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21 апреля 2017, 23:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Нам нужно продолжить давление на Хэмилтона

В преддверии Гран-при России пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о главной задаче своей команды в Сочи.

В преддверии <nobr>Гран-при </nobr>России пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> рассказал о главной задаче своей команды в Сочи. Увеличить
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«Наша задача состоит в том, чтобы продолжить оказывать давление на наших конкурентов, в первую очередь на Льюиса Хэмилтона. Пока мы используем прекрасную тактику, но нам нужно оставаться полностью сконцентрированными на работе», — приводит слова немца La Gazzetta Dello Sport.

После трёх этапов чемпионата мира Себастьян Феттель лидирует в общем зачёте, имея в активе 68 очков, Льюис Хэмилтон занимает второе место — 61 очко.
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