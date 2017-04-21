Феттель: Нам нужно продолжить давление на Хэмилтона
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Гран-при России пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о главной задаче своей команды в Сочи.
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«Наша задача состоит в том, чтобы продолжить оказывать давление на наших конкурентов, в первую очередь на Льюиса Хэмилтона. Пока мы используем прекрасную тактику, но нам нужно оставаться полностью сконцентрированными на работе», — приводит слова немца La Gazzetta Dello Sport.
После трёх этапов чемпионата мира Себастьян Феттель лидирует в общем зачёте, имея в активе 68 очков, Льюис Хэмилтон занимает второе место — 61 очко.
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