмилтону? Поул в Бахрейне — случайность или предвестник будущих побед?

После машины «Уильямса» Боттасу нужно время для того, чтобы привыкнуть к такой пушке, как «Мерседес»! У него есть большие шансы быть даже впереди Льюиса Хэмилтона — квалификация на Гран-при Бахрейна это показала. Просто Валттери нужно больше времени, больше опыта по работе с немецкой машиной. Боттас — достаточно сильный и умный пилот, он может заработать будущее в этой команде!

3. Чего ждать поклонникам «Макларена»?

Болельщикам «Макларена» уже несколько лет приходится непросто. Хочется надеяться, что команда их не растеряет, даже если будет продолжать так же выступать ещё несколько лет. Безусловно, им нужно принимать решение по силовой установке. Мы не знаем, какие сейчас перспективы по улучшению мотора «Хонды», равно как и подробностей контракта между командой и японским мотористом. Поэтому трудно судить, будут ли улучшения в этом году. Но лучшего гонщика им уже приходится отпускать на «Инди-500», и это во время Гран-при Монако! Кто бы мог подумать об этом несколько лет назад. Это решение говорит о том, что до середины сезона «Макларен» не ожидает никаких заметных улучшений.

4. Справедливо ли судьи наказали Карлоса Сайнса за столкновение с Лэнсом Строллом?

Что касается Карлоса, то я считаю, что это был непрофессиональный манёвр с его стороны. Пилот Формулы-1 уже не должен иметь подобных ошибок! Это не первый его сезон в Формуле-1 и допустить такую ошибку глупо. Так что со стюардами я согласен.

5. Лже-Наср, взломавший «твиттер» бразильца, призвал «Рено» убрать Палмера. По делу?

Джолион — хороший пилот. Так что я не считаю, что этот «Лже-Наср» по делу призывает «Рено» отказываться от его услуг. Хотя, возможно, этот взломщик правда считает, что место Палмера должен занять настоящий Наср.

6. Верляйн пропустил гонку неделю назад, а теперь стал 11-м. По факту немец напрасно пропустил Китай?